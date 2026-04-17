Za przyjęciem noweli było 261 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 173. Nowela trafi teraz do Senatu.

Komisyjny projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu w październiku ub.r. Pierwsze czytanie w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka trwało kilka miesięcy, a towarzyszące mu dyskusje i wprowadzanie poprawek ostatecznie zakończono w marcu tego roku. Sejm debatował nad projektem we wtorek.

W noweli ustawy o radcach prawnych przewidziano ustanowienie kary grzywny od 5 tys. do 200 tys. zł, albo karę ograniczenia wolności dla tych, którzy nie będąc uprawnieni, posługują się tytułem zawodowym radcy prawnego.

Nowelizacja zakłada też objęcie ochroną prawną oznaczenia kancelarii radców prawnych – dotychczas objęty był nią tylko tytuł zawodowy radcy prawnego – oraz taką samą karę (od 5 tys. do 200 tys. zł, albo karę ograniczenia wolności) za nieuprawnione posługiwanie się tym oznaczeniem. Przewiduje również możliwość nałożenia też obu tych kar, czyli grzywny i ograniczenia wolności na osobę, która posłuży się tytułem bez potrzebnych uprawnień.

Przyjęte zmiany określają także szczegóły tymczasowego zawieszenia radcy prawnego w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie jego niezdolności do wykonywania zawodu. Dookreślają też możliwość odwołania się przez radcę od takiej uchwały.

Nowela ma umożliwić też zdalne odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał przez: organy samorządowe, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych oraz prezydia rad okręgowych izb radców prawnych. Warunkiem pozostaje, że uchwały na takich posiedzeniach podejmowane są w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków.

W wyniku zmian planowane jest też nadanie uprawnień organizacji pozarządowej okręgowym izbom radców prawnych – w sprawach o ochronę niezależności radców prawnych tajemnicy zawodowej oraz nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu radcy i aplikanta radcowskiego. Uprawnienia te przysługiwałyby izbom w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Uprawnienia te będą też przysługiwały Krajowej Izbie Radców Prawnych, w zakresie jej zadań polegających na ochronie autonomii i niezależności samorządu.

Co istotne, nowelizacja umożliwia też Krajowej Izbie Radców Prawnych zawieranie na rzecz radców prawnych grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.