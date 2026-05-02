Osoby zatrudnione na umowach o prace i pracujące w porze nocnej, mogą liczyć na dodatek z tego tytułu. Sprawdź, w jakich godzinach - według Kodeksu pracy - można mówić o pracy w porze nocnej oraz ile wynosi dodatek za pracę w nocy od 1 maja 2026 r.
Dodatek za pracę w nocy: dla kogo?
Zgodnie z art. 1517 Kodeksu pracy, za porę nocną przyjmuje się czas między 21:00, a 7:00. Zaś pracownikiem pracującym w nocy określa się pracownika, którego rozkład czasu pracy w każdej dobie obejmuje trzy godziny pracy w wyżej wymienionym czasie. Należy pamiętać, że osoby pracujące minimum trzy godziny pracy w porze nocnej, bądź w okresie rozliczeniowym ¼ ich czasu pracy przypada na porę nocną są osobami pracującymi w nocy.
Jak wyliczyć dodatek za pracę w porze nocnej? Kiedy ryczałt?
Pracownikowi wykonującemu pracę w godzinach nocnych przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę w tym czasie. Wysokość dodatku wynosi 20 proc. stawki godzinowej obliczonej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Od 1 stycznia 2026 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4 806 zł brutto. Pracodawcy mogą ustalić wyższą stawkę niż zaproponowaną w Kodeksie pracy. Do wyliczenia wysokości dodatku za pracę w porze nocnej należy znać wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także liczbę godzin pracy, która przypada na konkretny miesiąc.
Dodatek za pracę w nocy może zostać zastąpiony ryczałtem w przypadku pracowników, którzy wykonują pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy. Wysokość ryczałtu odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.
Podstawa prawna
Kodeks pracy
Art. 1518. [Dodatek za pracę w porze nocnej]
§ 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.
Wysokość dodatku za pracę w nocy w 2026 r.
Od 1 maja 2026 r. dodatek za pracę będzie wynosić więcej - w porównaniu do kwietnia - gdyż wynosi 6,01 zł za jedną przepracowaną godzinę w nocy.
miesiąc
liczba godzin pracy
wysokość dodatku
dodatek za 1 h pracy w nocy
styczeń
160
4806/160 x 20 proc.
6,01
luty
160
4806/160 x 20 proc.
6,01
marzec
176
4806/176 x 20 proc.
5,46
kwiecień
168
4806/168 x 20 proc.
5,72
maj
160
4806/160 x 20 proc.
6,01
czerwiec
168
4806/168 x 20 proc.
5,72
lipiec
184
4806/184 x 20 proc.
5,22
sierpień
160
4806/160 x 20 proc.
6,01
wrzesień
176
4806/176 x 20 proc.
5,46
październik
176
4806/176 x 20 proc.
5,46
listopad
160
4806/160 x 20 proc.
6,01
grudzień
160
4806/160 x 20 proc.
6,01
