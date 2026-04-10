Ostrzeżenie GIS: Produkt kuchenny z sieciówki wycofany ze sprzedaży. Zagrożenie dla zdrowia

Elewacja budynku, na której zamontowana jest czerwona tablica informacyjna z napisem: GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) monitoruje jakość produktów na polskim rynku i wydaje oficjalne ostrzeżenia publiczne w przypadku wykrycia zagrożeń dla zdrowia konsumentów
Justyna Klupa
Justyna Klupa
10 kwietnia, 18:17

Główny Inspektorat Sanitarny wydał oficjalny komunikat o wycofaniu ze sprzedaży kuchennego przyboru, który może być niebezpieczny dla zdrowia człowieka. Wykryto w nim migrację toksycznych substancji wprost do jedzenia. Sprawdź, czy masz ten produkt w domu.

GIS ostrzega o groźnych substancjach w przyborach kuchennych z sieciówki

Podczas rutynowych kontroli sanepidu okazało się, że łyżka do spaghetti dystrybuowana przez sieć sklepów TEDi nie spełnia norm bezpieczeństwa - można przeczytać w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS). Badania laboratoryjne potwierdziły obecność tzw. pierwszorzędowych amin aromatycznych.

To związki chemiczne, które pod żadnym pozorem nie powinny przenikać do żywności. Ich regularne spożywanie jest uznawane za szkodliwe dla organizmu i może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Pilny komunikat GIF: Lek przeciwbólowy wycofany z aptek w całej Polsce. Sprawdź, czy masz go w domu
Zobacz także
Pilny komunikat GIF: Lek przeciwbólowy wycofany z aptek w całej Polsce. Sprawdź, czy masz go w domu

Szczegóły produktu – sprawdź kod kreskowy

Zagrożenie dotyczy konkretnej partii towaru pochodzącej z Niemiec. Oto dane, które pozwalają zidentyfikować niebezpieczny przedmiot:

  1. Nazwa: Łyżka do spaghetti
  2. Dystrybutor w Polsce: TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o.
  3. Kod kreskowy (EAN): DNP 13 55272001001000000100 224
  4. Producent: RENA Küchenhelfer GmbH (Niemcy)
Czarna, plastikowa łyżka do spaghetti z ząbkami i centralnym otworem, leżąca na białym blacie. Do uchwytu wciąż przymocowana jest papierowa metka z kodem kreskowym i logotypami, w tym ikoną kieliszka i widelca. W tle widać fragment kartonowego opakowania
Łyżka do spaghetti (dystrybutor TEDi, Niemcy) została wycofana ze sprzedaży przez GIS z powodu migracji toksycznych amin aromatycznych. Sprawdź, czy metka Twojego produktu zawiera kod kreskowy wskazany w ostrzeżeniu

Błyskawiczna reakcja sieci TEDi: produkt znika z półek

Sieć handlowa TEDi zareagowała natychmiast. Jak wynika z informacji przekazanych 9 kwietnia 2026 roku, produkt został już usunięty z półek we wszystkich placówkach na terenie całego kraju. Centrala firmy w Niemczech rozpoczęła wewnętrzne dochodzenie, aby wyjaśnić, jak doszło do zanieczyszczenia wyrobu na etapie produkcji. Sprawą zajmuje się również Państwowa Inspekcja Sanitarna, która nadzoruje proces wycofywania produktu z rynku i monitoruje bezpieczeństwo konsumentów.

GIS ostrzega: Toksyczne i rakotwórcze substancje w przyborach kuchennych
Zobacz także
GIS ostrzega: Toksyczne i rakotwórcze substancje w przyborach kuchennych

Co zrobić, jeśli masz ten produkt?

Sanepid w tej kwestii mówi jednoznacznie: pod żadnym pozorem nie używaj tej łyżki do kontaktu z jedzeniem. Jeśli posiadasz egzemplarz o wskazanym kodzie kreskowym:

  1. Przestań go używać podczas gotowania.
  2. Zutylizuj go lub zwróć do najbliższego sklepu sieci TEDi.
  3. Pamiętaj, że aminy aromatyczne migrują najszybciej pod wpływem wysokiej temperatury (np. podczas mieszania gorącego makaronu).
Niedziele handlowe 2026: czy dzisiaj są otwarte sklepy? [KALENDARZ]
Zobacz także
Niedziele handlowe 2026: czy dzisiaj są otwarte sklepy? [KALENDARZ]

Podstawa:

Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością wydane przez GIS

