Gazeta Prawna
Emerytury i renty

ZUS wypłaca dodatkowe pieniądze za dzieci. Średnio 1083,23 zł, ale limit to niemal 2000 zł

zus, pieniądze, świadczenia
ZUS wypłaca dodatkowe pieniądze za dzieci. Średnio 1083,23 zł, ale limit to niemal 2000 złShutterStock
Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 11:00

Dla tysięcy polskich seniorów, którzy poświęcili życie na wychowanie dzieci kosztem kariery zawodowej, te pieniądze to finansowy ratunek. Oficjalnie nazywa się to rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym, ale Polacy znają ten program jako "Mama 4 plus". Od marca 2026 roku maksymalna kwota tego wsparcia wzrosła do 1978,49 zł miesięcznie. ZUS wypłaca je na specjalny wniosek, jednak urzędnicy mają prawo natychmiast cofnąć przelewy.

Skrót artykułu

Na czym polega mechanizm "Mama 4 plus"?

To nie jest zwykły dodatek dorzucany do standardowej emerytury. Program działa jak ubezpieczeniowy bufor, który ma wyrównać dochody najuboższych rodziców do poziomu obowiązującej emerytury minimalnej.

  • Wariant bez emerytury: Jeśli senior nie przepracował ani jednego dnia i nie ma prawa do żadnego świadczenia, ZUS wypłaci mu pełną kwotę - równe 1978,49 zł.
  • Wariant z niską emeryturą: Jeśli senior wypracował np. 900 zł emerytury, ZUS dopłaci mu różnicę (w tym przypadku 1078,49 zł), aby na konto trafiała kwota minimalna.

Z oficjalnych danych ZUS wynika, że w kwietniu 2026 roku świadczenie to pobierało równo 60 tysięcy osób, a przeciętna kwota wypłacanego wyrównania wyniosła dokładnie 1083,23 zł miesięcznie.

Trzy twarde warunki. Kto dostanie pieniądze?

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaakceptował dokumenty, wnioskodawca musi spełnić łącznie trzy kryteria:

  1. Liczba dzieci: Trzeba urodzić i wychować (lub tylko wychować) co najmniej czwórkę dzieci.
  2. Wiek emerytalny: Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).
  3. Brak środków: Brak minimalnych dochodów zapewniających godne utrzymanie.

Ojciec też może dostać dodatek. Ale tylko w dwóch przypadkach!

Choć program potocznie nazywa się "Mama 4 plus", to w wyjątkowych sytuacjach beneficjentami mogą zostać również mężczyźni. Prawo pozwala na wypłatę świadczenia ojcom czwórki dzieci wyłącznie wtedy, gdy:

  • Matka dzieci zmarła.
  • Matka porzuciła rodzinę lub przez długi czas jej nie wychowywała.

ZUS odbierze pieniądze. Wystarczy jeden błąd

Uzyskanie świadczenia nie oznacza, że jest ono przyznane bezpowrotnie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma charakter socjalny, dlatego ZUS regularnie kontroluje sytuację życiową świadczeniobiorców. Pieniądze zostaną natychmiast odebrane lub pomniejszone, jeśli beneficjent:

  • Podejmie jakąkolwiek pracę zarobkową.
  • Uzyska inne świadczenie dochodowe.

Każda osoba pobierająca ten dodatek ma ustawowy obowiązek niezwłocznego poinformowania ZUS o zmianie swojej sytuacji finansowej czy matrymonialnej.

FAQ - Rodzicielskie świadczenie uzupełniające w pigułce

Ile wynosi świadczenie "Mama 4 plus" w 2026 roku? Maksymalna kwota świadczenia wynosi 1978,49 zł miesięcznie, co odpowiada aktualnej wysokości najniższej emerytury w Polsce. Kwota ta zmienia się co roku w marcu podczas ogólnokrajowej waloryzacji.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać dodatek? Należy wypełnić i złożyć w placówce ZUS specjalny formularz ERSU. Musi on zawierać m.in. Twoje dane osobowe, PESEL, adres zamieszkania, numery aktów urodzenia dzieci oraz oświadczenie o sytuacji majątkowej.

Czy pracujący rodzic może pobierać "Mama 4 plus"? Nie. Podjęcie pracy zarobkowej lub posiadanie innych dochodów na poziomie wyższym niż emerytura minimalna wyklucza z możliwości pobierania tego świadczenia. ZUS wycofa się z wypłat, gdy tylko dowie się o zatrudnieniu.

Czy do programu wliczają się dzieci adoptowane? Tak. Przepisy mówią o wychowaniu dzieci, dlatego pod uwagę brane są zarówno dzieci własne, jak i współmałżonka, dzieci przysposobione (adoptowane) czy przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Co się stanie, jeśli moja własna emerytura wynosi np. 1200 zł? W takiej sytuacji ZUS nie wypłaci pełnych 1978,49 zł, lecz przyzna dopłatę uzupełniającą. Otrzymasz różnicę, czyli dokładnie 778,49 zł, aby Twój łączny comiesięczny dochód z ZUS osiągnął pułap minimalny.

Ile wynosi maksymalnie rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus” od marca 2026 roku?

Jak ZUS wylicza rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus” przy niskiej emeryturze?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus”?

Kiedy ojciec czwórki dzieci może dostać rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus”?

Kiedy ZUS odbierze lub pomniejszy rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus”?

Źródło: gazetaprawna.pl

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ZUSmama 4 plusrodzicielskie świadczenie uzupełniające

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