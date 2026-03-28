Polacy zmieniają wielkanocne zwyczaje. Oto co planują robić. Sondaż zaskakuje

Polacy na Wielkanoc planują wydać średnio 1008 zł – wynika z badania IBRiS dla PAP. Podczas nadchodzących świąt zdecydowana większość, bo 81,8 proc., zamierza spędzać święta z rodziną. To wynik niemal identyczny jak w 2025 r., gdy taką odpowiedź wskazało 81,5 proc. badanych.
Co trzecia badana przez IBRiS osoba zadeklarowała, że zamierza spędzić święta, np. spacerując, jeżdżąc na rowerze lub uprawiając inny sport (38,0 proc.). To o 2,8 pkt. proc. mniej niż w 2025 r. (40,8 proc.).
Sondaż pokazuje, że zmniejszył się także odsetek tych, którzy zamierzają oglądać telewizję, filmy i seriale – z 22,3 proc. do 20,9 proc. Jednocześnie więcej osób deklaruje, że w czasie świąt chce odpocząć, spać i nie robić nic szczególnego. W 2026 r. taką formę spędzania świąt wskazało 24,7 proc. respondentów, a w 2025 roku 20,4 proc. Rzadziej niż w 2025 r. badani deklarują pracę lub naukę w czasie świąt – 2,8 proc. wobec 5,8 proc. rok temu. Nieco częściej pojawia się plan wyjazdu na wiosenny urlop – 7,9 proc. wobec 6,3 proc. przed rokiem.
Tradycje wielkanocne w Polsce. Co się zmienia w 2026 roku?
W badaniu zapytano również, czy ankietowani kultywują tradycje wielkanocne. Święcenie potraw deklaruje 68,8 proc. badanych. Zwyczaj śmigusa-dyngusa kultywuje 58,3 proc. respondentów, a pisanki przygotowuje 51,4 proc. uczestników badania. Zachowanie postu w Wielki Piątek deklaruje 45,6 proc. osób. Mniej powszechne, ale nadal obecne, są podarunki dla dzieci od zajączka (30,4 proc.) oraz udział w mszy rezurekcyjnej (25,9 proc.). Tylko 8,0 proc. badanych deklaruje, że nie kultywuje żadnej z wymienionych tradycji.
Nieznacznie spadła liczba osób planujących uczestnictwo w uroczystościach religijnych i modlitwie – z 29,6 proc. do 27,9 proc.
Najwięcej osób planuje udział w mszy w Niedzielę Palmową (37,3 proc.) oraz spowiedź przed świętami (26,8 proc.). Blisko co piąty badany zamierza uczestniczyć w Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę (20,4 proc.). Równie często pojawia się deklaracja uczestnictwa w drodze krzyżowej w Wielki Piątek (20,1 proc.). Udział w liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek wskazuje 12,4 proc. respondentów, a w mszy w Wielki Czwartek 7,2 proc. Jednocześnie blisko połowa badanych deklaruje, że nie planuje osobistego udziału w żadnym z wymienionych obrzędów (47,0 proc.).
Najpopularniejsze potrawy wielkanocne w Polsce – ranking 2026
Zapytano również, co jest najchętniej jedzoną potrawą wielkanocną. Z badania wynika, że na wielkanocnym stole stawiamy głównie tradycyjne potrawy. Najczęściej wybierany jest żur lub żurek, który wskazuje 24,2 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się jajka faszerowane (12,2 proc.) i biała kiełbasa (11,1 proc.). Dalej uplasowały się sałatka jarzynowa (9,2 proc.), barszcz biały (8,7 proc.), jajka w majonezie (8,5 proc.) i mazurek (8,4 proc.). Nieco rzadziej badani wybierają lukrowane baby wielkanocne (7,9 proc.), paschę (2,7 proc.) czy pasztet (1,6 proc.).
Badanie przeprowadzono metodą CATI 13-15 marca 2026 r. na reprezentatywnej grupie 1068 dorosłych Polaków. Badanie porównawcze przeprowadzono 4-5 kwietnia 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1068 dorosłych Polaków, metodą CATI.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu