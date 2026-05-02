Zgodnie z art. 1517 Kodeksu pracy, za porę nocną przyjmuje się czas między 21:00, a 7:00. Zaś pracownikiem pracującym w nocy określa się pracownika, którego rozkład czasu pracy w każdej dobie obejmuje trzy godziny pracy w wyżej wymienionym czasie. Należy pamiętać, że osoby pracujące minimum trzy godziny pracy w porze nocnej, bądź w okresie rozliczeniowym ¼ ich czasu pracy przypada na porę nocną są osobami pracującymi w nocy.

Pracownikowi wykonującemu pracę w godzinach nocnych przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę w tym czasie. Wysokość dodatku wynosi 20 proc. stawki godzinowej obliczonej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Od 1 stycznia 2026 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4 806 zł brutto. Pracodawcy mogą ustalić wyższą stawkę niż zaproponowaną w Kodeksie pracy. Do wyliczenia wysokości dodatku za pracę w porze nocnej należy znać wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także liczbę godzin pracy, która przypada na konkretny miesiąc.

Dodatek za pracę w nocy może zostać zastąpiony ryczałtem w przypadku pracowników, którzy wykonują pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy. Wysokość ryczałtu odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Podstawa prawna Kodeks pracy

Art. 1518. [Dodatek za pracę w porze nocnej]

§ 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Wysokość dodatku za pracę w nocy w 2026 r.

Od 1 maja 2026 r. dodatek za pracę będzie wynosić więcej - w porównaniu do kwietnia - gdyż wynosi 6,01 zł za jedną przepracowaną godzinę w nocy.