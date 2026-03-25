Nowy sondaż wyborczy. Koalicja Obywatelska przed PiS

PAP / Marian Zubrzycki
oprac. Karolina Nowakowska
dzisiaj, 12:54

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska uzyskałaby poparcie 30,6 proc. badanych, a Prawo i Sprawiedliwość – 26,4 proc. – wynika z sondażu Research Partner. Konfederacja mogłaby liczyć na 10,5 proc. głosów.

Z badania wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, 30,6 proc. badanych oddałoby swój głos na Koalicję Obywatelską (spadek o 1 p. p. w stosunku do ostatniego badania). Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 26,4 proc. (wzrost o 1 p. p.). Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja – na to ugrupowanie zagłosowałoby 10,5 proc. ankietowanych.

W parlamencie znalazłyby się także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która zdobyłaby 7,7 proc., oraz Lewica z wynikiem 6,7 proc.

Pod progiem wyborczym w badaniu jest partia Razem z wynikiem 2,9 proc. Niżej znalazły się Polska 2050 (1,7 proc.) oraz PSL (1,6 proc.).

Badanie przeprowadzone zostało na Panelu Badawczym Ariadna w dniach 20-23 marca na próbie 1080 dorosłych Polaków.(PAP)

Autopromocja
Źródło: PAP

