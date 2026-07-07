W 2025 r. Komisja Europejska uruchomiła bezprecedensowy program uproszczeniowy – serię dwunastu tzw. omnibusów legislacyjnych. Trzy pakiety już obowiązują, w tym reforma ESG zwalniająca ok. 80 proc. firm z obowiązku raportowania niefinansowego. Dwa najnowsze, opublikowane 24 czerwca 2026 r., rewolucjonizują opodatkowanie transgraniczne i zasady etykietowania produktów.
Łączne oszczędności dla europejskiego biznesu mają sięgnąć 37,5 mld euro rocznie.
W Raporcie specjalnym DGP prezentujemy przegląd unijnych omnibusów opracowany we współpracy z Konfederacją Lewiatan.
Kluczowe punkty raportu specjalnego
• Mapa 12 omnibusów: od 2025 r. Komisja opublikowała 12 pakietów omnibusowych – trzy już obowiązują, siedem jest w fazie trilogów, dwa weszły do procedury w czerwcu 2026 r.
• Przełom podatkowy: taxation Omnibus znosi podatek u źródła (WHT) dla dywidend, odsetek i należności licencyjnych między spółkami UE; sama ta zmiana wygeneruje 5,3 mld euro rocznie.
• Rewolucja ESG zakończona: Omnibus I (CSRD/CSDDD) obowiązuje od marca 2026 r. – ok. 80 proc. firm wypadło z obowiązku raportowania niefinansowego. Termin implementacji w Polsce: 19 marca 2027 r.
• Polska między szansą a pułapką: zasada UE+zero wdrożona, ale tempo implementacji będzie kluczowe dla konkurencyjności polskich firm – szczególnie w obszarze podatkowym i cyfrowym.
Z raportu dowiesz się, jakie scenariusze czekają polską gospodarkę i co oznaczają one dla Twojej firmy.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu