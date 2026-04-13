Dyskusja dotyczy pieniędzy, kolejek i poczucia sprawiedliwości. A więc spraw, które dotykają niemal każdego pracującego.

Jak działa składka zdrowotna 2026 i dlaczego Polacy płacą podwójnie za leczenie

Obecny system jest prosty. Każda osoba pracująca płaci obowiązkową składkę zdrowotną, która trafia do Narodowego Funduszu Zdrowia. W praktyce oznacza to jeden centralny system finansowania leczenia – bez możliwości wyboru ubezpieczyciela.

Najważniejsze cechy obecnego modelu:

składka zależy od dochodu (dla pracowników to 9 proc. podstawy),

nie ma możliwości rezygnacji z systemu publicznego,

zakres świadczeń jest jednolity – niezależnie od tego, czy ktoś z nich korzysta,

prywatne leczenie nie obniża składki.

I tu pojawia się napięcie. Coraz więcej osób płaci podwójnie: raz do NFZ, drugi raz prywatnie – za wizyty, badania i pakiety medyczne. Autor petycji nazywa to wprost „podwójnym finansowaniem zdrowia”.

Jakie zmiany w składce zdrowotnej? Podział NFZ na dwa koszyki coraz bliżej?

Petycję w sprawie zmiany systemu składki zdrowotnej, który trafi pod obrady, przygotował Robert Ołdakowski – autor wskazuje argumenty ekonomiczne i systemowe, choć w samej petycji nie przedstawia formalnie swojego tytułu naukowego. W treści widać jednak wyraźnie analizę opartą na danych NFZ i porównaniach międzynarodowych.

Najważniejsza propozycja jest konkretna: podział składki zdrowotnej na dwa koszyki :

Koszyk szpitalny (obowiązkowy) – leczenie ciężkie, ratownictwo, onkologia

– leczenie ciężkie, ratownictwo, onkologia Koszyk ambulatoryjny (opcjonalny) – wizyty u specjalistów, diagnostyka.

Do tego dochodzi wariantowy model składki:

Wariant A – pełna składka jak dziś

– pełna składka jak dziś Wariant B – niższa składka + prywatne ubezpieczenie ambulatoryjne.

Autor chce, by osoba korzystająca z prywatnej opieki mogła zmniejszyć składkę publiczną, zachowując obowiązkowe finansowanie leczenia ratującego życie.

Argumentacja petycji nie opiera się na ideologii, lecz na doświadczeniu pacjentów. Kolejki do specjalistów, trudny dostęp do diagnostyki i rosnący rynek prywatny tworzą sytuację, w której część systemu działa „obok” państwa.

Autor wskazuje kilka problemów: brak związku między składką a realnym korzystaniem ze świadczeń, brak wyboru ubezpieczyciela, przeciążenie systemu publicznego w obszarze ambulatoryjnym i rosnące wydatki prywatne Polaków. W jego ocenie system bardziej przypomina podatek niż ubezpieczenie. To mocne stwierdzenie, które w debacie publicznej pojawia się coraz częściej.

W Niemczech można wyjść z systemu, w Polsce nie – jak działa składka zdrowotna w Europie

Petycja szeroko odwołuje się do modeli zagranicznych. W każdym z nich istnieje wybór – choć w różnym zakresie. W skrócie:

w Niemczech można przejść do prywatnego systemu po przekroczeniu progu dochodowego,

można przejść do prywatnego systemu po przekroczeniu progu dochodowego, w Szwajcarii każdy wybiera ubezpieczyciela prywatnego,

każdy wybiera ubezpieczyciela prywatnego, w Holandii obowiązkowa polisa jest kupowana na rynku, a państwo reguluje system.

Wspólny mianownik to brak monopolu jednego płatnika i większa rola konkurencji.

Niższa składka i prywatne leczenie? Co zmiana oznacza dla pacjentów w praktyce

Dla przeciętnego pracownika propozycja oznaczałaby wybór, którego dziś nie ma. Wyobraźmy sobie taki przykład: pan Michał, informatyk z Warszawy, płaci dziś składkę zdrowotną i dodatkowo 300 zł miesięcznie za prywatny pakiet. Z publicznej służby zdrowia korzysta sporadycznie. Po zmianach mógłby wybrać niższą składkę publiczną, utrzymać prywatne leczenie ambulatoryjne i nadal mieć zabezpieczenie szpitalne w NFZ.

Dla pacjentów oznaczałoby to:

większą kontrolę nad wydatkami,

potencjalnie krótsze kolejki w systemie publicznym,

ale też większą odpowiedzialność za własne leczenie.

Czy NFZ straciłby miliardy złotych? Składka zdrowotna po zmianach a kolejki do lekarzy

To najbardziej kontrowersyjny element całej propozycji. Autor petycji przekonuje, że zmiana mogłaby zmniejszyć presję finansową na NFZ , ponieważ część pacjentów finansowałaby leczenie ambulatoryjne prywatnie. Problem polega na tym, że ambulatoryjna opieka zdrowotna to istotna część wydatków, odpływ składek mógłby zachwiać równowagą finansową systemu i trudne byłoby ustalenie proporcji między koszykami.

Kto zyska, kto straci? Tak zmiana składki zdrowotnej może wpłynąć na system

Obszar Potencjalny efekt NFZ niższe wpływy ze składek Kolejki możliwe skrócenie do specjalistów Pacjenci prywatni realna ulga finansowa Pacjenci bez prywatnych polis ryzyko pogorszenia dostępności System większe zróżnicowanie

To właśnie ten bilans zdecyduje o losie propozycji.

Czy Sejm zmieni składkę zdrowotną? Realne szanse na reformę w 2026 roku

Rozpatrzenie petycji nie oznacza automatycznie zmiany prawa. W praktyce wygląda to inaczej: komisja sejmowa analizuje dokument i może skierować go do dalszych prac lub odrzucić. Ewentualny projekt ustawy musi przejść pełną ścieżkę legislacyjną.

Jakie są na to szanse? Temat jest politycznie wrażliwy - dotyczy miliardów złotych i fundamentu systemu i wymagałby szerokiego konsensusu. W obecnym układzie bardziej prawdopodobny scenariusz to debaty i analizy, możliwe częściowe zmiany i brak szybkiej rewolucji.

Kto może zyskać, a kto straciłby na zmianie składki zdrowotnej

Największymi beneficjentami byłyby:

osoby o średnich i wyższych dochodach,

korzystające z prywatnej opieki,

mieszkańcy dużych miast.

Potencjalne ryzyka:

pogorszenie dostępu dla osób bez prywatnych polis,

większe nierówności zdrowotne,

destabilizacja finansowa NFZ.

To klasyczny dylemat: wolność wyboru kontra solidarność systemu.