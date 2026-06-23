Były policjant, strażak PSP czy funkcjonariusz Straży Granicznej może mieć za sobą 25 lat służby w Ochotniczej Straży Pożarnej i pobierać emeryturę mundurową, a mimo to na świadczenie ratownicze musi czekać do ukończenia 60 lub 65 lat. Autor petycji skierowanej 29 maja 2026 r. do Komisji do Spraw Petycji chce to zmienić. Jeśli propozycja zostałaby przyjęta, liczba osób pobierających dodatek mogłaby wyraźnie wzrosnąć, co oznaczałoby dodatkowe wydatki dla budżetu państwa.

Świadczenie ratownicze 2026 dla strażaków OSP. Kto dostaje 288 zł miesięcznie?

Obowiązujące przepisy wynikają z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Zgodnie z art. 16 prawo do świadczenia przysługuje strażakowi OSP, który przez odpowiednio 25 lat (mężczyźni) lub 20 lat (kobiety) czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych oraz osiągnął wiek 65 lat w przypadku mężczyzn lub 60 lat w przypadku kobiet.

Obecnie wysokość świadczenia po marcowej waloryzacji wynosi 288 zł miesięcznie. Pieniądze wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Przepisy nie wymagają ciągłości wysługi, ale konieczny jest rzeczywisty udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach. Świadczenie jest finansowane z budżetu państwa.

288 zł świadczenia ratowniczego wcześniej niż po 60. lub 65. roku życia. Czego dotyczy petycja do Sejmu?

Autor petycji skierowanej do Sejmu proponuje nowelizację ustawy, która pozwoliłaby funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i SOP pobierać świadczenie ratownicze już po uzyskaniu uprawnień emerytalnych, jeśli mają za sobą co najmniej 25 lat działalności w OSP.

Jak argumentuje autor:

„Obydwie grupy funkcjonariuszy są niejako pominięte w otrzymywaniu tego świadczenia, gdyż mimo uzyskania świadczenia emerytalnego z ZER MSWiA i wysłudze 25 lat w OSP muszą czekać do ukończenia 65 roku życia, by uzyskać świadczenie ratownicze”.

W petycji zaproponowano dodanie przepisu wyłączającego wobec emerytowanych funkcjonariuszy wymóg osiągnięcia wieku 60 lub 65 lat.

Zdaniem autora obecne rozwiązania nie uwzględniają specyfiki służb mundurowych. Funkcjonariusze przyjęci przed 1 stycznia 2013 r. mogą uzyskać emeryturę po 15 latach służby, natomiast przyjęci później – po 25 latach. Oznacza to, że część z nich przechodzi na emeryturę długo przed osiągnięciem wieku 60 lub 65 lat.

W uzasadnieniu czytamy:

„Każdy taki funkcjonariusz MSWiA w strukturach OSP będzie wartością dodaną, gdyż bardzo często funkcjonariusze posiadają szereg dodatkowych uprawnień przydatnych w OSP”.

Autor wskazuje m.in. na wyższe kategorie prawa jazdy, kursy pierwszej pomocy czy uprawnienia motorowodne.

Kto dostałby świadczenie ratownicze wcześniej? Policjanci, strażacy PSP, SG i SOP

Największymi beneficjentami byliby emerytowani:

policjanci,

strażacy Państwowej Straży Pożarnej,

funkcjonariusze Straży Granicznej,

funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa,

którzy jednocześnie przez 25 lat działali w OSP. W wielu przypadkach oznaczałoby to możliwość pobierania świadczenia nawet kilkanaście lat wcześniej niż obecnie.

Przykład Funkcjonariusz, który zakończył służbę w wieku 50 lat i posiada wymagany staż w OSP, dziś musiałby czekać jeszcze 15 lat na dodatek. Po zmianie mógłby otrzymywać go od razu.

Wcześniejsza wypłata 288 zł dla OSP. Więcej uprawnionych i większe koszty budżetu

Artykuł 16 ustawy przewiduje, że zarówno samo świadczenie, jak i koszty jego obsługi są finansowane z budżetu państwa. Petycja nie zawiera wyliczeń finansowych. Można jednak przewidywać, że wcześniejsze przyznawanie świadczeń zwiększyłoby liczbę uprawnionych i wydłużyłoby okres wypłaty dodatku. Jeżeli część emerytowanych funkcjonariuszy otrzymywałaby świadczenie przez dodatkowe 10 lub 15 lat, wydatki państwa wzrosłyby odpowiednio szybciej. Z drugiej strony autor petycji uważa, że zachęciłoby to funkcjonariuszy do aktywności w OSP i zwiększyłoby zainteresowanie służbą ochotniczą.

Czy świadczenie ratownicze dla OSP zmieni się w 2026 roku? Co dalej z petycją?

Nie. Petycja została skierowana 29 maja 2026 r. do Komisji do Spraw Petycji. Samo złożenie dokumentu nie oznacza jeszcze rozpoczęcia prac legislacyjnych ani przyjęcia nowych rozwiązań. Komisja może zdecydować o nieuwzględnieniu postulatów, skierować sprawę do dalszych prac lub podjąć inicjatywę ustawodawczą. Dopiero uchwalenie nowelizacji przez parlament i podpis prezydenta mogłyby doprowadzić do zmiany zasad wypłaty świadczenia ratowniczego.

Podstawa prawna