Powołano Konferencję Dziekanów Publicznych Uniwersyteckich Wydziałów Prawa

20 kwietnia 2026 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dziekani 16 wydziałów prawa powołali Konferencję Dziekanów Publicznych Uniwersyteckich Wydziałów Prawa. Inicjatorami jej utworzenia byli dziekani wydziałów prawa Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Wrocławskiego, a gospodarzem spotkania był dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Powołanie Konferencji Dziekanów Publicznych Uniwersyteckich Wydziałów Prawa

Wspólne forum środowiska akademickiego

Nowo powołana Konferencja ma stanowić ogólnopolskie forum współpracy publicznych uniwersyteckich wydziałów prawa. Jej zadaniem będzie wypracowywanie opinii i stanowisk w sprawach istotnych dla środowiska akademickiego kształcącego studentów prawa, a także wzmacnianie współpracy pomiędzy wydziałami w sprawach dotyczących dydaktyki, organizacji studiów i rozwoju badań naukowych.

Jak wskazano w Akcie powołania, Konferencja będzie współpracować z samorządami prawniczymi, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury i innymi podmiotami zatrudniającymi absolwentów kierunku prawo. Intencją założycieli jest również stworzenie podmiotu, który mógłby być partnerem dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Sprawiedliwości dla wspólnych działań zmierzających do podniesienia jakości kształcenia na kierunku prawo w publicznych uniwersytetach, zwiększenia efektów działalności badawczej w dyscyplinie nauki prawne.

Głos w sprawach ważnych dla państwa i edukacji prawniczej

W Akcie powołania podkreślono szczególną rolę wydziałów prawa w kształtowaniu kolejnych pokoleń absolwentów studiów prawniczych, którzy wykonują zadania związane z wymiarem sprawiedliwości, ochroną praw i wolności człowieka oraz funkcjonowaniem instytucji publicznych.

Sygnatariusze dokumentu zwrócili również uwagę na znaczenie wydziałów prawa dla ochrony praworządności, demokracji i sprawnego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Wskazali zarazem potrzebę zapewnienia tym jednostkom odpowiedniego finansowania, umożliwiającego realizację ich zadań badawczych i dydaktycznych.

16 członków założycieli

Członkami założycielami Konferencji zostały wydziały prawa: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego.