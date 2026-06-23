Emerytury mundurowe 2026: Policja, Wojsko, Straż Pożarna i Celnicy. Sprawdź stawki brutto i netto

Policja - najliczniejsza formacja z najwyższymi skrajnościami finansowymi

Policyjni emeryci stanowią największą grupę w systemie zaopatrzeniowym. Po marcowej waloryzacji o wskaźnik 105,30 proc. średnie świadczenie emerytowanego policjanta wynosi obecnie około 5 800 zł brutto, co daje blisko 4 750 zł netto na rękę. Kwoty te są jednak mocno zróżnicowane ze względu na stopnie i zajmowane grupy zaszeregowania.

Początkujący mundurowi (po 15 latach służby): Osoby, które rozpoczęły służbę przed 2013 rokiem i zdecydowały się na szybkie odejście, otrzymują równe 40 proc. podstawy wymiaru. Przekłada się to średnio na 3 200 zł brutto, co daje niespełna 2 700 zł netto.

Dzielnicowi i policjanci prewencji (ok. 25 lat służby): Średnia emerytura w tej grupie wynosi w tym roku 5 100 zł brutto, czyli w granicach 4 200 zł netto.

Oficerowie i komendanci (pełna wysługa 75 proc.): Emerytura komisarzy, inspektorów i kadry zarządzającej regularnie przekracza 9 500 zł brutto, co gwarantuje im przelewy na poziomie 7 500 zł netto i więcej.

Wojsko Polskie - rekordowe średnie uposażenia w stanie spoczynku

Żołnierze zawodowi mogą pochwalić się najwyższą średnią emeryturą spośród wszystkich omawianych służb. Statystyczny były żołnierz pobiera obecnie około 6 400 zł brutto, co po odliczeniach podatkowych i składkowych oznacza 5 180 zł netto w portfelu.

Korpus podoficerów (starszy chorąży itp.): Po 25 latach nienagannej służby średnie uposażenie emerytalne wynosi 5 500 zł brutto, czyli około 4 500 zł netto.

Korpus oficerski (od majora w górę): Wypracowanie maksymalnej wysługi 75 proc. pozwala starszym oficerom na pobieranie emerytury w wysokości od 10 200 zł brutto do nawet 14 000 zł brutto w przypadku najwyższych rang dowódczych. Daje to czysty zysk na poziomie od 8 000 zł do 10 800 zł netto miesięcznie.

Mocnym punktem wojskowego systemu jest fakt, że podstawa wymiaru uwzględnia nie tylko pensję zasadniczą, ale również stałe dodatki o charakterze obronnym, które w ostatnich latach przed 2026 rokiem mocno rosły.

Państwowa Straż Pożarna - stabilne wypłaty z dodatkiem za akcje

Emerytury strażackie w 2026 roku plasują się blisko średniej mundurowej. Przeciętny strażak w stanie spoczynku inkasuje co miesiąc około 5 900 zł brutto, czyli około 4 800 zł netto.

Strażacy ratownicy (korpus podoficerski): Przechodząc na emeryturę z poziomu starszego ogniomistrza po 25 latach pracy, otrzymują oni około 4 900 zł brutto (4 050 zł netto).

Dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (korpus oficerski): Świadczenia starszych brygadierów kończących aktywność zawodową wynoszą średnio 8 900 zł brutto, gwarantując przelew "na czysto" w granicach 7 050 zł netto.

W przypadku strażaków ogromne znaczenie przy wyliczaniu podstawy ma dodatek motywacyjny (tzw. 1500+ lub 2500+ za staż powyżej 25 i 28 i pół roku służby), który drastycznie podnosi kwotę braną pod uwagę przy wystawianiu decyzji emerytalnej.

Służba Celno-Skarbowa - celnicy na fali nadchodzących zmian

Funkcjonariusze celni historycznie mieli najtrudniejszą drogę do pełnych uprawnień mundurowych, jednak w 2026 roku ich sytuacja uległa stabilizacji. Średnia emerytura celnika wynosi obecnie około 5 300 zł brutto, co daje blisko 4 350 zł netto.

Młodsi eksperci i kontrolerzy celni: Świadczenia osób z 25-letnim stażem oscylują wokół 4 400 zł brutto (3 650 zł netto).

Starsza kadra ekspercka i kierownicy oddziałów: Emerytura z pełną wysługą zbliża się do poziomu 7 800 zł brutto, czyli około 6 200 zł netto.

To właśnie celników najbardziej dotyczy wielka reforma przygotowywana przez MON na koniec 2026 roku. Nowelizacja ma definitywnie zrównać ich prawa z Policją i Wojskiem, umożliwiając przechodzenie na emeryturę po 15 latach służby. Projekt ma jednak uderzyć w tzw. zbiegi uprawnień i ukrócić pobieranie pełnej emerytury wojskowej przez osoby, które po zdjęciu zielonego munduru podjęły służbę w urzędach celno-skarbowych.