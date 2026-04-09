Ostrzeżenie GIS – dlaczego korzystanie ze wskazanych przyborów kuchennych jest groźne?

Na oficjalnej stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) pojawiło się ostrzeżenie publiczne. Jak wskazano w komunikacie, kontrola urzędowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) wykazała migrację niebezpiecznych substancji chemicznych z popularnego przyboru kuchennego do żywności. Chodzi o pierwszorzędowe aminy aromatyczne, które – jak podkreślono w oficjalnym komunikacie GIS (dostępnym tutaj) – mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności. Zdaniem ekspertów, substancje te są rakotwórcze i toksyczne.

Sprawdź, czy masz te przybory kuchenne w domu – dane produktu

Jeśli posiadasz w domu ten przedmiot, natychmiast przestań go używać. Oto szczegóły niebezpiecznej partii:

Nazwa produktu: Noodle Scoop, marka: JUXIONG Nr artykułu: C153008 EAN: 2 020242 210836 Kraj pochodzenia: Chiny

Uwaga: To ten produkt wycofuje GIS. Łyżka do makaronu marki JUXIONG (EAN: 2020242210836), w której stwierdzono migrację niebezpiecznych substancji

Co zrobić z wycofanym z obrotu przyborem kuchennym?

Nie używaj: Pod żadnym pozorem nie dopuszczaj do kontaktu tego przedmiotu z jedzeniem. Zutylizuj lub zwróć: Produkt nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania w kuchni. Wyrzuć go lub zwróć do sklepu. Bądź czujny: Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują sprawę i prowadzą działania wyjaśniające. Skontaktuj się z lekarzem: Jeśli wystąpią u Ciebie jakieś niepokojące objawy po kontakcie z wycofanym produktem, zasięgnij porady w przychodni zdrowia.

Kontrole w toku: Państwowa Inspekcja Sanitarna wyjaśnia sprawę

Służby sanitarne prowadzą obecnie intensywne działania wyjaśniające w sprawie wykrytych nieprawidłowości. Organy kontrolne sprawdzają proces dystrybucji, aby jak najszybciej wyeliminować zagrożenie z rynku.