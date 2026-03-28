Już od niedzieli 12 nowych połączeń z wrocławskiego lotniska. W wakacje polecimy stąd do 29 krajów

Jak podano w komunikacie Portu Lotniczego Wrocław, Ryanair rozwija siatkę o połączenia m.in. do Tirany, Sewilli, Londynu-Luton i Rimini, koncentrując się jednocześnie na zwiększeniu liczby połączeń na najpopularniejszych trasach.

Wizza Air otwiera połączenia m.in. na Islandię i do Czarnogóry

Z kolei Wizz Air zdecydował się na uruchomienie siedmiu nowych połączeń, oferując loty m.in. do Warny, Podgoricy, Ochrydy, Reykjaviku, Dortmundu, Baden-Baden i Katanii.

„Sezon letni 2026 zapowiada się rekordowo (…) pod względem liczby kierunków i dostępnej oferty dla pasażerów. Szczególnie cieszy nas rozwój połączeń turystycznych oraz duża różnorodność kierunków, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby podróżnych” – powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara.

Większa oferta lotów do Hiszpanii

Sezon lato 2026 będzie stał pod znakiem kierunków wakacyjnych. Szczególnie dynamicznie rozwija się oferta do Hiszpanii – to właśnie rejsy na tym rynku odpowiadają za 25 proc. wzrostu wszystkich operacji. Znacząco rośnie także liczba połączeń na Maltę – o 40 proc., co przekłada się na średnio dziewięć odlotów tygodniowo.

Wzrost napędzają przede wszystkim loty typowo turystyczne, tzw. leisure flights. Odpowiadają one za 75 proc. całkowitego wzrostu operacji, a ich udział w całym ruchu wzrósł do 66 proc.

Bezpośrednie połączenie Wrocław-Paryż

Jedną z najważniejszych nowości sezonu będzie uruchomienie połączenia z Wrocławia do Paryża-Orly. Pasażerowie z Wrocławia zyskają bezpośredni dostęp do jednego z głównych lotnisk francuskiej stolicy, a rejsy wykonywać będzie linia lotnicza Transavia. To długo wyczekiwane połączenie będzie realizowane od 16 kwietnia w czwartki i niedziele.

Sezon letni na wrocławskim lotnisku potrwa od 29 marca do 25 października 2026 r.