Polacy ocenili możliwy sojusz Morawieckiego z PSL. Wyniki zaskakują

Badanie przeprowadzone przez SW Research rzuca światło na społeczne postrzeganie potencjalnego sojuszu Mateusza Morawieckiego z Polskim Stronnictwem Ludowym. Na pytanie o możliwość wspólnego startu w wyborach parlamentarnych w 2027 roku aż 52,7 proc. respondentów nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska. To wyraźny sygnał, że dla większości Polaków scenariusz ten pozostaje niejasny lub trudny do przewidzenia.

Zdecydowany sceptycyzm wyraziło 33,1 proc. ankietowanych, którzy uznali, że do takiego porozumienia nie dojdzie. Z kolei jedynie 14,2 proc. badanych uważa, że współpraca byłego premiera z PSL jest realna. Wyniki te wskazują, że choć temat pojawia się w debacie publicznej, nie ma jeszcze solidnego zakorzenienia w świadomości społecznej jako realny wariant polityczny.

Spotkanie Morawiecki-Kosiniak-Kamysz. Będzie nowa koalicja?

Do wzrostu zainteresowania możliwą współpracą przyczyniło się spotkanie Mateusza Morawieckiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem podczas Europejskiego Forum Rolniczego 2026 w Jasionce pod Rzeszowem. Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli świata polityki, nauki oraz sektora rolnego i stanowiło jedną z najważniejszych platform dyskusji o przyszłości rolnictwa w Unii Europejskiej.

W trakcie debat poruszono kluczowe kwestie związane z bezpieczeństwem państwa, poziomem zadłużenia oraz kondycją polskiego rolnictwa. Obecność dwóch polityków reprezentujących różne środowiska polityczne została odebrana jako sygnał możliwego dialogu ponad podziałami, choć oficjalnie nie padły deklaracje dotyczące wspólnego projektu politycznego.

Forum w Jasionce od lat pełni funkcję miejsca wymiany poglądów między decydentami a ekspertami. Tegoroczna edycja, koncentrująca się na wyzwaniach stojących przed europejskim rolnictwem, dodatkowo podkreśliła znaczenie współpracy między różnymi środowiskami politycznymi w obliczu rosnących napięć gospodarczych i geopolitycznych.

Inicjatywy Morawieckiego i plan budowy nowego zaplecza politycznego

Równolegle do publicznych wystąpień Mateusz Morawiecki zapowiedział powołanie nowego stowarzyszenia, które ma być skierowane do wyborców o bardziej centrowych poglądach. Inicjatywa ta jest interpretowana jako próba poszerzenia wpływów politycznych poza tradycyjny elektorat Prawa i Sprawiedliwości.

Z informacji ujawnianych w przestrzeni medialnej wynika, że pomysł ten wzbudził niepokój wśród części kierownictwa PiS. Pojawiają się obawy, że budowa odrębnego zaplecza może doprowadzić do osłabienia spójności partii lub nawet do powstania konkurencyjnego projektu politycznego. Niektórzy politycy ugrupowania interpretują działania byłego premiera jako próbę wzmocnienia własnej pozycji negocjacyjnej przed wyborami.

Sam Mateusz Morawiecki konsekwentnie podkreśla jednak, że jego celem nie jest opuszczenie Prawa i Sprawiedliwości. W swoich wypowiedziach zaznacza, że chce pozostać w strukturach partii i walczyć o reprezentację środowiska, które skupia się wokół bardziej umiarkowanego, centrowego programu gospodarczego.

Napięcia w PiS i możliwe scenariusze wyborów parlamentarnych w 2027 roku

Kulisy polityczne wskazują, że działania Morawieckiego mogą mieć istotne znaczenie dla układu sił w obozie prawicy. Wewnętrzne napięcia w PiS nie są nowym zjawiskiem, jednak obecna sytuacja wpisuje się w szerszy proces redefinicji strategii partii po utracie władzy.

Pojawiają się również scenariusze, w których część współpracowników byłego premiera mogłaby mieć ograniczone szanse na znalezienie się na listach wyborczych PiS w 2027 roku. Tego typu spekulacje dodatkowo podsycają dyskusję o ewentualnym powstaniu nowego projektu politycznego lub przynajmniej wyraźnego nurtu wewnątrz partii.

Z perspektywy systemowej ewentualne porozumienie Morawieckiego z PSL byłoby wydarzeniem o dużym znaczeniu, ponieważ oznaczałoby próbę budowy nowej osi politycznej, łączącej elementy konserwatywne z bardziej centrowym podejściem do gospodarki i polityki społecznej. Na razie jednak brak konkretnych deklaracji sprawia, że pozostaje to w sferze spekulacji.