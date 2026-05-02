Nie żyje 22-latek. Uderzył w samochód strażaków

Między Nową Karczmą a Grabowem Kościerskim samochód osobowy zderzył się z wozem Ochotniczej Straży Pożarnej.
dzisiaj, 21:03

Do dramatycznego wypadku doszło w sobotę 2 maja w województwie pomorskim. Na drodze wojewódzkiej nr 224 między Nową Karczmą a Grabowem Kościerskim samochód osobowy zderzył się z wozem Ochotniczej Straży Pożarnej. W wyniku zdarzenia zginął 22-letni kierowca volkswagena, a druga osoba została przetransportowana śmigłowcem do szpitala.

Zgłoszenie o poważnym zdarzeniu wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie około godziny 14:45. Do wypadku doszło na odcinku drogi wojewódzkiej nr 224, który łączy lokalne miejscowości i jest często wykorzystywany przez mieszkańców regionu oraz służby ratunkowe.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen, 22-letni mieszkaniec powiatu gdańskiego, jadąc w kierunku Egiertowa, stracił panowanie nad pojazdem. Pojazd przekroczył oś jezdni i znalazł się na przeciwnym pasie ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym wozem Ochotniczej Straży Pożarnej marki Scania.

Siła uderzenia była bardzo duża, co potwierdzają relacje służb oraz skala uszkodzeń obu pojazdów. Droga w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy.

Śmierć 22-latka i dramatyczna walka o życie pasażera

W samochodzie osobowym podróżowały dwie osoby. Kierowca, mimo natychmiastowej reanimacji podjętej przez służby ratunkowe, zmarł na miejscu zdarzenia. Druga osoba została ciężko ranna i wymagała natychmiastowej pomocy specjalistycznej.

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Stan tej osoby nie został oficjalnie podany, jednak według służb obrażenia były na tyle poważne, że konieczna była szybka ewakuacja drogą powietrzną.

Strażacy z OSP Grabowo Kościerskie, którzy uczestniczyli w zdarzeniu, nie odnieśli obrażeń. Ich pojazd został jednak poważnie uszkodzony.

Strażacy jechali na uroczystości Dnia Strażaka

Szczególny kontekst tragedii nadaje fakt, że strażacy zmierzali na uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka. To jedno z najważniejszych świąt w środowisku służb ratowniczych, przypadające na początku maja.

W chwili zdarzenia jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Grabowa Kościerskiego znajdowała się w drodze na oficjalne obchody. Wóz poruszał się zgodnie z przepisami, a jego załoga nie miała możliwości uniknięcia zderzenia.

Na miejscu działało kilka zastępów straży pożarnej, a akcją kierował Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie. Oprócz strażaków obecne były również zespoły ratownictwa medycznego oraz policja.

