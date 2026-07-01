Dofinansowanie do wypoczynku, potocznie nazywane "wczasami pod gruszą", nie jest przeznaczone wyłącznie dla osób aktywnych zawodowo. Z pomocy finansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) mogą korzystać również emeryci i renciści - byli pracownicy, jeśli przewiduje to regulamin obowiązujący u danego pracodawcy.

Kto może otrzymać wczasy pod gruszą z ZFŚS?

Wczasy pod gruszą są świadczeniem socjalnym finansowanym z ZFŚS. Nie przysługują automatycznie każdej osobie. Z funduszu mogą korzystać: pracownicy i członkowie ich rodzin, emeryci i renciści - byli pracownicy oraz ich rodziny, inne osoby, którym prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych przyznano w regulaminie ZFŚS. O tym, kto może ubiegać się o dofinansowanie, decydują przepisy ustawy oraz regulamin obowiązujący u pracodawcy.

Czy emeryt może dostać wczasy pod gruszą? Takie osoby również mają prawo do dopłaty

Przepisy nie wykluczają emerytów z korzystania z funduszu socjalnego. Przykładem są byli nauczyciele. Po przejściu na emeryturę nadal mogą ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku z funduszu socjalnego prowadzonego przez szkołę, jeżeli regulamin przewiduje taką możliwość. Podobnie może być w urzędach, spółkach komunalnych, uczelniach czy innych zakładach pracy prowadzących ZFŚS. Ostateczne zasady wynikają z regulaminu obowiązującego u danego pracodawcy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wczasy pod gruszą?

Przy przyznawaniu dopłaty pracodawca bierze pod uwagę sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby ubiegającej się o wsparcie. Najczęściej konieczne jest złożenie oświadczenia o dochodach lub przedstawienie dokumentów potwierdzających sytuację finansową. Pracodawca może również poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku.

Ile wynoszą wczasy pod gruszą w 2026 roku? Od czego zależy wysokość dopłaty?

Przepisy nie określają jednej kwoty wczasów pod gruszą. Wysokość świadczenia zależy od zasad obowiązujących w danym zakładzie pracy oraz od sytuacji osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Osoby znajdujące się w trudniejszej sytuacji materialnej mogą otrzymać wyższe wsparcie niż pozostali uprawnieni. W praktyce emeryci mogą liczyć na wsparcie wynoszące od kilkuset do ponad 2000 złotych.

Dofinansowanie może zostać przyznane zarówno osobie wyjeżdżającej na zorganizowane wakacje, jak i tej, która organizuje wypoczynek we własnym zakresie.

Regulamin ZFŚS decyduje o tym, kto dostanie dofinansowanie do wypoczynku

Najważniejsze informacje dotyczące świadczenia znajdują się w regulaminie ZFŚS obowiązującym u pracodawcy. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania z funduszu, zasady składania wniosków, wymagane dokumenty, kryteria przyznawania świadczeń oraz wysokość dopłat. Może również przewidywać konieczność wykorzystania określonej liczby dni nieprzerwanego urlopu, aby otrzymać dofinansowanie.

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Czy wczasy pod gruszą przysługują każdemu? Nie jest to świadczenie obowiązkowe

Wczasy pod gruszą nie są świadczeniem urlopowym wypłacanym każdemu pracownikowi. Jest to świadczenie socjalne finansowane z ZFŚS. O jego przyznaniu decydują kryteria socjalne oraz postanowienia regulaminu obowiązującego u danego pracodawcy. Dlatego dwie osoby zatrudnione w tym samym miejscu pracy mogą otrzymać dopłaty w różnej wysokości albo jedna z nich może nie otrzymać świadczenia wcale.