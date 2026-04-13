Majówka 2026: 3 maja 2026 w niedzielę. Czy pracownikom przysługuje dzień wolny?
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 10:27

W 2026 roku Święto Konstytucji 3 maja przypada w niedzielę, co od razu rodzi pytanie: czy pracownicy mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny? Przepisy są w tej sprawie jednoznaczne, ale praktyka pokazuje, że wiele osób wciąż ma wątpliwości.

To szczególnie ważne teraz – w połowie kwietnia wiele osób planuje majówkę i sprawdza, ile faktycznie będzie dni odpoczynku. Klucz leży w jednym przepisie Kodeksu pracy.

Czy za 3 maja 2026 należy się dzień wolny? Kodeks pracy wyjaśnia zasady

3 maja to święto ustawowo wolne od pracy, jednak w 2026 roku wypada w niedzielę. A to ma zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, tylko święta przypadające w dni inne niż niedziela obniżają wymiar czasu pracy. Innymi słowy:

  • jeśli święto przypada w sobotę – pracownik dostaje inny dzień wolny,
  • jeśli święto przypada w niedzielę – dodatkowy dzień wolny nie przysługuje.

W efekcie w 2026 roku za 3 maja nie ma odbioru dnia wolnego. To sytuacja, która regularnie budzi emocje – pracownicy widzą, że święto „przepada”, ale z punktu widzenia prawa nic nie zostało odebrane.

3 maja 2026 wypada w niedzielę – dlaczego nie ma dodatkowego dnia wolnego?

Mechanizm wynika bezpośrednio z konstrukcji czasu pracy w Polsce. Niedziela i tak jest dla większości pracowników dniem wolnym, więc ustawodawca nie przewiduje dodatkowej rekompensaty. W praktyce oznacza to, że:

  • święto w niedzielę nie zmniejsza liczby godzin do przepracowania w miesiącu,
  • pracodawca nie musi wyznaczać dodatkowego dnia wolnego,
  • pracownik nie ma podstaw, by domagać się rekompensaty.

To właśnie dlatego majówka 2026 dla wielu osób okaże się krótsza, niż sugerowałby układ kalendarza.

Czy można dostać wolne za 3 maja? Te wyjątki warto znać

Są sytuacje, w których 3 maja może mieć realne znaczenie dla czasu pracy, ale dotyczą one konkretnych grup. Chodzi przede wszystkim o osoby pracujące w niedziele, np.:

  • w handlu (tam, gdzie jest to dozwolone),
  • w służbie zdrowia,
  • w transporcie,
  • w gastronomii,
  • w systemach zmianowych.

Jeśli pracownik wykonuje pracę w niedzielę będącą świętem, pracodawca musi zapewnić:

  • inny dzień wolny od pracy w zamian,
  • albo – jeśli to niemożliwe – dodatek do wynagrodzenia.

To jednak nie jest „wolne za święto”, tylko rekompensata za pracę w dniu ustawowo wolnym.

Majówka 2026: ile dni wolnych faktycznie mają pracownicy?

Majówka 2026 jest specyficzna, bo tylko jeden dzień jest ustawowo wolny.

Data

Dzień tygodnia

Status

1 maja

piątek

dzień ustawowo wolny

2 maja

sobota

dzień roboczy (chyba że pracodawca da wolne) - dla większości

pracowników pracujących od poniedziałku do piątku to i tak dzień wolny

3 maja

niedziela

święto, ale bez dodatkowego wolnego

W praktyce oznacza to, że długi weekend nie wydłuży się automatycznie. Wszystko zależy od tego, czy pracownik weźmie urlop lub czy pracodawca zdecyduje się na dodatkowe wolne.

Czy pracodawca może dać dodatkowy dzień wolny za 3 maja?

Tak – i to się zdarza. Choć przepisy nie nakładają takiego obowiązku, pracodawca może np. skrócić czas pracy lub wprowadzić tzw. mostek urlopowy (w czwartek lub poniedziałek). To jednak decyzja organizacyjna, a nie prawo pracownika. W dużych firmach takie rozwiązania pojawiają się częściej, zwłaszcza gdy sprzyja to organizacji pracy i motywacji zespołu.

FAQ – najczęstsze pytania pracowników o 3 maja 2026 i dzień wolny

Czy za Święto Konstytucji 3 maja 2026 przypadające w niedzielę przysługuje dodatkowy dzień wolny?

Nie. 3 maja 2026 wypada w niedzielę, a zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy święta w niedzielę nie obniżają wymiaru czasu pracy, więc dodatkowy dzień wolny nie przysługuje.

Kiedy według art. 130 § 2 Kodeksu pracy należy się dzień wolny za święto?

Gdy święto przypada w dniu innym niż niedziela, np. w sobotę. W takim przypadku święto obniża wymiar czasu pracy i pracodawca wyznacza inny dzień wolny.

Co przysługuje pracownikowi pracującemu 3 maja 2026 w niedzielę będącą świętem?

Przysługuje inny dzień wolny od pracy w zamian albo – jeśli to niemożliwe – dodatek do wynagrodzenia. To rekompensata za pracę w dniu ustawowo wolnym.

Jaki status ma 2 maja 2026 dla pracowników pracujących od poniedziałku do piątku?

2 maja 2026 to sobota i formalnie dzień roboczy (chyba że pracodawca da wolne), ale dla większości pracowników pracujących od poniedziałku do piątku to i tak dzień wolny.

Czy pracodawca może wprowadzić dodatkowe wolne wokół 3 maja 2026 z własnej inicjatywy?

Tak. Pracodawca może skrócić czas pracy lub wprowadzić tzw. mostek urlopowy (w czwartek lub poniedziałek). To decyzja organizacyjna, a nie prawo pracownika.

Podstawa prawna

  • art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  • ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
