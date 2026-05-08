Sprawa dodatków wraca do premiera. Federacja nie odpuszcza

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS) zwróciła się do Sejmowej Komisji Petycji o ponowne skierowanie do premiera dezyderatu dotyczącego osób pominiętych w rządowym programie dopłat do wynagrodzeń. Chodzi o pracowników wykonujących zadania wynikające z innych ustaw niż ustawa o pomocy społecznej.

Zmiany w prawie bez zwiększania budżetu? Jest sposób na wypłaty dla pominiętych

Zdaniem federacji odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie odniosła się do wszystkich kwestii podniesionych wcześniej przez Komisję do Spraw Petycji i nie wyczerpuje zakresu stanowiska wyrażonego w poprzednim dezyderacie. Organizacja podkreśla, że rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do dodatku nie wymagałoby zwiększania budżetu programu.

Miliony, których „nie ma”? Związkowcy ujawniają ukrytą nadwyżkę

Federacja zwraca uwagę, że resort nie ujawnił pełnych danych dotyczących niewykorzystanych pieniędzy przeznaczonych na dodatki motywacyjne w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”. Tymczasem według wyliczeń PFZPSiPS w 2024 roku na realizację programu zabezpieczono 960,2 mln zł, podczas gdy faktyczne wydatki wyniosły 873,233 mln zł. Oznacza to, że w budżecie pozostało blisko 87 mln zł niewykorzystanych środków.

Jeszcze większa różnica ma dotyczyć roku 2025. Jak wskazuje federacja, zarezerwowano wtedy ponad 1,92 mld zł, natomiast wydano około 1,731 mld zł.

Wyrok sądu w Jarosławiu – ten dokument zmienia zasady gry

Związkowcy przywołują również wyrok Sądu Rejonowego w Jarosławiu z 12 grudnia 2025 roku. Sąd przyznał świadczenie pracownikowi zajmującemu się wyłącznie zadaniami dotyczącymi świadczeń rodzinnych, mimo że nie wykonywał obowiązków z zakresu pomocy społecznej. W ocenie federacji może to otworzyć drogę do kolejnych pozwów. „Zdaniem naszej organizacji, biorąc pod uwagę możliwe skutki, w tym finansowe pozwów i istniejącą nadal możliwość przyznania ww. dodatków wykluczonym pracownikom w ramach zabezpieczonych środków na ten cel — najbardziej efektywnym rozwiązaniem, pozostającym w słusznym interesie Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli, byłoby dokonanie zmian prawnych w zakresie dostępu do świadczenia” – podkreślono.