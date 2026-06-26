Tysiące historii. Jedna społeczność. 25 lat WSKZ

25 lat temu zaczęła się pewna historia

Przez ostatnie 25 lat zmieniło się niemal wszystko – technologie, rynek pracy, sposoby komunikacji i zdobywania wiedzy. Pojawiły się nowe zawody, nowe kompetencje i nowe wyzwania. Nie zmieniła się jednak potrzeba rozwoju. To właśnie wokół niej od 25 lat swoją społeczność buduje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego .

Uczelnia funkcjonuje od 2001 roku. Dziś jej oferta obejmuje studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, jednolite magisterskie, podyplomowe oraz MBA. Studenci i słuchacze mogą rozwijać się m.in. w obszarze pedagogiki, psychologii, administracji, zarządzania, marketingu, prawa, bezpieczeństwa czy nowych technologii.

– Ukończenie studiów z nauczania matematyki było dla mnie niezwykle inspirującym i rozwijającym doświadczeniem. Szczególnie satysfakcjonujące było podjęcie tego wyzwania w wieku 45 lat, co udowodniło mi, że nauka i rozwój są możliwe na każdym etapie życia – podkreśla Ewa Szymańska-Baranowska, absolwentka WSKZ.

To właśnie takie historie najlepiej pokazują, że współczesna edukacja to inwestycja w przyszłość – niezależnie od wieku czy etapu kariery zawodowej.

Ludzie, którzy inspirują do rozwoju

Siłą WSKZ jest kadra licząca ponad 1100 wykładowców, profesorów, ekspertów branżowych i praktyków. Są wśród nich przedstawiciele świata nauki, nowych technologii, biznesu, prawa, psychologii czy administracji publicznej.

To osoby, które nie tylko przekazują wiedzę, ale również aktywnie uczestniczą w procesach zmieniających współczesny świat. Dzięki temu studenci i słuchacze zdobywają kompetencje oparte zarówno na wiedzy akademickiej, jak i praktycznym doświadczeniu zawodowym.

– Uważam, iż zdobyta wiedza pozwala mi znacznie lepiej rozumieć pewne decyzje zarządu czy też samemu lepiej przewidywać zachowania rynku – podkreśla Michał Kozak, absolwent studiów MBA.

Studia w rytmie codzienności

Dzisiejsi studenci i słuchacze coraz częściej łączą naukę z pracą zawodową, prowadzeniem działalności gospodarczej czy życiem rodzinnym. Dlatego współczesna edukacja musi być elastyczna i dostępna niezależnie od miejsca oraz czasu.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego stawia na nowoczesne rozwiązania dydaktyczne, nie rezygnując przy tym z akademickich standardów i najwyższej jakości kształcenia. Studia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Studenci i słuchacze uczą się z dostępem do platformy online. To pozwala dostosować proces nauki do indywidualnych potrzeb i codziennych obowiązków.

– Jestem zadowolona z elastyczności wykładów, która pozwoliła mi w każdej chwili usiąść do nauki – podkreśla absolwentka Bożena Bock.

Tysiące historii. Jedna społeczność. 25 lat WSKZ

Tam, gdzie rodzą się nowe idee

Uczelnia nie jest już wyłącznie miejscem przekazywania wiedzy. Coraz częściej staje się przestrzenią wymiany doświadczeń, inspirujących spotkań i rozmów o wyzwaniach przyszłości.

WSKZ od lat organizuje i współorganizuje konferencje naukowe, wykłady mistrzowskie oraz wydarzenia, które gromadzą ekspertów z różnych dziedzin. To okazja do poznawania nowych perspektyw, wymiany doświadczeń i dyskusji na temat zmian zachodzących w edukacji, technologii czy społeczeństwie.

Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy był TEDxWSKZ „Sky is the… beginning!”. Na jednej scenie wystąpili naukowcy, przedsiębiorcy, eksperci z obszaru nowych technologii i popularyzatorzy wiedzy, m.in. prof. Jan Miodek, prof. Mariusz Jędrzejko, Aneta Korycińska (Baba od polskiego), lek. med. Marcin Matych czy dr Rafał Muda. Wykłady dotyczyły sztucznej inteligencji, zdrowia psychicznego, komunikacji oraz kompetencji przyszłości.

– WSKZ to dziś mocny punkt na mapie akademickiej Polski – Uczelnia, która nie tylko kształci, ale także inspiruje, prowokuje do dyskusji i daje możliwość spotkania z najwybitniejszymi przedstawicielami nauki – podkreśla Rektor WSKZ dr Henryk Fedewicz.

WSKZ rozwija również podcasty eksperckie „To się w głowie nie mieści” (o psychologii) oraz „Prawo, które warto usłyszeć” (o prawie). To kolejna forma kontaktu z ekspertami i możliwość zdobywania wiedzy w sposób dopasowany do współczesnego stylu życia – podczas podróży, spaceru czy między codziennymi obowiązkami.

Wiedza to siła, która zmienia świat

Jednym z głośniejszych projektów realizowanych przez WSKZ była kampania „Kierunek edukacja”, której ambasadorem został dziennikarz i podróżnik Przemek Kossakowski. Jej hasło „Wiedza to siła, która zmienia świat” podkreśla podejście WSKZ do roli kształcenia. Inicjatywa zwróciła uwagę na rolę edukacji we współczesnym świecie, przypominając, że zdobywanie wiedzy może być jednym z najważniejszych narzędzi rozwoju zawodowego i osobistego.

Projekt nie ograniczał się jednak wyłącznie do działań promocyjnych. Miał również wymiar społeczny. We współpracy z Fundacją One Day oraz Fundacją DOM Uczelnia przekazała bezpłatne indeksy młodym ludziom z trudnych środowisk, dla których rozpoczęcie studiów często pozostawało poza zasięgiem z powodów finansowych lub rodzinnych.

– Naszą misją jest nie tylko dydaktyka, ale też rozwój i realne wsparcie społeczne. Dlatego, we współpracy z fundacjami, przekazujemy bezpłatne indeksy na studia młodym ludziom, którzy potrzebują tej szansy. Chcemy pokazać, że marzenia mogą stać się rzeczywistością, jeśli dostanie się właściwe narzędzia – podkreślił Wojciech Kazanecki, pełnomocnik dziekana ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Razem od 25 lat

Przez ćwierć wieku Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego rozbudowała ofertę, stworzyła jedną z największych kadr w Polsce oraz zaangażowała się w liczne inicjatywy naukowe, społeczne i edukacyjne. Najważniejsi w jej historii są jednak ludzie, którzy dzięki edukacji zdobywali nowe kompetencje, rozwijali kariery zawodowe, realizowali ambicje i odkrywali kolejne możliwości.

Bo choć przez 25 lat zmieniło się niemal wszystko, jedno pozostaje niezmienne – rozwój zaczyna się od decyzji, by sięgać po więcej.