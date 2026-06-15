Polacy mieszkający lub pracujący w Niemczech często słyszą o Kindergeld. To jedno z najważniejszych świadczeń rodzinnych u naszych zachodnich sąsiadów, które - podobnie jak polskie 800 plus - ma wspierać rodziny wychowujące dzieci. W 2026 roku świadczenie zostało podwyższone i wynosi 259 euro miesięcznie na każde dziecko. Co ważne, jego przyznanie nie zależy od dochodów rodziców.

Czy w sytuacji, gdy dzieci mieszkają w Polsce z jednym z rodziców, podczas gdy drugi rodzic pracuje w Niemczech, możliwe jest łączenie obu świadczeń (Kindergeld i 800 plus) na to samo dziecko? Wyjaśniamy.

Kindergeld w 2026 roku - jakie warunki muszą spełnić polscy rodzice, by dostać zasiłek?

Niemiecki zasiłek rodzinny przysługuje niezależnie od tego, gdzie mieszka dziecko. Kindergeld mogą pobierać zarówno obywatele niemieccy jak i obywatele innych krajów UE (w tym Polski), o ile legalnie pracują na terenie Niemiec i odprowadzają składki.

Kindergeld - w niektórych sytuacjach - można pobierać dłużej niż polskie świadczenie wychowawcze. W przeciwieństwie do 800 plus, które przysługuje tylko do 18. roku życia, niemiecki zasiłek może być wypłacany:

standardowo do 18. roku życia,

do 21. roku życia (na dziecko, które jest bezrobotne i szuka pracy),

do 25. roku życia (na dziecko, które kontynuuje naukę).

Z tego względu pobieranie Kindergeld może być korzystniejsze, jednak warto pamiętać, że to nie rodzic decyduje o tym, które ze świadczeń będzie pobierał.

Kiedy 800 plus, a kiedy Kindergeld? To nie miejsce zamieszkania jest kluczowe

To nie rodzic dziecka decyduje o tym, które świadczenie jest korzystniejsze finansowo i nie on wybiera, który kraj wypłaci mu zasiłek na dziecko. Wbrew pozorom wcale kluczowe nie jest miejsce zamieszkania, ale miejsce zatrudnienia rodzica. W sytuacji, gdy dziecko mieszka w jednym kraju (np. w Polsce), a jego rodzic pracuje w innym kraju, zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ma to przeciwdziałać jednoczesnemu pobieraniu tożsamych świadczeń na to samo dziecko w różnych państwach, a także zapewnić, że dziecko otrzyma najwyższe możliwe wsparcie finansowe.

Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przy ustalaniu, z którego państwa osoby wnioskujące o świadczenia będą je pobierały, pod uwagę bierze się (w następującej kolejności):

państwo, w którym osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych (lub członek rodziny) jest zatrudniona lub wykonuje pracę na własny rachunek (odprowadza składki i rozlicza się z podatków),

państwo, w którym osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych pobiera emeryturę lub rentę,

państwo, w którym mieszka osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych lub członek rodziny tej osoby.

Przykład Pani Aneta pracuje w Polsce, gdzie mieszka wraz z 9-letnim synem. Mąż pani Anety i ojciec chłopca mieszka i pracuje w Niemczech. Niezależnie od tego, czy rodzic złoży wniosek w polskim czy niemieckim urzędzie, krajem pierwszeństwa przy ustalaniu świadczeń będzie Polska (nawet nie z racji miejsca zamieszkania samego dziecka, lecz miejsca zatrudnienia jego matki). Na dziecko będzie przysługiwać 800 plus, jednocześnie niemiecki urząd będzie musiał wypłacić różnicę w wysokości między polskim a niemieckim świadczeniem. W ten sposób zarówno pieniądze z tytułu 800 plus jak i Kindergeld wpłyną na konto.

Czy można jednocześnie pobierać 800 plus i Kindergeld?

Można łączyć pobieranie Kindergeld z 800 plus, jednak oba świadczenia nie zostaną wypłacone w pełnej wysokości. Ponieważ niemiecki zasiłek jest wyższy, na dziecko może być wypłacany zarówno sam Kindergeld jak i Kindergeld łączony z 800 plus (gdy dziecko mieszka w Polsce z jednym rodzicem, który pracuje w Polsce). W tej drugiej sytuacji to Polska będzie krajem pierwszeństwa jeśli chodzi o wypłatę świadczeń rodzinnych.

Z racji tego, że 800 plus jest niższe niż Kindergeld, Niemcy zostaną zobowiązane do wypłaty tzw. dodatku dyferencyjnego, czyli różnicy pomiędzy kwotami świadczeń. W praktyce na konto wpłynie więc tyle, ile wynosi sam Kindergeld. Różnica będzie polegać na tym, z jakiego źródła wpłyną środki.

Ile w 2026 roku wynosi Kindergeld? Czy opłaca się o nie wnioskować?

Od 1 stycznia 2026 roku Kindergeld wynosi 259 euro miesięcznie na każde dziecko. To o 4 euro więcej niż w 2025 roku. Podwyżka została wprowadzona automatycznie: osoby już pobierające świadczenie nie musiały składać nowych wniosków.

W przeciwieństwie do wielu innych świadczeń socjalnych w Niemczech, wysokość Kindergeld jest taka sama dla każdego dziecka, niezależnie od liczby dzieci w rodzinie czy osiąganych dochodów.

Kindergeld a 800 plus - najważniejsze różnice

Choć oba świadczenia mają wspólny cel: wsparcie rodzin wychowujących dzieci, różnią się zasadami przyznawania świadczenia i wysokością samego wsparcia. 800 plus wynosi dokładnie 800 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 18 lat. Natomiast niemiecki Kindergeld to 259 euro miesięcznie, co przy obecnym kursie daje około 1100 zł. Ponadto w Niemczech wsparcie może być wypłacane także po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko, jeśli spełnione są określone warunki dotyczące nauki lub sytuacji zawodowej.

Jak złożyć wniosek o Kindergeld w 2026 roku?

W przypadku rodzin mieszkających lub pracujących równocześnie w dwóch państwach UE zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że prawo do świadczeń rodzinnych ustala się według szczególnych zasad obowiązujących w całej Unii Europejskiej.

Jednak rodziny, których centrum interesów życiowych stanowią Niemcy (to tam mieszkają i pracują rodzice, a dzieci chodzą do szkoły), wniosek o Kindergeld należy złożyć osobiście lub elektronicznie w odpowiednim oddziale Familienkasse. Oprócz uzupełnienia samego formularza wniosku, konieczne będzie załączenie następujących dokumentów:

aktów urodzenia dzieci,

zaświadczenia o zatrudnieniu w Niemczech (lub potwierdzenia rejestracji działalności gospodarczej i kopie rachunków potwierdzających dochody),

dokumenty potwierdzające, że dzieci, na które ma być wypłacany zasiłek są członkami wspólnego gospodarstwa domowego (np. zameldowanie),

decyzję o przyznaniu (lub odmowie) świadczeń rodzinnych w Polsce. Familienkasse musi wiedzieć o pobieraniu 800 plus w Polsce, by ustalić wysokosć Kindergeld.

Niemiecki rząd pracuje nad rozwiązaniem, które ma ograniczyć formalności związane z przyznawaniem Kindergeld. Zgodnie z przedstawionymi założeniami od 2027 roku część rodziców ma otrzymywać świadczenie automatycznie, bez konieczności składania tradycyjnego wniosku (chodzi o osoby zameldowane w Niemczech).