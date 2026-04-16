Mieszkania za darmo dla Frankowiczów. Jest ważna decyzja TSUE

Czwartkowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowi odpowiedź na pytania prejudycjalne skierowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawy dotyczyły fundamentalnego zagadnienia: czy bank może dochodzić zwrotu kapitału kredytu, nawet jeśli jego roszczenie formalnie uległo przedawnieniu, po unieważnieniu umowy zawierającej niedozwolone postanowienia.

Trybunał wskazał, że unijna dyrektywa o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich co do zasady nie wyklucza takiej możliwości. Nie oznacza to jednak automatycznego przyznania racji bankom. Sąd krajowy musi każdorazowo przeprowadzić szczegółową analizę okoliczności sprawy.

Kluczowe znaczenie ma tu „wyważenie interesów stron”, które powinno być oparte na obiektywnych kryteriach. Wśród nich wskazano długość okresu przedawnienia, czas, jaki upłynął od jego zakończenia do momentu dochodzenia roszczenia, a także przyczyny, dla których bank nie podjął wcześniej działań.

Wyważenie interesów stron jako kluczowe kryterium

Trybunał wyraźnie zaakcentował, że mechaniczne pomijanie przedawnienia byłoby sprzeczne z zasadami ochrony konsumenta. Dlatego decyzja sądu nie może być automatyczna. Każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny, uwzględniającej zarówno sytuację banku, jak i kredytobiorcy.

Z punktu widzenia praktyki oznacza to, że sądy w Polsce będą musiały analizować nie tylko sam fakt przedawnienia, lecz także kontekst jego powstania. Istotne będą m.in. działania banku, jego wiedza o wadliwości umowy, a także moment, w którym konsument zakwestionował jej ważność.

To podejście wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą TSUE, która konsekwentnie wzmacnia pozycję konsumenta, ale jednocześnie nie eliminuje całkowicie praw przedsiębiorców.

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń banku

W odrębnej sprawie Trybunał odniósł się do kwestii przerwania biegu przedawnienia roszczenia banku poprzez wniesienie pozwu przeciwko konsumentowi. Chodziło o sytuację, w której bank dochodzi zwrotu kapitału jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy o nieważność umowy.

TSUE uznał, że prawo unijne zasadniczo dopuszcza takie działanie. Jednocześnie nałożył na sądy krajowe obowiązek zapewnienia, aby wykonywanie praw przez konsumentów nie było nadmiernie utrudnione.

Szczególnie istotna jest kwestia kosztów postępowania. Trybunał podkreślił, że nie mogą one być nieproporcjonalne, jeśli miałyby zostać przerzucone na konsumenta. W praktyce oznacza to konieczność kontroli wysokości opłat i ewentualnych konsekwencji finansowych dla kredytobiorców.

Oświadczenie konsumenta a uznanie długu wobec banku

Kolejna sprawa dotyczyła sytuacji, w której konsument składa oświadczenie o świadomości skutków unieważnienia umowy kredytowej. W szczególności chodzi o przyznanie, że jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego kapitału i akceptuje konsekwencje prawne takiej decyzji.

Trybunał uznał, że takie oświadczenie może skutkować przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia banku. Jednocześnie zaznaczył, że nie narusza to zasadniczo praw konsumenta, w tym jego możliwości dochodzenia zwrotu świadczeń spełnionych na podstawie nieważnej umowy.

Kluczowym elementem jest odpowiedni poziom informacji. Konsument musi być jasno poinformowany o skutkach prawnych swojej decyzji, w tym o obowiązku zwrotu kapitału wraz z odsetkami. Tylko wówczas jego oświadczenie można uznać za świadome i skuteczne.