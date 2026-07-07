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12 omnibusów i 37,5 mld euro oszczędności. Unia Europejska przebudowuje prawo dla firm [Raport specjalny DGP]

Unia Europejska. Flaga Unii Europejskiej UE
12 omnibusów i 37,5 mld euro oszczędności. Unia Europejska przebudowuje prawo dla firm [Raport specjalny DGP]Shutterstock
Martyna Mroczek-Kowalik
Martyna Mroczek-KowalikDziennikarka działu "Firma i Prawo" w "Dzienniku Gazecie Prawnej"
dzisiaj, 14:35

W 2025 r. Komisja Europejska uruchomiła bezprecedensowy program uproszczeniowy – serię dwunastu tzw. omnibusów legislacyjnych. Trzy pakiety już obowiązują, w tym reforma ESG zwalniająca ok. 80 proc. firm z obowiązku raportowania niefinansowego. Dwa najnowsze, opublikowane 24 czerwca 2026 r., rewolucjonizują opodatkowanie transgraniczne i zasady etykietowania produktów.

Skrót artykułu

Łączne oszczędności dla europejskiego biznesu mają sięgnąć 37,5 mld euro rocznie.

W Raporcie specjalnym DGP prezentujemy przegląd unijnych omnibusów opracowany we współpracy z Konfederacją Lewiatan.

Kluczowe punkty raportu specjalnego

Mapa 12 omnibusów: od 2025 r. Komisja opublikowała 12 pakietów omnibusowych – trzy już obowiązują, siedem jest w fazie trilogów, dwa weszły do procedury w czerwcu 2026 r.

Przełom podatkowy: taxation Omnibus znosi podatek u źródła (WHT) dla dywidend, odsetek i należności licencyjnych między spółkami UE; sama ta zmiana wygeneruje 5,3 mld euro rocznie.

Rewolucja ESG zakończona: Omnibus I (CSRD/CSDDD) obowiązuje od marca 2026 r. – ok. 80 proc. firm wypadło z obowiązku raportowania niefinansowego. Termin implementacji w Polsce: 19 marca 2027 r.

Polska między szansą a pułapką: zasada UE+zero wdrożona, ale tempo implementacji będzie kluczowe dla konkurencyjności polskich firm – szczególnie w obszarze podatkowym i cyfrowym.

Z raportu dowiesz się, jakie scenariusze czekają polską gospodarkę i co oznaczają one dla Twojej firmy.

Komisja Europejska kontra biurokracja: 12 pakietów omnibus. Co z nich wynika dla polskich firm? [RAPORT SPECJALNY DGP]
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Źródło: edgp.gazetaprawna.pl/Dziennik Gazeta Prawna

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