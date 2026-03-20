Masz za wysoki dochód na pomoc z MOPS? Jest jeden wyjątek, o którym mało kto wie

Pułapka kryterium dochodowego w 2026 roku

Wsparcie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) opiera się na twardych liczbach. Aby otrzymać standardowy zasiłek stały, okresowy czy celowy, dochód nie może przekroczyć:

1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

823 zł na osobę w rodzinie.

Dla wielu Polaków, przy obecnych kosztach życia i inflacji, te kwoty są barierą nie do przejścia, mimo realnych problemów z dopięciem domowego budżetu.

Zasiłek zwrotny: Koło ratunkowe bez względu na zarobki

To właśnie to unikalne świadczenie jest szansą dla osób, które formalnie zarabiają „zbyt dużo”, by dostać bezzwrotną zapomogę.

Zasiłek zwrotny (celowy lub okresowy) to specjalna forma wsparcia w nagłych sytuacjach losowych, takich jak:

nagła utrata pracy,

poważna choroba lub wypadek,

awaria domowa wymagająca natychmiastowych nakładów.

Jak to działa? MOPS wypłaca Ci potrzebne środki (np. na leki czy opał), a Ty zobowiązujesz się do ich oddania w ratach lub po ustabilizowaniu sytuacji. Co ważne, w wyjątkowych przypadkach (np. przewlekła choroba) urząd może całkowicie umorzyć dług i odstąpić od żądania zwrotu pieniędzy.

Nie tylko gotówka – co jeszcze oferuje MOPS?

Jeśli Twoje dochody przekraczają progi, wciąż możesz liczyć na tzw. pomoc niefinansową. Ośrodki pomocy społecznej oferują:

Wsparcie rzeczowe: paczki żywnościowe i odzież.

Dożywianie: darmowe posiłki dla dzieci w szkołach.

Specjalistyczne poradnictwo: pomoc prawną, finansową oraz wsparcie psychologiczne w poszukiwaniu pracy.

Jak ubiegać się o wsparcie?

Niezależnie od rodzaju zasiłku, procedura zaczyna się od wniosku w Twoim lokalnym MOPS-ie. Niezbędny będzie wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego, który oceni Twoją faktyczną sytuację życiową, a nie tylko liczby na zaświadczeniu o zarobkach.