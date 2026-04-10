Ostrzeżenie GIS: Produkt kuchenny z sieciówki wycofany ze sprzedaży. Zagrożenie dla zdrowia

GIS ostrzega o groźnych substancjach w przyborach kuchennych z sieciówki

Podczas rutynowych kontroli sanepidu okazało się, że łyżka do spaghetti dystrybuowana przez sieć sklepów TEDi nie spełnia norm bezpieczeństwa - można przeczytać w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS). Badania laboratoryjne potwierdziły obecność tzw. pierwszorzędowych amin aromatycznych.

To związki chemiczne, które pod żadnym pozorem nie powinny przenikać do żywności. Ich regularne spożywanie jest uznawane za szkodliwe dla organizmu i może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Szczegóły produktu – sprawdź kod kreskowy

Zagrożenie dotyczy konkretnej partii towaru pochodzącej z Niemiec. Oto dane, które pozwalają zidentyfikować niebezpieczny przedmiot:

Nazwa: Łyżka do spaghetti Dystrybutor w Polsce: TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o. Kod kreskowy (EAN): DNP 13 55272001001000000100 224 Producent: RENA Küchenhelfer GmbH (Niemcy)

Błyskawiczna reakcja sieci TEDi: produkt znika z półek

Sieć handlowa TEDi zareagowała natychmiast. Jak wynika z informacji przekazanych 9 kwietnia 2026 roku, produkt został już usunięty z półek we wszystkich placówkach na terenie całego kraju. Centrala firmy w Niemczech rozpoczęła wewnętrzne dochodzenie, aby wyjaśnić, jak doszło do zanieczyszczenia wyrobu na etapie produkcji. Sprawą zajmuje się również Państwowa Inspekcja Sanitarna, która nadzoruje proces wycofywania produktu z rynku i monitoruje bezpieczeństwo konsumentów.

Co zrobić, jeśli masz ten produkt?

Sanepid w tej kwestii mówi jednoznacznie: pod żadnym pozorem nie używaj tej łyżki do kontaktu z jedzeniem. Jeśli posiadasz egzemplarz o wskazanym kodzie kreskowym:

Przestań go używać podczas gotowania. Zutylizuj go lub zwróć do najbliższego sklepu sieci TEDi. Pamiętaj, że aminy aromatyczne migrują najszybciej pod wpływem wysokiej temperatury (np. podczas mieszania gorącego makaronu).

Podstawa:

Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością wydane przez GIS