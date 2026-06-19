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Legislacja

Mają zyskać szpitale i pacjenci. Sejm za zmianami w Krajowej Sieci Onkologicznej

pacjent onkologiczny, rak
Sejm uchwalił w piątek rządową nowelizację ustawy o Krajowej Sieci OnkologicznejShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 12:03

Sejm przyjął w piątek ważne dla pacjentów onkologicznych przepisy. Posłowie przychylili się do proponowanej przez rząd nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Ma być mniej biurokracji.

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Za uchwaleniem ustawy głosowało 436 posłów, 22 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Co oznacza nowelizacja ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej?

Nowela ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej oraz niektórych innych ustaw znosi nadmiarowe obowiązki administracyjne nałożone na szpitale - np. likwiduje wymóg prowadzenia osobnych infolinii onkologicznych na rzecz ogólnej infolinii NFZ, a także wydłuża czas na weryfikację placówek w sieci z 2 do 3 lat.

Kluczową zmianą jest pełna informatyzacja procesu leczenia - do końca 2026 roku papierowa karta DiLO zostanie całkowicie zastąpiona formą elektroniczną zintegrowaną z systemem ochrony zdrowia, a rozliczanie świadczeń onkologicznych przez NFZ będzie powiązane z jej wystawieniem.

Wprowadzono także koordynatora opieki onkologicznej jako działalności podstawowej w szpitalach, a także uproszczono organizację konsyliów (wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych) – od teraz to mniejsze szpitale (SOLO I) będą je organizować u siebie przy współpracy z ośrodkami najwyższego stopnia (SOLO III), a nie odwrotnie.

Czym jest Krajowa Sieć Onkologiczna?

Krajowa Sieć Onkologiczna to jedna z najważniejszych inicjatyw Narodowej Strategii Onkologicznej, której budżet na lata 2020-2030 wynosi 5,2 mld zł. Ma zapewniać kompleksową opiekę nad pacjentami z chorobami nowotworowymi w całym kraju. System wprowadza jednolite standardy, które mają poprawić jakość opieki niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta.

Kluczowym elementem sieci jest koordynacja opieki przez interdyscyplinarne zespoły, które wspólnie planują leczenie. KSO opiera się na trzech poziomach szpitali w regionach (SOLO). Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej weszła w życie w 2023 r.

Źródło: PAP

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