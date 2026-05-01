Ubezwłasnowolnienie seniora – mity o kontroli i ograniczeniu wolności

Opieka nad starszą osobą, która traci zdolność do samodzielnego funkcjonowania, to dla wielu rodzin codzienność i konieczność podjęcia trudnych decyzji. Problemy z pamięcią, podatność na manipulacje czy brak kontroli nad finansami często prowadzą bliskich do rozważenia radykalnego rozwiązania, jakim jest ubezwłasnowolnienie. Wokół tego tematu narosło jednak wiele mitów – w tym jeden z najczęstszych: że taka decyzja pozwala „zamknąć” seniora w domu lub całkowicie przejąć nad nim kontrolę. Jak daleko sięga władza i kontrola nad ubezwłasnowolnionym człowiekiem?

Kiedy można ubezwłasnowolnić starszą osobę? Przesłanki medyczne i prawne

Człowiek z wiekiem się zmienia – to naturalny i nieunikniony proces, który dotyka każdego człowieka. Obejmuje nie tylko ciało, ale też sposób myślenia, reagowania i postrzegania świata. Między seniorami a młodszymi pokoleniami widać wyraźne różnice w podejściu do życia, codziennych decyzji czy relacji z innymi ludźmi.

Starsze osoby często kierują się doświadczeniem, które budowały przez całe swoje życie. Są bardziej przywiązane do stabilności, przewidywalności i sprawdzonych schematów działania. Z kolei młodsze pokolenia funkcjonują w rzeczywistości szybkich zmian, nowych technologii i większej otwartości na ryzyko, co przekłada się na inne wybory życiowe i sposób komunikacji.

Zmiany związane z wiekiem mają jednak również wymiar zdrowotny. Pogarszająca się pamięć, trudności z koncentracją czy wolniejsze przetwarzanie informacji mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie seniorów. W niektórych przypadkach dochodzą do tego choroby neurodegeneracyjne, które znacząco ograniczają zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji. Wiele rodzin stoi wówczas przed dylematem i musi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy ubezwłasnowolnić seniora? Okazuje się, że nie jest to takie proste i oczywiste.

Z punktu widzenia przepisów sama starość nie stanowi podstawy do ubezwłasnowolnienia. Podobnie jak trudny charakter czy konflikty rodzinne. Prawo dopuszcza możliwość ubezwłasnowolnienia danej osoby tylko w ściśle określonych sytuacjach – gdy osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem z powodu zaburzeń psychicznych, choroby lub uzależnienia. Wiek zatem nie ma znaczenia, choć często problem ubezwłasnowolnienia dotyczy właśnie seniorów.

W praktyce najczęściej chodzi o osoby z zaawansowaną demencją lub chorobą Alzheimera. To właśnie te schorzenia mogą prowadzić do sytuacji, w których senior podejmuje decyzje zagrażające sobie lub innym. Jakie? Przykładowo podpisuje niekorzystne umowy albo zapomina o podstawowych obowiązkach.

Ubezwłasnowolnienie całkowite a częściowe – najważniejsze różnice

Polskie prawo przewiduje dwie formy ubezwłasnowolnienia. Jakie?

Całkowite – gdy osoba całkowicie traci zdolność do czynności prawnych i potrzebuje opiekuna,

– gdy osoba całkowicie traci zdolność do czynności prawnych i potrzebuje opiekuna, Częściowe – gdy potrzebna jest pomoc w prowadzeniu spraw, ale nie ma podstaw do pełnego ubezwłasnowolnienia.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie? Lista uprawnionych osób

Warto zdawać sobie sprawę, że nie każdy członek rodziny może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie krewnego. Przepisy w tym zakresie są rygorystyczne. Wskazują zamknięty krąg krewnych uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie. Co to oznacza w praktyce? Nikt z krewnych spoza wymienionych w art. 545 Kodeksu postępowania cywilnego nie może wystąpić z wnioskiem do sądu o ubezwłasnowolnienie babci lub innego bliskiego. Zgodnie z prawem może to zrobić jedynie:

małżonek,

dzieci, wnuki lub rodzice,

rodzeństwo,

przedstawiciel ustawowy.

Dalsi krewni – nawet jeśli sprawują faktyczną opiekują się seniorem – nie mogą samodzielnie wystąpić do sądu. W takiej sytuacji jedyną drogą jest zaangażowanie prokuratora.

Czy opiekun może ograniczyć wolność seniora? Prawa osoby ubezwłasnowolnionej

Najważniejsza zmiana dotyczy sfery prawnej – osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może samodzielnie zawierać ważnych umów czy podejmować decyzji majątkowych. W jej imieniu działa opiekun. Nie oznacza to jednak fizycznego ograniczenia wolności.

- Ubezwłasnowolnienie oznacza, że osoba, która jest całkowicie ubezwłasnowolniona nie może w sposób ważny dokonywać czynności prawnych, tj. zawierać wiążących umów. Ubezwłasnowolnienie nie stwarza jednak fizycznych barier do tego, by taka osoba nie mogła samodzielnie wychodzić z domu. Także umieszczenie takiej osoby w domu pomocy społecznej lub zakładzie opieki leczniczej nie może nastąpić bez zgody sądu opiekuńczego, który bada, czy są przesłanki do takiego pobytu – mówi Julia Jurczuk-Macek, adwokat prowadząca własną kancelarię.

Umieszczenie seniora w DPS bez jego zgody – rola sądu opiekuńczego

Niektórych może zaskoczyć fakt, że zgoda ubezwłasnowolnionego seniora na ograniczenie jego wolności niewiele zmienia. Jak to wygląda w praktyce? Przykładowo nawet jeśli osoba ubezwłasnowolniona zgadza się na pobyt w DPS-ie, procedura sądowa pozostaje obowiązkowa.

- Uzyskanie zgody sądu opiekuńczego jest konieczne nawet wówczas, gdy ubezwłasnowolniony sam wyraża zgodę na skierowanie go do DPS. Sąd może go wysłuchać, wziąć pod uwagę jego stanowisko, jeśli osoba ta jest zdolna do wyrażania swoich spostrzeżeń, ale nie pozwala to pomijać etapu sądowego - mówi Julia Jurczuk.

Podstawa prawna