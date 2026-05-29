Startuje inicjatywa edukacji prawnej Rusza program edukacji prawnej „Świadomy Senior - Bezpieczny Senior”

W jaki sposób zidentyfikować próbę wyłudzenia metodą „na wnuczka", bezpiecznie poruszać się w sieci, reagować na przemoc w rodzinie, dysponować swoim dorobkiem oraz korzystać z uprawnień konsumenta, pacjenta i świadczeń emerytalnych? Tego między innymi dowiedzą się uczestnicy programu edukacji prawnej „Świadomy Senior - Bezpieczny Senior". Pierwsze spotkanie inauguracyjne odbyło się 22 maja w Lublinie, a program jest skierowany do osób, które ukończyły 60 lat, z 15 województw.

Nawet najlepsze przepisy nie ochronią przed oszustwami, jeśli nie wiemy, jak możemy z nich korzystać. Dlatego wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości realizujemy w całej Polsce program z zakresu edukacji prawnej – mówi Marzena Okła-Drewnowicz, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej.

Program ruszył po fazie pilotażowej w województwie świętokrzyskim

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek i Marzena Okła-Drewnowicz, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej, zawarli porozumienie dotyczące współdziałania przy inicjatywie „Poinformowany Senior – Chroniony Senior". Porozumienie obejmuje spotkania inauguracyjne w 15 województwach adresowane do osób, które ukończyły 60 lat.

Faza pilotażowa programu została przeprowadzona w 2025 roku w województwie świętokrzyskim. Ministerstwo Sprawiedliwości zrealizowało ją wspólnie z Ministrą do spraw Polityki Senioralnej, Wojewódzkim Urzędem Świętokrzyskim, Komendą Główną Policji, Ministrem Cyfryzacji oraz NASK – Państwowym Instytutem Badawczym. Pilotaż cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród seniorów.

Seniorzy zapoznają się z przysługującymi im prawami i typowymi zagrożeniami

Program ma na celu podniesienie świadomości prawnej uczestników oraz wzmocnienie ich wiedzy i kompetencji w zakresie przeciwdziałania najczęstszym zagrożeniom natury prawnej. Spotkania obejmą sześć obszarów tematycznych realizowanych w formie warsztatów i cyklów edukacyjnych. Organizatorzy wytypowali je w oparciu o dane dotyczące przestępstw wobec osób, które ukończyły 60 lat:

„Metoda na wnuczka" i inne przestępstwa wymierzone w mienie

i inne przestępstwa wymierzone w mienie Bezpieczeństwo w Internecie

Przemoc domowa – jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać

– jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać Testament, darowizna, umowa dożywocia – zarządzanie dorobkiem

– zarządzanie dorobkiem Poinformowany konsument – ochrona uprawnień kupującego

– ochrona uprawnień kupującego Świadczenia emerytalne oraz prawa pacjenta

Praktyczną wiedzę przekażą specjaliści

Każdy blok tematyczny poprowadzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Będą to między innymi przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, Policji, notariatu oraz instytucji wspierających osoby starsze.. Broszura ułatwi wykorzystanie wiedzy po spotkaniu. Materiał poszerzy zagadnienia poruszane w programie i wskaże, jak stosować najważniejsze wskazówki w codziennych sytuacjach. Broszura przystępnym językiem wyjaśnia, gdzie szukać pomocy i z jakiego wsparcia można skorzystać. Dzięki temu uczestnicy będą mogli wrócić do kluczowych informacji także po zakończeniu spotkania.

Program współtworzą instytucje państwowe

Inicjatywę realizują Minister Sprawiedliwości i Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej. W działania włączyli się również wojewodowie z 15 województw. Partnerami programu są Komenda Główna Policji, NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajowa Rada Notarialna.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Lublinie, szykują się kolejne

Program obejmie 15 województw. Inauguracyjne spotkanie miało miejsce 22 maja 2026 roku w Lublinie. W kolejnych latach organizatorzy planują kontynuację programu na szczeblu powiatowym.