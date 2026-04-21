Demencja u seniora: Kiedy ubezwłasnowolnienie babci staje się koniecznością? Poznaj procedury

Kiedy ubezwłasnowolnienie babci z demencją jest konieczne?

Opieka nad seniorem, który ze względu na podeszły wiek lub stan zdrowia przestaje radzić sobie z codziennymi decyzjami, to ogromne wyzwanie dla rodziny - zwłaszcza tej, pod której opieką znajduje się krewny. Gdy babcia lub dziadek stają się ofiarami oszustów, zapominają o płaceniu rachunków lub zagrażają bezpieczeństwu własnemu lub innych, rozwiązaniem może być ubezwłasnowolnienie. Zanim jednak krewni zdecydują się na ten krok, warto sprawdzić, jakie warunki trzeba spełnić oraz kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie i jak wygląda proces w sądzie.

Opiekun czy kurator? Poznaj dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia

Prawo wskazuje na istnienie dwóch rodzajów ubezwłasnowolnienia. Występują między nimi znaczące różnice. I tak wymienić można ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite. Zgodnie z art. 13 §1 Kodeksu cywilnego, „osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem”. Ustanowiona zostaje dla niej opieka.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego. Co warto o nim wiedzieć? Może być ono orzeczone, gdy z jednej strony potrzebna jest pomoc do prowadzenia spraw danej osoby, ale z drugiej – jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego.

Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanowiony zostaje kurator. Jest on powoływany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi.

Trudny charakter czy choroba? Zobacz, kiedy prawo pozwala na ubezwłasnowolnienie babci

Ubezwłasnowolnienie to poważny krok, który w istotny sposób ogranicza sferę podstawowych praw człowieka i obywatela przyznanych przez Konstytucję RP. Chodzi tutaj przede wszystkim o samostanowienie o sobie. Dlatego powinno być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach – polskie prawo dokładnie określa, kiedy jest to możliwe. Nie wystarczy sama starość czy trudny charakter.

- Aby osoba mogła zostać ubezwłasnowolniona, musi zostać potwierdzone, że z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innych zaburzeń psychicznych nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem. Do takich zaburzeń zalicza się w szczególności uzależnienie od narkotyków lub alkoholu – wyjaśnia Julia Jurczuk-Macek, adwokat prowadząca własną kancelarię.

W przypadku seniorów częstymi przyczynami ubezwłasnowolnienia są postępująca demencja oraz zaawansowana choroba Alzheimera. Schorzenia te mogą seniorowi racjonalne podejmowanie decyzji i samodzielne kierowanie swoim postępowaniem. W takich sytuacjach krewni rozważają przede wszystkim ubezwłasnowolnienie całkowite.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie? Sprawdź swoje uprawnienia

Czy wnuk lub dalsza rodzina mogą wystąpić do sądu?

Krąg osób uprawnionych do wszczęcia procedury jest zamknięty. Wniosek może złożyć:

Małżonek,

Krewni w linii prostej (dzieci, wnuki, rodzice),

Rodzeństwo,

Przedstawiciel ustawowy.

Rola prokuratora w ubezwłasnowolnieniu seniora: Kiedy babcia nie ma bliskich krewnych

Co w sytuacji, gdy seniorem opiekuje się dalsza rodzina lub nie ma on krewnych? Przepisy są jednoznaczne.

- W przypadku, gdy senior nie ma najbliższej rodziny, a pozostaje pod opieką dalszych krewnych, np. siostrzeńców, bratanków, nie są oni uprawnieni do złożenia wniosku o jego ubezwłasnowolnienie. Jedyna ścieżka wówczas to zwrócenie się o złożenie takiego wniosku przez prokuratora – informuje adwokat.

Procedura krok po kroku: Jak wygląda sprawa o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania seniora. Wniosek można pobrać STĄD. Konieczne jest również załączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających stan danej osoby. Co to może być?

Zaświadczenie od psychiatry: o stwierdzonej chorobie lub stanie psychicznym.

o stwierdzonej chorobie lub stanie psychicznym. Zaświadczenie od neurologa: jest ono kluczowe przy chorobach typowych dla wieku senioralnego.

jest ono kluczowe przy chorobach typowych dla wieku senioralnego. Zaświadczenie z poradni leczenia uzależnień: jeśli powodem są uzależnienia, np. alkoholizm.

- Z mojego doświadczenia wynika, że w przypadku chorób typowych dla wieku senioralnego może to być również zaświadczenie od lekarza neurologa – przyznaje Julia Jurczuk-Macek.

Ważne Ważne: Wniosek, który nie jest odpowiednio uprawdopodobniony, sąd może odrzucić już na wstępnym etapie, bez merytorycznego rozpoznania sprawy.

Co dokładnie dostarczyć do sądu? Kompletny zestaw dokumentów powinien obejmować:

wniosek o ubezwłasnowolnienie (3 sztuki),

skrócony odpis aktu urodzenia uczestnika (oryginał + 2 kserokopie),

skrócony odpis aktu urodzenia lub aktu małżeństwa wnioskodawcy (oryginał + 2 kserokopie),

zaświadczenia od lekarza specjalisty (psycholog, psychiatra, neurolog) o aktualnym stanie zdrowia seniora (oryginał + 2 kserokopie).

Opinia biegłych i wysłuchanie seniora przez sąd – kluczowe etapy procedury

Po przyjęciu wniosku sąd rozpoczyna badanie sytuacji seniora. Kluczowym elementem procedury są opinie ekspertów.

Badanie przez biegłych : Sąd zleca zbadanie babci lub dziadka przez dwóch biegłych – zazwyczaj są to psychiatra, psycholog lub neurolog.

: Sąd zleca zbadanie babci lub dziadka przez dwóch biegłych – zazwyczaj są to psychiatra, psycholog lub neurolog. Wysłuchanie seniora: Sąd ma obowiązek osobiście wysłuchać osobę, której dotyczy wniosek, zazwyczaj w obecności biegłego psychologa.

Skutki prawne: Co zmienia ubezwłasnowolnienie całkowite

Jeśli sąd orzeknie ubezwłasnowolnienie całkowite, senior traci zdolność do czynności prawnych. Co to oznacza w praktyce?

- Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może sama skutecznie dokonywać czynności prawnych, będą one nieważne. Po orzeczeniu ubezwłasnowolnienia całkowitego sąd przekazuje akta sprawy do sądu rodzinnego, który wyznacza dla tej osoby opiekuna prawnego – podkreśla adwokat.