Ekspert: W kwietniu RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu nie zmieni stóp procentowych – powiedział PAP ekonomista PKO BP Kamil Pastor.
oprac. Michał Kaźmierczak
dzisiaj, 07:10

Rada Polityki Pieniężnej na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu nie zmieni stóp procentowych – powiedział PAP ekonomista PKO BP Kamil Pastor. Dodał, że RPP zapewne nie zmieni stóp procentowych do końca tego roku.

W środę rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

- Zakładamy, że RPP pozostawi stopy bez zmian – powiedział PAP ekonomista PKO BP Kamil Pastor. - Głównym powodem tej decyzji jest konflikt na Bliskim Wschodzie i wzrost cen ropy, który nie pozwoli RPP na dalsze obniżki stóp procentowych. Nie spodziewamy się obniżek stóp w najbliższym czasie, chyba że dojdzie do uspokojenia się sytuacji na Bliskim Wschodzie – dodał.

Marcowa obniżka stóp procentowych

RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe w marcu, o 25 pkt. bazowych. W efekcie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona do 3,75 proc.

- Naszym zdaniem, najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, że w tym roku nie będzie obniżek stóp procentowych. Jednocześnie jednak uważamy, że rynkowe oczekiwania, że RPP podniesie stopy procentowe, są nadmierne – powiedział Kamil Pastor.

Źródło: PAP

Powiązane

stopy procentowe decyzja rpp obniżka mieszkania kredyty inflacja
GospodarkaNa marcowym posiedzeniu RPP, zgodnie z oczekiwaniami, obniżyła stopy o 0,25 pkt proc.
Narodowy Bank Polski (NBP)
GospodarkaWojna hamuje RPP, w ekstremalnym scenariuszu stopy procentowe pójdą w górę [WYWIAD]