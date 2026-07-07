Łączne oszczędności dla europejskiego biznesu mają sięgnąć 37,5 mld euro rocznie.

W Raporcie specjalnym DGP prezentujemy przegląd unijnych omnibusów opracowany we współpracy z Konfederacją Lewiatan.

Kluczowe punkty raportu specjalnego

• Mapa 12 omnibusów: od 2025 r. Komisja opublikowała 12 pakietów omnibusowych – trzy już obowiązują, siedem jest w fazie trilogów, dwa weszły do procedury w czerwcu 2026 r.

• Przełom podatkowy: taxation Omnibus znosi podatek u źródła (WHT) dla dywidend, odsetek i należności licencyjnych między spółkami UE; sama ta zmiana wygeneruje 5,3 mld euro rocznie.

• Rewolucja ESG zakończona: Omnibus I (CSRD/CSDDD) obowiązuje od marca 2026 r. – ok. 80 proc. firm wypadło z obowiązku raportowania niefinansowego. Termin implementacji w Polsce: 19 marca 2027 r.

• Polska między szansą a pułapką: zasada UE+zero wdrożona, ale tempo implementacji będzie kluczowe dla konkurencyjności polskich firm – szczególnie w obszarze podatkowym i cyfrowym.

Z raportu dowiesz się, jakie scenariusze czekają polską gospodarkę i co oznaczają one dla Twojej firmy.