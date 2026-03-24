Na wtorkowym posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej do spraw osób z niepełnosprawnościami i włączenia społecznego posłowie wysłuchali informacji w sprawie programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”. Centralna wypożyczalnia, którą uruchomiono w 2023 r. miała umożliwić bezpłatne korzystanie z urządzeń, które wspomagają osoby z niepełnosprawnościami. Poczta Polska podpisała umowę z RARS na dostarczanie sprzętu. Natomiast nabór i weryfikację wniosków prowadził Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami (PFRON).

Zakup sprzętu wart 96 mln zł i tajemnica wypożyczalni

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych PFRON Bożena Borowiec poinformowała, że w październiku 2022 r. zakupiony został asortyment technologii wspomagających, z klauzulą tajności. Wówczas - jak powiedziała - wypożyczalnia jeszcze nie funkcjonowała. Podkreśliła, że na sprzęt wydano 96 mln zł.

- W styczniu 2023, czyli gdzieś po upływie 3 miesięcy, został przyjęty przez Radę Nadzorczą program wypożyczalnia, ale to był taki bym powiedziała ramowy projekt programu. Dlatego, że wówczas jeszcze ustawa nie przewidywała możliwości współpracy PRON-u z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych - powiedziała.

Zaznaczyła, że takie zmiany w ustawie wprowadzone zostały w maju 2023 r.

- Po zmianie zarządu PFRON, gdzie widzieliśmy mankamenty tej wypożyczalni, usiłowaliśmy wspólnie z RARS znaleźć jakiś sposób, żeby sobie z tym poradzić - podkreśliła. Zaznaczyła bowiem, że według zapowiedzi, wypożyczalnia miała stanowić dostęp do najnowocześniejszych technologii, które są poza zasięgiem osób z niepełnosprawnością. - Natomiast na te około 14,5 tys. asortymentu, 7100 to stanowią aparaty słuchowe, których wypożyczonych mamy około 20 proc. - wskazała.

- Wiemy, że był w pewnym momencie powołany zespół do tego, żeby przygotować (...) asortyment do tej wypożyczalni, ale wtedy się okazało, że ten asortyment już jest i trzeba dostosować program do asortymentu, a nie asortyment do oczekiwań osób z niepełnosprawnościami - powiedziała.

Dodała, że w skład rezerwy wchodziły również m.in. skutery czy wózki elektryczne. Z tego asortymentu nic nie zostało jednak wypożyczone, ponieważ podczas składowania akumulatory nie były ładowane. Podkreśliła, że z ekspertyz na zlecenie PFRON wynika, że ponad 80 proc. tego sprzętu bez wymiany akumulatorów nie nadaje się do użytku.

- Generalnie 73 proc. udostępnionej nam rezerwy strategicznej nigdy nie zostało wypożyczone - wskazała.

Formalne zamknięcie programu i wygaszanie do 2026 r.

Podkreśliła, że program został formalnie zamknięty 31 grudnia 2025 r. Obecnie trwa wygaszanie wypożyczalni. Do końca 2026 r. zabezpieczona została realizacja aktywnych umów i wniosków, które złożone zostały do końca 2025 r. - W tle wspólnie pracujemy nad tym, żeby ten sprzęt został wykorzystany w celu, na jaki zostały wydane środki publiczne, czyli żeby mogły z niego korzystać osoby potrzebujące - powiedziała Borowiec. Podkreśliła, że wymaga to jednak rozwiązań legislacyjnych.

Zastępca Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Andrzej Hawryluk podkreślił, że decyzje ws. zakupu asortymentu do wypożyczalni do dziś nie mogą być ujawnione. - Są prowadzone dwa postępowania prokuratorskie związane z zakupem (...) tego asortymentu i jego utrzymywania. Śledztwa trwają - zaznaczył.

Zapewnienie dalszego dostępu do technologii wspomagających

Wcześniej, pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnościami Maja Nowak poinformowała w odpowiedzi na interpelację poselską, że nad zabezpieczeniem dostępu do technologii wspomagających po zamknięciu programu współpracują Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), RARS oraz PFRON.

„Aktualnie podejmowane są działania mające na celu zabezpieczenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do technologii wspomagających po zakończeniu programu” - napisała Nowak w odpowiedzi opublikowanej 11 lutego. (PAP)