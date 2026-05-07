Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w czwartek, że w piątek o godz. 10 w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki wskaże nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zaplanowano również wystąpienie prezydenta.
Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cenckiewicz. Rezygnacja została przyjęta, a pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski.
