Ile wynoszą „wczasy pod gruszą” w 2026 r.? Podpowiadamy, co trzeba zrobić, by dostać świadczenie

Kluczowe znaczenie ma to, czy w danym zakładzie działa ZFŚS, kto jest osobą uprawnioną oraz jaka jest sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika. Wyjaśniamy, komu w 2026 r. mogą przysługiwać „wczasy pod gruszą”, od czego zależy wysokość dopłaty i kiedy odmowa albo równa wypłata dla wszystkich może być sprzeczna z zasadami funduszu socjalnego.

„Wczasy pod gruszą” to nie to samo co świadczenie urlopowe

To najważniejsze rozróżnienie, od którego trzeba zacząć. „Wczasy pod gruszą” to potoczna nazwa dopłaty do wypoczynku finansowanej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jest to więc świadczenie socjalne, które zależy od istnienia funduszu, regulaminu ZFŚS i sytuacji osoby uprawnionej.

Czym innym jest natomiast świadczenie urlopowe, które funkcjonuje na podstawie odrębnych zasad i nie powinno być utożsamiane z dopłatą z funduszu socjalnego.

Nie każdy pracodawca musi mieć ZFŚS

Nie każdy pracownik w Polsce ma dostęp do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a więc nie każdy może w ogóle ubiegać się o dopłatę do wypoczynku z tego źródła.



Co do zasady fundusz tworzą:

• pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty;

• pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - jeżeli z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpi zakładowa organizacja związkowa;

• pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Kto może skorzystać z pieniędzy z funduszu?

Krąg uprawnionych nie ogranicza się wyłącznie do aktywnych pracowników. Ustawa o ZFŚS przewiduje, że z funduszu mogą korzystać:

• pracownicy i ich rodziny;

• emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny;

• inne osoby, którym pracodawca przyznał takie uprawnienie w regulaminie ZFŚS.

O przyznaniu świadczenia decyduje kryterium socjalne

Świadczenia z funduszu socjalnego nie mogą być rozdawane dowolnie ani przyznawane wszystkim w tej samej wysokości tylko dlatego, że złożyli wniosek. Ustawa o ZFŚS stanowi, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.



Oznacza to, że:

• pracownik o niższych dochodach i trudniejszej sytuacji rodzinnej może otrzymać wyższe świadczenie;

• pracownik w lepszej sytuacji materialnej może dostać niższą dopłatę;

• dwie osoby zatrudnione w tym samym zakładzie mogą otrzymać różne kwoty.

Regulamin ZFŚS ma duże znaczenie, ale nie może ignorować ustawy

Regulamin funduszu jest bardzo ważny, bo to on określa praktyczne zasady przyznawania dopłat. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności pracodawcy. Regulamin może ustalić tryb składania wniosków, rodzaje wymaganych danych i dokumentów, częstotliwość wypłat czy szczegółowe warunki dopłaty, ale nie może wyłączyć podstawowej zasady socjalności wynikającej z ustawy.

Czy każdy urlop daje prawo do dopłaty?

Nie zawsze. Bardzo wiele zależy od regulaminu ZFŚS. To regulamin powinien określać:

• czy dopłata do wypoczynku w ogóle jest przewidziana;

• ile dni nieprzerwanego urlopu trzeba wykorzystać;

• jakie dokumenty lub oświadczenia należy złożyć;

• jak często świadczenie może być przyznawane.



W wielu zakładach pojawia się wymóg wykorzystania określonej liczby kolejnych dni urlopu, ale nie jest to jedna sztywna zasada ustawowa obowiązująca wszystkich pracowników w Polsce.

Nie trzeba wyjeżdżać za granicę ani do hotelu

Sama nazwa „wczasy pod gruszą” dobrze pokazuje sens tego świadczenia. Chodzi o dopłatę do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, a nie tylko o finansowanie wyjazdu z biura podróży. W praktyce nie musi mieć znaczenia, czy pracownik:

• wyjeżdża nad morze;

• jedzie w góry;

• spędza urlop u rodziny;

• czy po prostu odpoczywa w domu.



Jeżeli regulamin przewiduje dopłatę do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, sam brak wyjazdu nie powinien automatycznie przekreślać prawa do świadczenia. Decydują jednak konkretne zasady przyjęte u danego pracodawcy.

Sam wniosek urlopowy zwykle nie wystarczy

To jeden z najczęstszych błędów pracowników. Samo złożenie wniosku o urlop wypoczynkowy zazwyczaj nie oznacza jeszcze skutecznego ubiegania się o dopłatę z ZFŚS. Pracodawca powinien dysponować danymi pozwalającymi ocenić sytuację socjalną osoby uprawnionej.

Co do zasady odbywa się to na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej. Jeżeli jest to niezbędne do potwierdzenia danych, pracodawca może żądać ich udokumentowania w zakresie wynikającym z przepisów i regulaminu ZFŚS.



Najczęściej wymagane są:

• odrębny wniosek o przyznanie świadczenia;

• oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej;

• ewentualnie inne dokumenty przewidziane w regulaminie lub potrzebne do potwierdzenia danych.



To właśnie na podstawie tych informacji pracodawca powinien ustalić, czy świadczenie przysługuje i w jakiej wysokości.

Ile wynoszą „wczasy pod gruszą” w 2026 r.?

Na to pytanie nie ma jednej kwoty obowiązującej wszystkich. To bardzo ważne, bo w sieci często miesza się wysokość świadczenia z ZFŚS z maksymalną wysokością świadczenia urlopowego albo z odpisem na fundusz. Tymczasem klasyczne „wczasy pod gruszą” nie mają jednej ustawowej stawki dla całej Polski.

Kiedy odmowa albo „równa wypłata dla wszystkich” może budzić problem?

Jeżeli pracodawca ma ZFŚS i przewidział w regulaminie dopłaty do wypoczynku, nie powinien przyznawać ich w oderwaniu od sytuacji socjalnej pracownika. To właśnie ta cecha odróżnia świadczenie z funduszu od zwykłego bonusu pracowniczego.

Wypłata identycznej kwoty wszystkim uprawnionym, bez realnego zastosowania kryterium socjalnego, może zostać uznana za sprzeczną z zasadami korzystania z ZFŚS.

Co trzeba sprawdzić przed złożeniem wniosku?

Z punktu widzenia pracownika najważniejsze są cztery rzeczy:

• czy pracodawca w ogóle prowadzi ZFŚS;

• czy regulamin przewiduje dopłatę do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie;

• czy pracownik mieści się w katalogu osób uprawnionych;

• jakie dokumenty, oświadczenia i warunki urlopowe przewiduje regulamin.