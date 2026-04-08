Ekspert: W kwietniu RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian

W środę rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

- Zakładamy, że RPP pozostawi stopy bez zmian – powiedział PAP ekonomista PKO BP Kamil Pastor. - Głównym powodem tej decyzji jest konflikt na Bliskim Wschodzie i wzrost cen ropy, który nie pozwoli RPP na dalsze obniżki stóp procentowych. Nie spodziewamy się obniżek stóp w najbliższym czasie, chyba że dojdzie do uspokojenia się sytuacji na Bliskim Wschodzie – dodał.

Marcowa obniżka stóp procentowych

RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe w marcu, o 25 pkt. bazowych. W efekcie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona do 3,75 proc.