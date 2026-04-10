Rok więzienia dla byłego prezydenta miasta. Zorganizował "wyjazd integracyjny" do Chin

W piątek 10 kwietnia w kieleckim sądzie rejonowym zakończył się proces wytoczony byłemu prezydentowi miasta. Wojciech Lubawski (zgodził się na podanie nazwiska - PAP) został uznany za winnego działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Rok więzienia i 90 tys. zł zadośćuczynienia

Sąd skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Były prezydent musi zapłacić 8 tys. złotych grzywny. Został też zobowiązany do naprawienia szkody na rzecz gminy Kielce. Kwota ta wynosi ponad 90 tys. zł.

Sędzia Agnieszka Treszczotko wskazała, że materiał dowodowy potwierdził zarzuty prokuratury. Postępowanie wykazało, że wyjazd nie miał charakteru gospodarczego. Został zorganizowany bez przeprowadzenia procesu rekrutacji uczestników. Nie określono też obowiązków osób biorących udział w delegacji.

Według ustaleń sądu, w wyjeździe uczestniczyły osoby przebywające tam w celach turystycznych. Ich udział nie miał merytorycznego uzasadnienia, były to osoby „utrzymujące z prezydentem relacje towarzyskie”. Sędzia zaznaczyła, że listę uczestników delegacji została sporządzona odręcznie przez Lubawskiego i przekazana urzędnikom organizującym wyjazd.

W delegacji wzięło udział łącznie 19 osób, wśród przedstawicieli kieleckiego ratusza: prezydent Lubawski (z żoną), skarbniczka miasta Barbara Nowak oraz szef biura planowania przestrzennego Artur Hajdorowicz. Grupę uzupełnili ówcześni kierownicy miejskich instytucji i spółek, w tym dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury Magdalena Kusztal, szefowa Geoparku Elżbieta Czajkowska, dyrektor Wzgórza Zamkowego Janusz Knap, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Jan Wilczyński oraz szefowie Kieleckiego Parku Technologicznego Szymon Mazurkiewicz i Targów Kielce Andrzej Mochoń, którym towarzyszyły żony. W wyjeździe uczestniczyło również kilkoro przedsiębiorców.

Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

W trakcie ogłaszania wyroku sędzia podkreśliła naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych. Umowę na organizację wyjazdu zawarto w trybie z wolnej ręki. Sąd uznał, że nie było do tego podstaw prawnych.

- Jako prezydent miasta oskarżony miał świadomość prawa o zamówieniach publicznych oraz konieczności dbałości o interesy gminy Kielce, a jednak zrezygnował z przetargu na wyjazd. Sąd nie ma wątpliwości, że oskarżony działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zarówno dla siebie, jak i dla tych uczestników, którzy wyjechali, a ponieśli zaniżone koszty udziału w tym wyjeździe – mówiła sędzia w ustnym uzasadnieniu wyroku.

Zgodnie z ustaleniami sądu 16 osób spoza kieleckiego ratusza wpłaciło łącznie ok. 69 tys. zł. Jednak rzeczywisty koszt ich udziału, wyliczony na podstawie faktur i biletów, wyniósł ponad 129 tys. zł. Różnicę w wysokości blisko 60 tys. pokrył Urząd Miasta. Z funduszy publicznych sfinansowano również zakup upominków oraz wypłatę diet – ok. 30 tys. zł. Łączny koszt organizacji wyjazdu wyniósł blisko 160 tysięcy złotych.

Wojciech Lubawski nie był obecny w sądzie podczas ogłaszania wyroku. W rozmowie telefonicznej z dziennikarzami po rozprawie poinformował, że jest rozczarowany decyzją sądu. Podkreślił, że jego jedynym celem był rozwój miasta. Według byłego prezydenta wyrok jest sygnałem dla osób pełniących funkcje publiczne, że nie należy „wychodzić przed szereg” ani starać się o wywalczenie dla miasta więcej, niż jest to konieczne. Zapowiedział złożenie apelacji od wyroku.

Podczas procesu Lubawski odpierał wszystkie zarzuty. Wyjaśniał, że misja miała służyć internacjonalizacji konkursu Off Fashion. Argumentował, że wybór kierunku chińskiego sugerowali eksperci od mody. Przekonywał, że wyjazd przygotował doświadczony zespół urzędników.

Były prezydent dodawał, że w Chinach doszło do spotkań z przedsiębiorcami i uczelniami. Wskazywał, że planowano uruchomienie wydziału projektowania mody na kieleckim uniwersytecie. Według niego, współpraca ta była niezwykle obiecująca dla miasta.

Sąd przy wymiarze kary wziął pod uwagę okoliczności łagodzące m.in. to, że oskarżony nie był wcześniej karany i prowadzi ustabilizowane życie. Sędzia wyjaśniła, że nie ma potrzeby izolowania go od społeczeństwa. Jednocześnie wskazała na duży stopień społecznej szkodliwości czynu.

Wyrok nie jest prawomocny. Proces w tej sprawie trwał od lutego 2023 roku. Akt oskarżenia przygotowała Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie.

Wojciech Lubawski pełnił funkcję prezydenta Kielc w latach 2002–2018.