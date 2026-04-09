Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące popularnego akcesorium kuchennego. Podczas rutynowej kontroli wykryto niebezpieczne zjawisko: migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych bezpośrednio do żywności. Sprawdź, czy masz ten produkt w domu.
Ostrzeżenie GIS – dlaczego korzystanie ze wskazanych przyborów kuchennych jest groźne?
Na oficjalnej stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) pojawiło się ostrzeżenie publiczne. Jak wskazano w komunikacie, kontrola urzędowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) wykazała migrację niebezpiecznych substancji chemicznych z popularnego przyboru kuchennego do żywności. Chodzi o pierwszorzędowe aminy aromatyczne, które – jak podkreślono w oficjalnym komunikacie GIS (dostępnym tutaj) – mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności. Zdaniem ekspertów, substancje te są rakotwórcze i toksyczne.
Sprawdź, czy masz te przybory kuchenne w domu – dane produktu
Jeśli posiadasz w domu ten przedmiot, natychmiast przestań go używać. Oto szczegóły niebezpiecznej partii:
- Nazwa produktu: Noodle Scoop, marka: JUXIONG
- Nr artykułu: C153008
- EAN: 2 020242 210836
- Kraj pochodzenia: Chiny
Co zrobić z wycofanym z obrotu przyborem kuchennym?
- Nie używaj: Pod żadnym pozorem nie dopuszczaj do kontaktu tego przedmiotu z jedzeniem.
- Zutylizuj lub zwróć: Produkt nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania w kuchni. Wyrzuć go lub zwróć do sklepu.
- Bądź czujny: Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują sprawę i prowadzą działania wyjaśniające.
- Skontaktuj się z lekarzem: Jeśli wystąpią u Ciebie jakieś niepokojące objawy po kontakcie z wycofanym produktem, zasięgnij porady w przychodni zdrowia.
Kontrole w toku: Państwowa Inspekcja Sanitarna wyjaśnia sprawę
Służby sanitarne prowadzą obecnie intensywne działania wyjaśniające w sprawie wykrytych nieprawidłowości. Organy kontrolne sprawdzają proces dystrybucji, aby jak najszybciej wyeliminować zagrożenie z rynku.
