Konkurs palmowy 2026 rozstrzygnięty. Najdłuższa miała 35,8 metrów

Konkurs Lipnickich Palm odbywa się od blisko 70 lat w Niedzielę Palmową. Dotychczasowy rekord wysokości ustanowiła palma zwycięska w 2019 r. – mierzyła 37 metrów i 78 centymetrów. Jej autorem był również Andrzej Goryl, z rodziną, z Lipnicy Górnej.

- Palmy zgłoszone do tegorocznego konkursu reprezentują podobny poziom, co w latach poprzednich. Nawet pogoda nie przeszkodziła nam. Palm jest dużo i wszystkie są piękne – powiedziała PAP Agnieszka Żołna-Zdunek, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej, organizującego konkurs.

Praca Andrzeja Goryla i jego rodziny została najwyżej oceniona w kategorii palm najwyższych, przekraczających 22 m. O miano takie rywalizowały łącznie trzy prace. Pozostałe palmy zgłoszone do konkursu oceniane były w pięciu innych kategoriach wysokościowych: palmy dziecięce, palmy niskie, palmy jubileuszowe 700 cm, palmy średnie, palmy wysokie.

Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego objęło honorowym patronatem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konkurs Lipnickich Palm odbywa się od 1958 r., ale mieszkańcy tej wsi i okolicznych miejscowości konkurują ze sobą długością wielkanocnych gałązek od dawna. Obowiązywała zasada: im bogatszy gospodarz, tym dłuższa palma. Lipnickie palmy należą do najwyższych w kraju, wszystkie robione są z prętów oplatanych wikliną, a miejsce łączeń zdobią bibułkowe kwiaty. Najwyższe z nich są wzmacniane w środku świerkowymi drągami. Na ich wierzchołkach robi się tzw. wiechę - z bazi i zielonych gałązek brusznicy, a dla ozdoby dodawane są kolorowe wstążki. Najwyższe lipnickie palmy to efekt kilkutygodniowej pracy. Inicjatorem konkursu był zmarły w 1999 r. Józef Piotrowski - poeta, sołtys miejscowości przez ponad 20 lat.

Lipnica Murowana świętuje w tym roku 700-lecie lokacji. Od 1326 do 1934 r. miała prawa miejskie. Jest siedzibą gminy wiejskiej Lipnica Murowana w powiecie bocheńskim. Liczy prawie 5,6 tys. mieszkańców (stan na 2024 r. według raportu urzędu gminy). Na jej terenie znajduje się drewniany kościół św. Leonarda, wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.