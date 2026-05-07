W głosowaniu nad nowelizacją udział wzięło 79 senatorów, 57 było za przyjęciem noweli z poprawkami, nikt nie był przeciw, 22 senatorów wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz ponownie do Sejmu.

Do 200 tys. zł kary za bezprawne używanie tytułu radcy. Takie zmiany proponuje Senat

Sejm przyjął tę nowelizację 17 kwietnia. Przewidziano w niej m.in. ustanowienie kary grzywny od 5 tys. do 200 tys. zł albo karę ograniczenia wolności dla tych, którzy nie będąc uprawnieni, posługują się tytułem zawodowym radcy prawnego.

Nowelizacja zakłada też objęcie ochroną prawną oznaczenia kancelarii radców prawnych – dotychczas objęty był nią tylko tytuł zawodowy radcy prawnego – oraz taką samą karę (od 5 tys. do 200 tys. zł albo karę ograniczenia wolności) za nieuprawnione posługiwanie się tym oznaczeniem. Przewiduje również możliwość nałożenia też obu tych kar, czyli grzywny i ograniczenia wolności na osobę, która posłuży się tytułem bez potrzebnych uprawnień.

Przyjęte zmiany określają także szczegóły tymczasowego zawieszenia radcy prawnego w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie jego niezdolności do wykonywania zawodu. Dookreślają też możliwość odwołania się przez radcę od takiej uchwały.



Senat za większą ochroną radców prawnych

Nowela ma umożliwić też zdalne odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał przez: organy samorządowe, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych oraz prezydia rad okręgowych izb radców prawnych. Warunkiem pozostaje, że uchwały na takich posiedzeniach są podejmowane w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków.

Co istotne, nowelizacja umożliwia też Krajowej Izbie Radców Prawnych zawieranie na rzecz radców prawnych grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Na etapie prac senackiej komisji praw człowieka i praworządności oprócz czterech poprawek o charakterze redakcyjnym, o które wniosło senackie Biuro Legislacyjne, zaproponowano również poprawkę zawężającą nadanie okręgowym izbom radców prawnych uprawnień organizacji pozarządowej lub społecznej. Chodzi o usunięcie takich uprawnień w sprawach nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu radcy prawnego i aplikanta radcowskiego.

Po przyjęciu przez Senat w środę tej poprawki uprawnienia takich organizacji pozostały dla okręgowych izb radców prawnych - w postępowaniach cywilnym, karnym, administracyjnym i sądowoadministracyjnym - tylko w sprawach o ochronę niezależności radców prawnych oraz tajemnicy zawodowej.

Uprawnienia organizacji pozarządowej w postępowaniach mają też przysługiwać Krajowej Izbie Radców Prawnych - w zakresie jej zadań polegających na ochronie autonomii i niezależności samorządu.

W przepisach tych chodzi o uprawnienia opisane odpowiednio w m.in. art. 61–63 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 90 i 91 Kodeku postępowania karnego. Zgodnie z Kpc organizacje pozarządowe, w zakresie swoich zadań statutowych, mogą - za zgodą osoby fizycznej wyrażonej na piśmie - wytaczać powództwa czy też przystępować do toczącego się już postepowania.

Również według Kpk organizacja społeczna może zostać dopuszczona do udziału w postępowaniu za zgodą przynajmniej jednej ze stron. Sąd może też, pomimo braku zgody żadnej ze stron, dopuścić przedstawiciela organizacji społecznej do występowania w sprawie, jeżeli „leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości”. (PAP)

nl/ mja/ ugw/