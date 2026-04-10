Przełomowy sondaż dla koalicji rządzącej. Rekordowy wynik jednej partii i sejmowa rewolucja na horyzoncie

Historyczny rekord Koalicji Obywatelskiej

Głównym beneficjentem ostatnich przetasowań politycznych jest Koalicja Obywatelska. Formacja premiera Donalda Tuska uzyskała poparcie na poziomie 35,75 proc., co stanowi wzrost o 1,5 pkt. proc. w porównaniu do końcówki lutego. Jest to wynik bezprecedensowy w historii dotychczasowych badań Instytutu Pollster. KO nie tylko umocniła swoją pozycję lidera, ale i wyraźnie zdystansowała największego rywala.

Słabnąca pozycja Prawa i Sprawiedliwości

Na przeciwnym biegunie znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowała spadek notowań o ponad 1 pkt. proc. – z 28,45 proc. do poziomu 27,28 proc. Tendencja spadkowa PiS, przy jednoczesnym wzroście głównego konkurenta, sprawia, że dystans między dwoma największymi ugrupowaniami w kraju staje się coraz trudniejszy do odrobienia w krótkim terminie.

Umocnienie Konfederacji i sukces frakcji Grzegorza Brauna

Na pozycji trzeciej siły politycznej w Polsce utwierdza się Konfederacja. Ugrupowanie to zanotowało wzrost o blisko 1 pkt. proc., osiągając wynik 12 proc. Co istotne wewnątrz tego bloku, znaczącą dynamikę wykazuje Konfederacja Korony Polskiej pod wodzą Grzegorza Brauna. Z poparciem 7,04 proc. formacja ta zdołała wyprzedzić Nową Lewicę, stając się czwartym najsilniejszym podmiotem w zestawieniu, mimo minimalnego spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Kryzys w szeregach Lewicy

Największy odpływ elektoratu w ostatnim miesiącu odnotowała Nowa Lewica. Formacja współrządzona przez Włodzimierza Czarzastego straciła aż 1,72 pkt. proc. i obecnie cieszy się zaufaniem jedynie 5,97 proc. respondentów. Tak drastyczny spadek stawia Lewicę w trudnym położeniu przed nadchodzącymi cyklami wyborczymi, spychając ją na sam koniec stawki ugrupowań, które realnie uczestniczyłyby w podziale mandatów.

Trzecia Droga pod progiem wyborczym

Zaskoczeniem sondażu jest sytuacja ugrupowań tworzących koalicję Trzecia Droga. Mimo że PSL poprawiło swoje notowania o 0,64 pkt. proc., uzyskany wynik 3,86 proc. nie pozwala partii na samodzielne wejście do Sejmu. Jeszcze trudniejsza jest sytuacja Polski 2050 – nowa partia pod kierownictwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz zanotowała drastyczny spadek do poziomu 1,75 proc. (utrata 0,86 pkt. proc.).

Poza Sejmem znalazłaby się również Partia Razem, którą wskazało 4,72 proc. badanych. Pozostałe komitety łącznie mogłyby liczyć na 1,63 proc. głosów.

Badanie zrealizowano w dniach 2–3 marca br. metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1011 dorosłych Polaków. Wyniki pokazują, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, w ławach przy ul. Wiejskiej zasiadłyby tylko cztery formacje partyjne oraz jedna mniejsza partia składowa szerokiej koalicji. Mimo rekordowych wyników lidera, łączny bilans obozu rządzącego wykazuje dużą stabilność, oscylując wokół 47,33 proc. (spadek z poziomu 47,77 proc. w lutym).