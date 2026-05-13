Projekt ustawy UDER108, opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczy umorzenia należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powstałych przed 1 stycznia 1999 r. i przewiduje systemowe wygaszenie tzw. historycznych zobowiązań składkowych. Inicjatywa obejmuje szeroką grupę podmiotów, w tym byłych przedsiębiorców oraz innych płatników składek, wobec których nadal prowadzone są postępowania egzekucyjne dotyczące starych długów ZUS.

W dalszej części artykułu wyjaśniamy szczegółowo, kogo dokładnie obejmie umorzenie, jakie należności zostaną objęte regulacją oraz jakie mogą być jej praktyczne skutki dla przedsiębiorców i systemu ZUS.

Projekt UDER108 - czym jest i czego dotyczy?

Projekt ustawy o umorzeniu należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (UDER108) przewiduje wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego definitywne zakończenie egzekucji zobowiązań składkowych powstałych przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych z 1999 r. Jego istotą jest odejście od dalszego dochodzenia należności, które w praktyce mają charakter „historyczny” i nie rokują realnej możliwości odzyskania.

Regulacja ma charakter deregulacyjny i wpisuje się w szerszy trend upraszczania systemu egzekucji administracyjnej. Projekt ustawy UDER108 znajduje się obecnie na etapie prac rządowych, co oznacza, że nie stanowi jeszcze obowiązującego prawa i może podlegać dalszym zmianom legislacyjnym. Po zakończeniu tego etapu projekt musi przejść pełną procedurę ustawodawczą, w tym prace parlamentarne oraz podpis Prezydenta, a następnie zostać ogłoszony w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Oznacza to tzw. vacatio legis, czyli okres przejściowy pomiędzy publikacją aktu prawnego a jego stosowaniem. Jednocześnie część regulacji, dotyczących obowiązków informacyjnych, ma zacząć obowiązywać wcześniej – po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy.

Dlaczego rozważa się umorzenie starych długów ZUS?

Ekonomiczna nieefektywność egzekucji

Uzasadnienie projektu ustawy o zaległych składek ZUS sprzed 1999 r. wskazuje na istotną dysproporcję pomiędzy kosztami a efektami:

ELEMENT WARTOŚĆ koszty egzekucji (10 lat) ok. 135 mln zł prognozowane wpływy ok. 13,9 mln zł potencjalne oszczędności ok. 121 mln zł

W praktyce oznacza to, że utrzymywanie tych zobowiązań generuje wyższe koszty administracyjne niż potencjalne wpływy budżetowe.

Kogo może objąć umorzenie zaległych składek ZUS sprzed 1999 r. ?

Projekt obejmuje ok. 7,1 tys. podmiotów, a łączna wartość zobowiązań wynosi ok. 315 mln zł. Do grup objętych regulacją mogą należeć:

• byli i obecni przedsiębiorcy (handel, transport, gastronomia, rzemiosło),

• osoby wykonujące dawne umowy agencyjne i zlecenia,

• twórcy, artyści oraz duchowni,

• państwowe i spółdzielcze zakłady pracy.





Zakres umorzenia zaległych składek ZUS - jakie należności wygasają?

Umorzeniu podlegają składki na:

• ubezpieczenia społeczne,

• Fundusz Pracy,

• FGŚP.



Należności dodatkowe

Wraz z długiem głównym wygasają:

• odsetki za zwłokę,

• koszty upomnienia,

• koszty egzekucyjne,

• opłaty dodatkowe.



Automatyzm umorzenia - kluczowa cecha projektu



Jednym z najważniejszych elementów UDER108 jest automatyczny charakter umorzenia. Oznacza to, że:

• nie są wymagane wnioski dłużników,

• ZUS nie wydaje indywidualnych decyzji,

• postępowania egzekucyjne ulegają zakończeniu z mocy prawa,

• wygaszenie następuje ex lege.



Wyłączenia z umorzenia zaległych składek ZUS

Projekt przewiduje istotne wyjątki:

• zobowiązania zabezpieczone hipoteką - należności zabezpieczone na nieruchomościach nie podlegają umorzeniu

• dobrowolna rezygnacja - osoby ubezpieczone mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z umorzenia, jeżeli chcą zachować ciągłość historii ubezpieczeniowej (np. dla celów emerytalnych).



Skutki dla emerytur i systemu ubezpieczeń

Jednym z kluczowych zagadnień jest wpływ umorzenia na świadczenia emerytalne. Z założeń projektu wynika, że:

• składki sprzed 1999 r. nie są ujmowane w obecnych systemach kont ubezpieczeniowych,

• kapitał początkowy został już ustalony w odrębnym procesie,

• umorzenie nie powinno wpływać na wysokość przyszłych świadczeń.



Porównanie - stan obecny vs projekt UDER108





OBSZAR STAN OBECNY PROJEKT UDER108 egzekucja starych długów prowadzona umorzona postępowania administracyjne indywidualne brak koszty systemowe wysokie zredukowane charakter działania manualny automatyczny

Podsumowanie



Projekt dotyczący umorzenia długów ZUS sprzed 1 stycznia 1999 r. zakłada wprowadzenie mechanizmu automatycznego wygaszenia historycznych zobowiązań składkowych. Regulacja ma obejmować m.in. byłych przedsiębiorców oraz inne podmioty, wobec których nadal istnieją zaległości z okresu sprzed reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Umorzenie miałoby nastąpić z mocy prawa (ex lege), bez konieczności składania wniosków, a jego celem jest uporządkowanie przestarzałych i w dużej mierze nieegzekwowalnych należności. Projekt budzi zainteresowanie w szczególności w kontekście skutków prawnych dla dłużników oraz wpływu na system emerytalny.