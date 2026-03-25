Nowy projekt SAFE 0 proc. w Sejmie. Jak PSL chce wykorzystać zyski NBP na obronność?

Projekt PSL jako poprawiona wersja prezydenckiego SAFE 0 proc.

We wtorek do Sejmu trafił przygotowany przez PSL projekt ustawy, który - według deklaracji autorów - ma być poprawioną wersją prezydenckiego projektu o tzw. SAFE 0 proc. Chodzi o projekt przygotowany przez KPRP, przewidujący powołanie nowego Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Fundusz byłby przeznaczony na cele związane z bezpieczeństwem i miałby być zasilany przede wszystkim zyskami generowanymi przez Narodowy Bank Polski.

Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk podkreślił w środę na konferencji prasowej w Sejmie, że rozwiązania zawarte w projekcie PSL „czynią bardziej realnym i możliwym wprowadzenie rozwiązań, które zaproponował prezydent”.

- Liczymy, że pan prezydent nie zawetuje ustawy, którą - de facto - sam przygotował. Ale też liczymy, że środowiska opozycji interes kraju, bezpieczeństwo Polski postawią ponad politykierstwo, ponad interesy bieżące wynikające z krajowej polityki - podkreślił Paszyk.

Główne zmiany w projekcie PSL SAFE 0 proc.

Poseł Marek Sawicki (PSL) zaznaczył, że projekt PSL nie stoi w kontrze z projektem prezydenckim. - Chcę mocno i z pełną stanowczością podkreślić, że nasz projekt jest projektem wspierającym projekt pana prezydenta. Jest projektem wspierającym także inicjatywę prezesa NBP - powiedział Sawicki.

Projekt PSL zachowuje dużą część przepisów projektu prezydenta, uwzględniono w nim jednak m.in. przeznaczenie środków z funduszu na różne cele związane z doposażeniem służb podległych MSWiA, infrastrukturę wojskową i wojskową służbę zdrowia, ogranicza także udział obozu prezydenckiego w kontroli nad funduszem.

Sejm analizuje projekt PSL – decyzja w przyszłym tygodniu

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał w środę, że projekt PSL został skierowany do analiz. - Decyzję, co zrobić z nim dalej, podejmę w przyszłym tygodniu, po zapoznaniu się ekspertyzami - podkreślił Czarzasty.

Propozycja „SAFE 0 proc.” pojawiła się, gdy rządowa ustawa wdrażająca unijny mechanizm SAFE leżała już na biurku prezydenta, czekając na podpis. W międzyczasie prezydent Karol Nawrocki wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim poinformowali na wspólnej konferencji o możliwości dokonania aktualizacji wyceny złota posiadanego przez polski bank centralny poprzez „aktywne zarządzanie rezerwami”, co mogłoby umożliwić uzyskanie bardzo wysokich zysków. Według Glapińskiego, wartość niezrealizowanych przychodów ze wzrostu wyceny złota wynosi 197 mld zł. Tę kwotę NBP mógłby wypłacić w postaci zysku w ciągu kilku lat, jednak prezes NBP podkreślał, że środki powinny trafić wyłącznie na obronność.

Następnie do Sejmu trafił projekt prezydenta powołujący Polski Funduszu Inwestycji Obronnych, który miał posłużyć do wydawania zysków wygenerowanych przez NBP. Projekt prezydenta spotkał się z krytyką ze strony koalicji rządzącej; wskazywano m.in. na brak źródeł finansowania nowego funduszu czy niekonstytucyjne - w ocenie m.in. szefa MON - przepisy dot. udziału przedstawicieli prezydenta w nadzorze na funduszem. Czarzasty zdecydował, że póki co projekt prezydenta nie będzie procedowany.(PAP)