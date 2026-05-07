Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cenckiewicz. Rezygnacja została przyjęta, a pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski.

W czwartek wieczorem KPRP poinformowała, że o godzinie 10.00 w Pałacu Prezydenckim prezydent Nawrocki wyznaczy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak przekazano, planowane jest wystąpienie prezydenta. (PAP)