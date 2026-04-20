Nagłe rezygnacje w Zondacrypto. Inwestorzy zostają na lodzie

Członkowie rady nadzorczej spółki BB Trade Estonia OÜ, będącej właścicielem Zondacrypto, poinformowali o rezygnacji ze swoich funkcji. Wśród nich znaleźli się Guido Buehler, Veronika Togo oraz Georgi Dżaniaszwili. W opublikowanym oświadczeniu podkreślono, że decyzje miały charakter indywidualny i były wynikiem oceny sytuacji przez każdego z członków.

Kluczowym elementem komunikatu jest przyznanie, że rada nadzorcza nie była wcześniej świadoma skali problemów spółki. Informacje o nieprawidłowościach miały dotrzeć do jej członków dopiero za pośrednictwem publikacji medialnych. Wskazano przy tym na istotne rozbieżności pomiędzy oficjalnymi komunikatami a rzeczywistą sytuacją operacyjną oraz danymi przekazywanymi wcześniej nadzorowi.

Spadek rezerw bitcoinów i problemy z wypłatami środków

Jednym z najbardziej niepokojących wątków jest ujawniony przez media drastyczny spadek rezerw bitcoinów – sięgający aż 99 procent. To informacja, która bezpośrednio uderza w wiarygodność platformy i rodzi pytania o bezpieczeństwo środków klientów.

Użytkownicy giełdy od pewnego czasu zgłaszają trudności z wypłatą środków, co dodatkowo podsyca obawy o płynność finansową operatora. W branży kryptowalut podobne sygnały często poprzedzały poważne kryzysy, jak choćby w przypadku globalnej platformy FTX, której upadek w 2022 roku wywołał efekt domina na rynku.

Zaginiony klucz do bitcoinów i sprawa Sylwestra Suszka

Sytuację komplikuje również wątek zaginionych aktywów. Klucze do portfela zawierającego około 4,5 tysiąca bitcoinów – według ustaleń śledczych – miały znajdować się w posiadaniu Sylwestra Suszka, założyciela dawnej giełdy BitBay. Mężczyzna zaginął w 2022 roku w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego los do dziś pozostaje nieznany.

Brak dostępu do tych środków może mieć kluczowe znaczenie dla zdolności platformy do regulowania zobowiązań wobec klientów. To jeden z najbardziej zagadkowych i jednocześnie krytycznych elementów całej sprawy.

Śledztwo prokuratury i skala potencjalnych strat

Postępowanie w sprawie prowadzi polska prokuratura, która szacuje wartość strat na co najmniej 350 milionów złotych. Liczba poszkodowanych może sięgać nawet 30 tysięcy osób, co czyni tę sprawę jedną z największych afer związanych z kryptowalutami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Śledczy analizują zarówno przepływy finansowe, jak i sposób zarządzania środkami klientów. W centrum zainteresowania znajduje się również kwestia nadzoru właścicielskiego i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze.

Skutki dla rynku kryptowalut

Kryzys wokół Zondacrypto odbija się szerokim echem na całym rynku europejskim. W ostatnich latach sektor kryptowalut próbuje odbudować zaufanie inwestorów po serii globalnych skandali i upadków platform. Każda kolejna sprawa tego typu podważa jednak wiarygodność całej branży.

Dodatkowym ciosem dla wizerunku spółki jest wycofywanie się z działań marketingowych i sponsoringowych, co może wskazywać na pogłębiające się problemy finansowe.