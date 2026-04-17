Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o radcach prawnych, która zaostrza zasady odpowiedzialności za bezprawne używanie tego tytułu zawodowego oraz umożliwia Krajowej Izbie Radców Prawnych zawieranie grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz radców prawnych.
Za przyjęciem noweli było 261 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 173. Nowela trafi teraz do Senatu.
Komisyjny projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu w październiku ub.r. Pierwsze czytanie w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka trwało kilka miesięcy, a towarzyszące mu dyskusje i wprowadzanie poprawek ostatecznie zakończono w marcu tego roku. Sejm debatował nad projektem we wtorek.
W noweli ustawy o radcach prawnych przewidziano ustanowienie kary grzywny od 5 tys. do 200 tys. zł, albo karę ograniczenia wolności dla tych, którzy nie będąc uprawnieni, posługują się tytułem zawodowym radcy prawnego.
Nowelizacja zakłada też objęcie ochroną prawną oznaczenia kancelarii radców prawnych – dotychczas objęty był nią tylko tytuł zawodowy radcy prawnego – oraz taką samą karę (od 5 tys. do 200 tys. zł, albo karę ograniczenia wolności) za nieuprawnione posługiwanie się tym oznaczeniem. Przewiduje również możliwość nałożenia też obu tych kar, czyli grzywny i ograniczenia wolności na osobę, która posłuży się tytułem bez potrzebnych uprawnień.
Przyjęte zmiany określają także szczegóły tymczasowego zawieszenia radcy prawnego w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie jego niezdolności do wykonywania zawodu. Dookreślają też możliwość odwołania się przez radcę od takiej uchwały.
Nowela ma umożliwić też zdalne odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał przez: organy samorządowe, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych oraz prezydia rad okręgowych izb radców prawnych. Warunkiem pozostaje, że uchwały na takich posiedzeniach podejmowane są w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków.
W wyniku zmian planowane jest też nadanie uprawnień organizacji pozarządowej okręgowym izbom radców prawnych – w sprawach o ochronę niezależności radców prawnych tajemnicy zawodowej oraz nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu radcy i aplikanta radcowskiego. Uprawnienia te przysługiwałyby izbom w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Uprawnienia te będą też przysługiwały Krajowej Izbie Radców Prawnych, w zakresie jej zadań polegających na ochronie autonomii i niezależności samorządu.
Co istotne, nowelizacja umożliwia też Krajowej Izbie Radców Prawnych zawieranie na rzecz radców prawnych grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
