Nowe świadczenie dla osób 65 plus. Ustawa o bonie senioralnym na biurku prezydenta, ale tysiące Polaków dostaną decyzję odmowną

Polskie społeczeństwo starzeje się w zastraszającym tempie, co zmusza ustawodawców do szybkiej reakcji. Odpowiedzią na ten kryzys ma być zupełnie nowy instrument wsparcia - bon senioralny. Choć w pierwotnych planach program miał objąć wyłącznie osoby po 75. roku życia, ostateczny kształt ustawy przyjętej przez Sejm otwiera drzwi dla znacznie szerszej grupy. Pomoc będzie przysługiwać osobom w wieku 65 plus. Wokół dystrybucji tych środków narosło jednak mnóstwo mitów. Najważniejsza zasada, którą trzeba powtarzać jak mantrę: ZUS ani gmina nie przeleją ani złotówki na konta bankowe emerytów.

Nie dostaniesz gotówki do ręki. Na czym polega bon senioralny?

Bon senioralny ma całkowicie niepieniężny charakter. Zamiast przelewu gotówkowego, państwo sfinansuje z niego konkretne, profesjonalne usługi opiekuńcze bezpośrednio w miejscu zamieszkania seniora. Maksymalny budżet przyznany na jednego seniora wyniesie do 2150 zł miesięcznie, co pozwoli na opłacenie kilkudziesięciu godzin wsparcia. Środki te zostaną przekazane samorządom, które wynajmą i opłacą wykwalifikowanych opiekunów lub tzw. pomoc sąsiedzką. Przyznany asystent pomoże starszej osobie w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, takich jak robienie zakupów, przygotowywanie posiłków czy utrzymanie czystości w domu. Pomoc obejmie również opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, ułatwianie kontaktu z otoczeniem oraz towarzyszenie podczas niezbędnych wizyt u lekarzy.

Sztywne kryterium dochodowe. Jaki próg wykluczy tysiące seniorów?

To kluczowy element całej ustawy, który wywoła najwięcej emocji przy okienkach urzędowych. Rząd wprowadził twardy limit finansowy dotyczący bezpośrednio osoby starszej. Aby otrzymać wsparcie, średni miesięczny dochód seniora z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może przekroczyć 3410 zł brutto. Do tego limitu wliczane są wszelkie stałe świadczenia, w tym emerytury podstawowe oraz renty. Jeśli emerytura bliskiego wynosi choćby 3411 zł brutto, gmina wyda decyzję odmowną. Ustawodawca zapowiedział jednak, że próg ten będzie corocznie waloryzowany. Ostre widełki finansowe dotyczą również samej rodziny, która składa wniosek w imieniu seniora. W przypadku osoby samotnie prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, próg przychodu musi mieścić się w przedziale od 3500 zł do maksymalnie 6700 zł brutto. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych, limit dochodu na całą rodzinę wnioskodawcy wynosi maksymalnie 10 000 zł brutto.

Kto kategorycznie nie otrzyma bonu senioralnego? [LISTA WYKLUCZEŃ]

W przepisach znalazł się szereg zapisów eliminujących dublowanie pomocy państwowej. Prawa do bonu senioralnego będą bezwzględnie pozbawione osoby, które już korzystają z innych form publicznego wsparcia instytucjonalnego. Z programu automatycznie odpadają seniorzy pobierający świadczenie wspierające, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub asystencję osobistą finansowaną z odrębnych programów rządowych. Wsparcie nie przysługuje również osobom przebywającym na stałe w domach pomocy społecznej (DPS) oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL). Co niezwykle istotne z punktu widzenia budżetu domowego - płatnych usług w ramach bonu nie mogą świadczyć członkowie najbliższej rodziny seniora. Ma to zapobiec fikcyjnemu zatrudnianiu krewnych i wymusić profesjonalizację opieki.

Co zrobić już teraz? Start wniosków o bon senioralny tuż po wakacjach

Program będzie wdrażany etapami w latach 2026-2028, a rząd zabezpieczył na pierwszy etap kwotę 1 mld zł, z czego na końcówkę 2026 roku trafi 100 mln zł. Szacuje się, że w pierwszej fazie pilotażowej z pomocy skorzysta około 20 tysięcy osób w skali kraju. Oznacza to, że o przyznaniu środków w wielu miejscach decydować może kolejność zgłoszeń oraz stopień niesamodzielności seniora zweryfikowany podczas obowiązkowego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Oficjalny start naboru zaplanowano na 1 września 2026 roku. Wnioski będzie można składać we właściwym urzędzie gminy lub w lokalnym ośrodku pomocy społecznej (OPS/MOPS). Eksperci radzą, aby już w trakcie wakacji zacząć kompletować dokumentację medyczną rodziców lub dziadków, która bezsprzecznie potwierdzi ich ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu. Na łamach portalu GazetaPrawna.pl opublikujemy oficjalne instrukcje oraz wzory dokumentów urzędowych natychmiast po tym, jak ustawa zyska ostateczny podpis głowy państwa.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy bon senioralny będzie wypłacany emerytom w gotówce lub przelewem?

Bon senioralny ma całkowicie niepieniężny charakter. ZUS ani gmina nie przeleją pieniędzy na konta bankowe emerytów; państwo sfinansuje konkretne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania seniora.

Od kiedy ma ruszyć bon senioralny i jaka będzie maksymalna wartość wsparcia?

Rządowy program ma ruszyć 1 września 2026 roku. Maksymalny budżet przyznany na jednego seniora wyniesie do 2150 zł miesięcznie.

Jaki próg dochodowy seniora obowiązuje przy bonie senioralnym?

Średni miesięczny dochód seniora z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może przekroczyć 3410 zł brutto. Jeśli emerytura wynosi 3411 zł brutto, gmina wyda decyzję odmowną.

Jakie progi przychodu dotyczą rodziny składającej wniosek o bon senioralny?

Dla osoby samotnie prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe próg przychodu musi wynosić od 3500 zł do maksymalnie 6700 zł brutto. Dla gospodarstw wieloosobowych limit dochodu na całą rodzinę wnioskodawcy wynosi maksymalnie 10 000 zł brutto.

Kto nie otrzyma bonu senioralnego z powodu innych form wsparcia lub pobytu w placówce?

Z programu odpadają seniorzy pobierający świadczenie wspierające, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub asystencję osobistą z odrębnych programów rządowych. Wsparcie nie przysługuje także osobom stale przebywającym w DPS oraz ZOL.