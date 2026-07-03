Tysiące seniorów wciąż przepłaca. Mają emeryturę do tej kwoty? Abonament RTV ich nie dotyczy

Nowy limit dla emerytów. Kluczowa jest ta kwota

Większość Polaków kojarzy darmowy abonament RTV wyłącznie z seniorami, którzy ukończyli 75 lat. To błąd. Prawo chroni także młodszych emerytów - wystarczy mieć ukończone 60 lat i zmieścić się w określonym limicie dochodowym. Zwolnienie przysługuje osobom, których miesięczna emerytura nie przekracza 4451,78 zł brutto. Próg ten nie jest przypadkowy. Stanowi on dokładnie 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni (które wyniosło dokładnie 8903,56 zł brutto). Jeśli co miesiąc otrzymujesz z ZUS-u lub KRUS-u kwotę poniżej tej bocznej granicy, nie musisz wydawać ani grosza na abonament.

Pułapka urzędowa: Zwolnienie nie działa automatycznie!

O czym zapomina wielu seniorów? Poczta Polska nie wie sama z siebie, ile wynosi Twoja emerytura. Ulga nie naliczy się sama. Aby przestać płacić, musisz dopełnić formalności. Instrukcja krok po kroku:

Wizyta na poczcie: Udaj się osobiście do najbliższej placówki Poczty Polskiej.

Dokumenty: Zabierz ze sobą dowód osobisty oraz oficjalną decyzję organu emerytalno-rentowego (np. ZUS, KRUS) potwierdzającą wysokość świadczenia.

Oświadczenie: Na miejscu musisz wypełnić i podpisać specjalny formularz urzędowy.

Ważne: Odbiornik radiowy lub telewizyjny musi być zarejestrowany bezpośrednio na osobę, która ma prawo do zwolnienia. Pamiętaj też o czasie - zwolnienie zacznie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym złożysz dokumenty.

Kto jeszcze jest zwolniony z opłat? Lista jest długa

Bariera wiekowa 60 lat i limit zarobków to tylko jeden z wielu wyjątków. Całkowicie zwolnieni z opłat za radio i telewizor - bez względu na wysokość dochodów - są:

Seniorzy powyżej 75. roku życia (w ich przypadku system PESEL działa automatycznie i nie trzeba składać wniosków).

Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Osoby niesłyszące oraz niewidome (spełniające kryteria medyczne).

Osoby pobierające rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłki przedemerytalne.

Zarejestrowani bezrobotni oraz osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Inwalidzi wojenni, wojskowi oraz niektórzy kombatanci.

Kontrola abonamentu RTV. Czy musisz wpuścić urzędnika?

Temat kontroli budzi wiele obaw, jednak przepisy jasno określają Twoje prawa. Kontrolerzy Poczty Polskiej mają prawo zapukać do Twoich drzwi, aby sprawdzić, czy posiadasz niezarejestrowany telewizor lub radio. Muszą przy tym wylegitymować się specjalną upoważniającą do tego legitymacją służbową. Warto jednak wiedzieć, że obywatel nie ma prawnego obowiązku wpuszczenia kontrolera do mieszkania. Konstytucja gwarantuje nienaruszalność mieszkania, a urzędnik pocztowy nie jest policjantem ani prokuratorem i nie posiada nakazu rewizji. Za odmowę wpuszczenia takiej osoby do domu nie grożą żadne sankcje ani mandaty.

Jak płacić mniej legalnie? Duże zniżki za płatność z góry

Jeśli nie przysługuje Ci zwolnienie, możesz legalnie obniżyć rachunki poprzez opłacenie abonamentu za dłuższy okres z góry. Poczta Polska co roku oferuje atrakcyjne rabaty dla osób, które decydują się na jednorazowy przelew zamiast comiesięcznych płatności. Najbardziej opłaca się uregulować należność za cały rok z góry - pozwala to uzyskać aż 10 procent zniżki od łącznej sumy rocznej. Mniejsze rabaty przewidziane są także dla osób płacących z góry za dwa (3 proc.), trzy (4 proc.) lub sześć miesięcy (5 proc.). Warunkiem koniecznym do skorzystania z tej zniżki jest wniesienie pełnej opłaty do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Dokładny cennik ze zniżkami. Tyle zapłacisz w 2026 roku

Aby ułatwić planowanie domowego budżetu, warto spojrzeć na konkretne stawki po uwzględnieniu ulg oferowanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Opłata za sam odbiornik radiowy (standardowo 9,50 zł/miesiąc):

Kwartał (3 miesiące z góry): 27,40 zł (zamiast 28,50 zł),

Pół roku (6 miesięcy z góry): 54,15 zł (zamiast 57,00 zł),

Cały rok (12 miesięcy z góry): 102,60 zł (zamiast 114,00 zł - oszczędzasz 11,40 zł) .

Opłata za telewizor lub zestaw TV + radio (standardowo 30,50 zł/miesiąc):

Kwartał (3 miesiące z góry): 87,80 zł (zamiast 91,50 zł),

Pół roku (6 miesięcy z góry): 173,80 zł (zamiast 183,00 zł),

Cały rok (12 miesięcy z góry): 329,40 zł (zamiast 366,00 zł - oszczędzasz aż 36,60 zł).

Jak bezpiecznie opłacić abonament przez internet?

Nie musisz stać w kolejkach na poczcie, aby uregulować należności. Wszystko da się załatwić bezpiecznie online. Poczta Polska udostępnia dedykowaną, szyfrowaną platformę pod adresem rtv.poczta-polska.pl. Aby dokonać płatności sieciowej, potrzebujesz swojego 26-cyfrowego numeru rachunku bankowego abonenta, który został Ci nadany podczas rejestracji odbiornika. Jeśli go nie pamiętasz, system na stronie pozwala na jego błyskawiczne odzyskanie po podaniu numeru PESEL oraz danych osobowych. Po zalogowaniu do portalu zostaniesz przekierowany do bezpiecznych płatności elektronicznych (obsługiwanych oficjalnie przez system Autopay S.A.), gdzie zapłacisz m.in. BLIK-iem, szybkim przelewem bankowym lub kartą płatniczą.

Ile wynosi abonament bez zniżek i jaka kara grozi za jego brak?

Jeśli wolisz płacić standardowo co miesiąc, stawki wyglądają następująco:

9,50 zł - za korzystanie wyłącznie z odbiornika radiowego.

30,50 zł - za korzystanie z telewizora (lub telewizora i radia).

Warto pamiętać, że jedno gospodarstwo domowe płaci tylko jedną opłatę. Nie ma znaczenia, ile odbiorników posiadasz w domu czy w samochodzie prywatnym.

Wysokie kary za niedopełnienie formalności związanych z abonamentem RTV

Unikanie rejestracji sprzętu niesie za sobą spore ryzyko finansowe. W przypadku udowodnienia używania niezarejestrowanego telewizora lub radia, nakładana jest karna opłata. Stanowi ona aż 30-krotność miesięcznej stawki. Oznacza to natychmiastową karę w wysokości 915 zł za telewizor oraz 285 zł za radio, do czego doliczane są także odsetki podatkowe za zaległe lata.

FAQ - najczęściej zadawane pytania