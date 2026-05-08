Wymiana dachów z azbestu - termin wydłużony do 1 czerwca 2026 r.

Rolnicy otrzymali dodatkowy czas na zakończenie prac związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest (chodzi m.in. o eternit, ale także inne wyroby azbestowe, takie jak płyty KARO czy płyty prasowane). Termin został wydłużony z 31 marca 2026 r. do 1 czerwca 2026 r. Wydłużenie terminu pozwala rolnikom dokończyć rozpoczęte prace związane z wymianą dachów. Roboty dekarskie przy budynkach gospodarczych często wymagają sprzyjającej pogody i czasu na bezpieczny demontaż oraz montaż nowych pokryć.

Zmiana oznacza również, że 1 czerwca 2026 r. jest nie tylko ostatecznym terminem zakończenia prac, ale także terminem złożenia wniosku o płatność końcową.

Wnioski o dopłaty za wymianę dachów z azbestu - tylko przez system ARiMR i PUE

Jak przypomina w swoim dzisiejszym komunikacie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dokumenty należy składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Resort podkreśla, że dotrzymanie terminu jest kluczowe dla rozliczenia wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych - już 16,4 mln m² dachów bez eternitu

Z danych resortu wynika, że z budynków rolniczych usunięto już pokrycia dachowe zawierające azbest o łącznej powierzchni ok. 16,4 mln m², co odpowiada około 246 tys. ton tego materiału.

Ważną informacją dla beneficjentów jest również obowiązek złożenia wniosku o płatność końcową do 1 czerwca 2026 r. Dokumenty należy przekazać wyłącznie elektronicznie przez system ARiMR.

Kto mógł skorzystać ze wsparcia

Z dofinansowania na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest w budynkach służących produkcji rolniczej, realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) mogły skorzystać osoby fizyczne związane z rolnictwem, w szczególności:

rolnicy objęci ubezpieczeniem społecznym rolników,

osoby otrzymujące płatności bezpośrednie lub wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Dodatkowo wymagane było spełnienie kilku warunków formalnych, m.in.:

posiadanie prawa własności lub współwłasności budynku,

pełnoletność,

posiadanie numeru identyfikacyjnego w ewidencji producentów rolnych.

Dofinansowanie na wymianę dachów z azbestu (eternit, płyty KARO) w budynkach gospodarczych - zasady i stawka 40 zł/m²

Wsparcie dotyczyło wymiany dachów wykonanych z materiałów zawierających azbest (chodzi o popularny eternit, ale także inne wyroby, takie jak płyty KARO czy płyty prasowane) na nowe pokrycia wolne od tego surowca. Prace mogły być prowadzone wyłącznie na budynkach wykorzystywanych do produkcji rolniczej, takie jak obory, chlewnie, kurniki, stodoły czy stajnie. Środki można też otrzymać na wiaty, garaże dla maszyn rolniczych.

Stawka dofinansowania wynosiła 40 zł za każdy metr kwadratowy wymienionego pokrycia, przy czym maksymalna powierzchnia objęta wsparciem to 500 m².

Dofinansowanie na usuwanie azbestu 2026 – ponad 49 mln zł dla gmin na demontaż i utylizację

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy nabór dotyczący usuwania azbestu. W ramach programu ponad 49 mln zł ma trafić do gmin na demontaż, transport i bezpieczną utylizację niebezpiecznych materiałów zawierających azbest.

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska mogą składać wnioski od 27 kwietnia do 29 maja 2026 r. Później środki będą przekazywane samorządom, które zajmują się likwidacją azbestu na poziomie lokalnym.

Polska bez azbestu do 2032 roku

Zgodnie z krajowym programem wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zniknąć z terenu kraju do końca 2032 roku.

1 czerwca 2026 r. ważną datą dla rolników. Chodzi o dopłaty i możliwe straty pieniędzy

Rolnicy dostali również więcej czasu na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Nowy termin to 1 czerwca 2026 r. i właśnie ta data będzie ważna dla wielu gospodarstw.

Po tym dniu nadal będzie można złożyć wniosek, ale już z finansową karą. Za każdy dzień roboczy spóźnienia dopłata zostanie pomniejszona o 1 proc. Dokumenty będzie można wysyłać maksymalnie do 26 czerwca. Dłuższy termin dotyczy:

płatności bezpośrednich,

przejściowego wsparcia krajowego,

działań obszarowych w ramach WPR.

Rolnicy zyskali też więcej czasu na poprawki do już złożonych dokumentów - zmiany będzie można wprowadzać do 16 czerwca 2026 r.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie przez aplikację eWniosekPlus. Do tej pory złożyło je ok. 349 tys. rolników.