Ile wynosi 13. emerytura w 2026 roku?

Kwota „trzynastki” jest ściśle powiązana z marcową waloryzacją świadczeń. W tym roku dodatkowa wypłata wynosi dokładnie tyle, co minimalna emerytura:

1978,49 zł brutto – tyle otrzyma każdy uprawniony emeryt i rencista.

Co ważne, z tej kwoty nie można dokonywać żadnych potrąceń ani egzekucji komorniczych. Pieniądze te nie wliczają się również do dochodu (np. przy ustalaniu prawa do dodatków z pomocy społecznej).

Po marcowej waloryzacji (o ok. 5,3%) najniższa emerytura wzrosła do 1978,49 zł brutto. Dokładnie tyle wynosi tegoroczna „trzynastka”. Jednak to, co zobaczysz na wyciągu z konta, może się znacznie różnić:

Opcja A (z podatkiem): ok. 1580–1600 zł „na rękę”.

ok. 1580–1600 zł „na rękę”. Opcja B (bez podatku): ok. 1800 zł „na rękę”.

Różnica to nawet 220 zł. Jak przejść do grupy B? Kluczem jest formularz EPD-21.

Wniosek EPD-21: Twoja przepustka do wyższej wypłaty

Jeśli Twoje roczne dochody nie przekraczają 30 tys. zł, masz prawo do kwoty wolnej od podatku. Aby ZUS przestał pobierać zaliczki na PIT od Twojej trzynastki, musisz złożyć oświadczenie EPD-21.

Ważne: Jeśli nie złożysz wniosku, pieniądze nie przepadną – odzyskasz je dopiero przy rozliczeniu rocznym PIT w przyszłym roku. Składając dokument teraz, masz te środki w portfelu od razu!

Terminy wypłat 13. emerytury w 2026 roku

W tym roku ZUS przyspiesza! Ze względu na Wielkanoc, część osób otrzyma pieniądze wcześniej:

Do kiedy złożyć dokumenty?

Czasu jest mało. ZUS przygotowuje listy płatności z wyprzedzeniem.

Osoby z terminem wypłaty na 1 lub 3 kwietnia powinny złożyć EPD-21 natychmiast .

powinny złożyć EPD-21 . Osoby z terminami po 10 kwietnia mają czas do drugiej połowy marca, ale im szybciej wniosek trafi do urzędu (osobiście, pocztą lub przez PUE ZUS), tym większa szansa na wyższy przelew.

Kiedy pieniądze trafią na konto? Terminy wypłat

ZUS wypłaci „trzynastki” razem z regularną emeryturą lub rentą. Ze względu na układ kalendarza, niektórzy seniorzy otrzymają przelewy wcześniej:

1 kwietnia (środa) – pierwsze wypłaty.

(środa) – pierwsze wypłaty. 6 kwietnia (poniedziałek).

(poniedziałek). 10 kwietnia (piątek).

(piątek). 15 kwietnia (środa).

(środa). 20 kwietnia (poniedziałek).

(poniedziałek). 24 kwietnia (piątek) – uwaga: wypłata przyspieszona, bo 25. wypada w sobotę!

(piątek) – uwaga: wypłata przyspieszona, bo 25. wypada w sobotę! 30 kwietnia (czwartek) – wypłata przyspieszona ze względu na święto 1 maja.

Pamiętaj: Pieniądze trafiają do banków zazwyczaj jeden dzień roboczy przed oficjalnym terminem płatności, a na pocztę – trzy dni wcześniej.

Kto ma prawo do dodatkowych pieniędzy?

Aby otrzymać trzynastkę, musisz mieć prawo do wypłaty świadczenia (emerytury lub renty) na dzień 31 marca 2026 roku. Lista uprawnionych obejmuje m.in. osoby pobierające: