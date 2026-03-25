Autorzy raportu zwracają uwagę, że analizy rynku nieruchomości najczęściej koncentrują się na największych aglomeracjach. Tymczasem również mniejsze miasta pokazują ogromne dysproporcje cenowe. Dane opierają się na statystykach Głównego Urzędu Statystycznego, które obejmują niemal wszystkie powiaty oraz miasta na prawach powiatu.

Statystyki bazują na informacjach z Rejestrów Cen Nieruchomości i uwzględniają transakcje z 2024 roku. Warto jednak pamiętać, że w przypadku rynku pierwotnego dane nie obejmują umów deweloperskich, a jedynie sprzedaż gotowych mieszkań. Oznacza to, że ceny mogły zostać ustalone nawet kilka lat wcześniej.

Najdroższe mieszkania w Polsce. Gdzie metr kosztuje najwięcej?

Po uwzględnieniu danych z rynku pierwotnego i wtórnego liderem pozostaje Sopot, gdzie średnia cena za metr kwadratowy wynosi aż 19 tys. 849 zł. Na kolejnych miejscach znajdują się największe polskie miasta: Warszawa (15 tys. 850 zł), Kraków (13 tys. 738 zł) oraz Gdańsk (12 tys. 301 zł).

Wysokie ceny odnotowano również we Wrocławiu, Świnoujściu i Gdyni. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Poznań, Lublin i Katowice. Eksperci zwracają uwagę, że drogie są również miejscowości o dużym potencjale turystycznym, nawet jeśli formalnie nie stanowią osobnych powiatów, jak np. Zakopane.

Najtańsze mieszkania w Polsce. Gdzie kupisz najtaniej?

Na drugim biegunie znajdują się miasta, w których ceny mieszkań są zdecydowanie niższe. Najtańszy pozostaje Bytom, gdzie średnia cena za metr kwadratowy wynosi zaledwie 4 tys. 32 zł. Niewiele drożej jest w Jastrzębiu-Zdroju, Wałbrzychu czy Piekarach Śląskich.

Do grona najtańszych miast należą również Grudziądz, Tarnobrzeg, Świętochłowice, Zabrze, Ruda Śląska i Konin. Jeszcze niższe ceny można znaleźć w niektórych powiatach, takich jak głubczycki, prudnicki czy górowski, gdzie średnia cena spada nawet poniżej 3,5 tys. zł za metr kwadratowy.

Eksperci podkreślają jednak, że w tych regionach rynek nieruchomości jest mniej rozwinięty. Często dominują tam domy jednorodzinne, które stanowią nawet 90 proc. zasobu mieszkaniowego, co wpływa na ograniczoną liczbę transakcji i niższe ceny mieszkań.