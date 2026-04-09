Gazeta Prawna
Kraj

GIS ostrzega: Toksyczne i rakotwórcze substancje w przyborach kuchennych

Elewacja budynku siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego z widoczną tablicą informacyjną z napisem „Główny Inspektorat Sanitarny”
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) regularnie monitoruje bezpieczeństwo produktów wprowadzanych do obrotu. Najnowszy komunikat dotyczy wycofania groźnych dla zdrowia akcesoriów kuchennychShutterstock / Shutterstock
Justyna Klupa
wczoraj, 18:39

Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące popularnego akcesorium kuchennego. Podczas rutynowej kontroli wykryto niebezpieczne zjawisko: migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych bezpośrednio do żywności. Sprawdź, czy masz ten produkt w domu.

Skrót artykułu

Ostrzeżenie GIS – dlaczego korzystanie ze wskazanych przyborów kuchennych jest groźne?

Na oficjalnej stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) pojawiło się ostrzeżenie publiczne. Jak wskazano w komunikacie, kontrola urzędowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) wykazała migrację niebezpiecznych substancji chemicznych z popularnego przyboru kuchennego do żywności. Chodzi o pierwszorzędowe aminy aromatyczne, które – jak podkreślono w oficjalnym komunikacie GIS (dostępnym tutaj) – mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności. Zdaniem ekspertów, substancje te są rakotwórcze i toksyczne.

GIS ostrzega przed partią popularnej ryby z Biedronki. Wykryto groźne bakterie
Zobacz także
Sprawdź, czy masz te przybory kuchenne w domu – dane produktu

Jeśli posiadasz w domu ten przedmiot, natychmiast przestań go używać. Oto szczegóły niebezpiecznej partii:

  1. Nazwa produktu: Noodle Scoop, marka: JUXIONG
  2. Nr artykułu: C153008
  3. EAN: 2 020242 210836
  4. Kraj pochodzenia: Chiny
Czarna plastikowa łyżka do makaronu marki JUXIONG z białą etykietą produktową, objęta ostrzeżeniem GIS dotyczącym toksycznych amin aromatycznych
Uwaga: To ten produkt wycofuje GIS. Łyżka do makaronu marki JUXIONG (EAN: 2020242210836), w której stwierdzono migrację niebezpiecznych substancji
GIS wycofuje makaron z Aldi. Zjedzenie go może być groźne dla zdrowia
Zobacz także
Co zrobić z wycofanym z obrotu przyborem kuchennym?

  1. Nie używaj: Pod żadnym pozorem nie dopuszczaj do kontaktu tego przedmiotu z jedzeniem.
  2. Zutylizuj lub zwróć: Produkt nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania w kuchni. Wyrzuć go lub zwróć do sklepu.
  3. Bądź czujny: Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują sprawę i prowadzą działania wyjaśniające.
  4. Skontaktuj się z lekarzem: Jeśli wystąpią u Ciebie jakieś niepokojące objawy po kontakcie z wycofanym produktem, zasięgnij porady w przychodni zdrowia.
Lekarze bez skierowania 2026. Pełna lista specjalistów dostępnych w NFZ
Zobacz także
Kontrole w toku: Państwowa Inspekcja Sanitarna wyjaśnia sprawę

Służby sanitarne prowadzą obecnie intensywne działania wyjaśniające w sprawie wykrytych nieprawidłowości. Organy kontrolne sprawdzają proces dystrybucji, aby jak najszybciej wyeliminować zagrożenie z rynku.

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

ostrzeżenieproduktGIS