Najczęstszy grzech: Brak dowodów i nieudokumentowane nakłady

W praktyce sądowej nagminnie powtarza się jeden, niezwykle bolesny dla kieszeni scenariusz. Po rozstaniu jeden z byłych małżonków samodzielnie spłaca raty kredytu hipotecznego, finansuje remonty domu, wymienia instalacje, opłaca podatki czy inwestuje osobiste środki w nieruchomość, która formalnie wciąż należy do majątku wspólnego.

Jak podkreśla Ewelina Zawiślak, adwokat prowadząca własną kancelarię, problem pojawia się wtedy, gdy ta osoba nie zbiera na to żadnych dowodów. Dlaczego to ważne? — Gdy dochodzi do sprawy o podział majątku, udowodnienie poniesionych nakładów staje się niezwykle trudne, a czasami wręcz niemożliwe. W efekcie osoba, która rzeczywiście poniosła koszty, może nie odzyskać należnych jej pieniędzy – mówi Ewelina Zawiślak.

Presja czasu i pozorne porozumienia – nie podpisuj niczego na szybko

Drugim poważnym błędem jest uleganie emocjom i naciskom byłego męża lub żony. Propozycja szybkiego, bezkonfliktowego i prostego podziału bez konsultacji z adwokatem lub radcą prawnym brzmi kusząco, ale często kryje w sobie drugie dno.

Dopiero po fakcie poszkodowana strona dowiaduje się, że wartość wspólnego mieszkania została celowo zaniżona, ukryto oszczędności na kontach bankowych lub zupełnie pominięto firmę rozwijaną w trakcie małżeństwa. Warto pamiętać: po podpisaniu oficjalnej ugody, możliwości jej podważenia przed sądem są drastycznie ograniczone – przypomina adwokat.

O tym zapominamy. Pełna lista składników majątku

Podział majątku to nie tylko wspólne mieszkanie, dom czy samochód. Ewelina Zawiślak zwraca uwagę, że do podziału kwalifikuje się znacznie więcej elementów, o których Polacy nagminnie zapominają, godząc się na realne straty finansowe. Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Środki zgromadzone na kontach bankowych i lokatach (w tym konta osobiste każdego z małżonków),

(w tym konta osobiste każdego z małżonków), Oszczędności w gotówce oraz fundusze inwestycyjne ,

oraz , Udziały w spółkach oraz całe przedsiębiorstwa ,

oraz całe , Sprzęt RTV/AGD, meble i inne ruchomości o znacznej wartości ,

, Prawa majątkowe oraz fundusze emerytalne (środki zgromadzone na subkontach ZUS, OFE czy PPK w trakcie trwania małżeństwa).

Dlaczego czas działa na Twoją niekorzyść?

Choć samo prawo do podziału majątku po rozwodzie co do zasady się nie przedawnia, zwlekanie latami to ogromne ryzyko. Dlaczego?

— Z biegiem czasu trudniej zgromadzić dokumenty, odnaleźć świadków czy wykazać rzeczywistą wartość poszczególnych składników majątku. Dodatkowo nieruchomości i inne aktywa zmieniają swoją wartość, co może wpływać na ostateczne rozliczenia – informuje adwokat.

Jak uniknąć kosztownych błędów? Krok po kroku

Pełna dokumentacja – warto zabezpieczyć faktury, rachunki i umowy potwierdzające wydatki na wspólny majątek.

– warto zabezpieczyć potwierdzające wydatki na wspólny majątek. Pobranie historii kont bankowych – zabezpieczenie wyciągów z całego okresu trwania małżeństwa.

– zabezpieczenie z całego okresu trwania małżeństwa. Realna wycena – poznanie rzeczywistej wartości rynkowej najważniejszych składników majątku – nie warto opierać się na szacunkach byłego partnera.

– poznanie najważniejszych składników majątku – nie warto opierać się na szacunkach byłego partnera. Nigdy nie powinno się ulegać presji – nie należy podpisywać żadnych porozumień i ugód bez wcześniejszej analizy prawnej .

. Konsultacja ze specjalistą – pomoc profesjonalnego pełnomocnika pozwoli chłodno ocenić sytuację i zabezpieczyć prawa.

Zdaniem Eweliny Zawiślak podział majątku to często najważniejsza i najbardziej brzemienna w skutki decyzja finansowa po rozwodzie. Jeden nieprzemyślany podpis lub brak dokumentów może kosztować stronę utratę wielu tysięcy złotych. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków, warto zabezpieczyć swoje dowody i skonsultować strategię z ekspertem.

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