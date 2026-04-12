We wtorek na Ostrowie Lednickim odbędą się obchody Święta Chrztu Polski. Na uczestników czekają specjalne atrakcje

Wyznaczone na 14 kwietnia Święto Chrztu Polski zostało ustanowione przez Sejm w 2019 roku. W tym roku to 1060. rocznica wydarzenia, które, jak się przyjmuje, miało miejsce w Wielkanoc 14 kwietnia 966 roku.

Specjalne atrakcje dla odwiedzających Ostrów Lednicki

Z okazji rocznicy w przestrzeni Wczesnopiastowskiej Rezydencji na Ostrowie Lednickim - jednym z najważniejszych miejsc związanych z początkami Polski – odbędą się uroczyste obchody.

Jak poinformowało Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, program obchodów obejmuje zarówno uroczystości o charakterze religijnym, jak i spotkania popularnonaukowe oraz zwiedzanie z przewodnikiem.

Przed południem w kaplicy pałacowej na Ostrowie Lednickim odprawiona zostanie uroczysta msza św., a rocznicę upamiętni także bicie dzwonu „Mieszko i Dobrawa”. Następnie zaplanowano spotkanie i prezentację wystawy grafik „Piastowskie pejzaże” oraz prelekcję „Ostrów Lednicki - Chrzcielnica Polski”. We wtorek odbędzie się także zwiedzanie Ostrowa Lednickiego z archeologiem.

Początki państwa polskiego na Ostrowie Lednickim

Na Ostrowie Lednickim mieścił się kiedyś jeden z najważniejszych grodów państwa Piastów. Na terenie grodziska znajdują się obecnie m.in. pozostałości potężnych wałów obronnych i pałacu książęcego z kaplicą. Na teren Ostrowa Lednickiego turyści mogą dopłynąć promem.

Chrzest księcia Mieszka I uznawany jest za przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, za symboliczny początek polskiej państwowości. Miało ono fundamentalne znaczenie polityczne, tożsamościowe, a także kulturowe i wprowadziło rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej.