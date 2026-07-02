Organizatorami Kongresu były: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Port Polska | Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Polski Holding Hotelowy S.A. Wydarzenie odbyło się pod patronatem medialnym Polskiego Radia, Dziennika Gazety Prawnej oraz Wolters Kluwer Polska.

II. edycja Kongresu Działów Prawnych Spółek Skarbu Państwa zakończona sukcesem.

Tegoroczna edycja Kongresu poświęcona była najważniejszym wyzwaniom stojącym przed działami prawnymi spółek Skarbu Państwa oraz rosnącej roli prawników wewnętrznych w zapewnianiu bezpieczeństwa, zgodności z regulacjami i efektywnego zarządzania organizacjami realizującymi strategiczne zadania dla państwa.

II. edycja Kongresu Działów Prawnych Spółek Skarbu Państwa zakończona sukcesem.

Program Kongresu obejmował sześć paneli dyskusyjnych, podczas których uczestnicy debatowali nad aktualnymi wyzwaniami prawnymi i organizacyjnymi. Rozmowy dotyczyły m.in. roli działów prawnych w procesach zarządczych i podejmowaniu decyzji biznesowych, dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego i nadzoru właścicielskiego oraz wdrażania nowych standardów w tym obszarze.

Istotnym elementem programu była dyskusja poświęcona realizacji strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, obejmująca zagadnienia związane z prowadzeniem postępowań zakupowych, bezpieczeństwem dostaw oraz wzmacnianiem komponentu krajowego przy realizacji kluczowych projektów.

II. edycja Kongresu Działów Prawnych Spółek Skarbu Państwa zakończona sukcesem.

Szeroko omawiano również zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem i wykorzystaniem sztucznej inteligencji, podkreślając rosnącą odpowiedzialność działów prawnych za zarządzanie ryzykiem oraz zapewnienie zgodności z dynamicznie zmieniającymi się regulacjami. Uczestnicy debat rozmawiali także o dostępie do informacji publicznej oraz ochronie informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, wskazując na konieczność zachowania równowagi pomiędzy transparentnością a bezpieczeństwem funkcjonowania strategicznych przedsiębiorstw.

II. edycja Kongresu Działów Prawnych Spółek Skarbu Państwa zakończona sukcesem.

Finałowy panel został poświęcony przyszłości zawodu prawnika wewnętrznego. Eksperci dyskutowali o nowych kompetencjach niezbędnych w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i technologicznym oraz o ewoluującej roli biur prawnych jako partnerów wspierających zarządy w realizacji celów biznesowych i strategicznych.

Druga edycja Kongresu potwierdziła potrzebę systematycznej wymiany doświadczeń pomiędzy prawnikami Spółek Skarbu Państwa. Wydarzenie stworzyło przestrzeń do merytorycznej debaty, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz budowania współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej, środowiska naukowego oraz Spółek

z udziałem Skarbu Państwa.