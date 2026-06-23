Gazeta Prawna
Emerytury i renty

Emerytury mundurowe 2026: Policja, Wojsko, Straż Pożarna i Celnicy. Sprawdź stawki brutto i netto

emerytura
Emerytury mundurowe 2026: Policja, Wojsko, Straż Pożarna i Celnicy. Sprawdź stawki brutto i nettoShutterstock
Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 14:00

Ile wynoszą emerytury mundurowe w 2026 roku? Sprawdź aktualne stawki brutto i netto dla funkcjonariuszy Policji, Wojska Polskiego, Straży Pożarnej oraz Służby Celno-Skarbowej. Przedstawiamy najnowsze wyliczenia, zasady waloryzacji oraz podpowiadamy, jak wysługa lat wpływa na ostateczną kwotę na koncie emerytowanego mundurowego.

Skrót artykułu

Policja - najliczniejsza formacja z najwyższymi skrajnościami finansowymi

Policyjni emeryci stanowią największą grupę w systemie zaopatrzeniowym. Po marcowej waloryzacji o wskaźnik 105,30 proc. średnie świadczenie emerytowanego policjanta wynosi obecnie około 5 800 zł brutto, co daje blisko 4 750 zł netto na rękę. Kwoty te są jednak mocno zróżnicowane ze względu na stopnie i zajmowane grupy zaszeregowania.

  • Początkujący mundurowi (po 15 latach służby): Osoby, które rozpoczęły służbę przed 2013 rokiem i zdecydowały się na szybkie odejście, otrzymują równe 40 proc. podstawy wymiaru. Przekłada się to średnio na 3 200 zł brutto, co daje niespełna 2 700 zł netto.
  • Dzielnicowi i policjanci prewencji (ok. 25 lat służby): Średnia emerytura w tej grupie wynosi w tym roku 5 100 zł brutto, czyli w granicach 4 200 zł netto.
  • Oficerowie i komendanci (pełna wysługa 75 proc.): Emerytura komisarzy, inspektorów i kadry zarządzającej regularnie przekracza 9 500 zł brutto, co gwarantuje im przelewy na poziomie 7 500 zł netto i więcej.

Wojsko Polskie - rekordowe średnie uposażenia w stanie spoczynku

Żołnierze zawodowi mogą pochwalić się najwyższą średnią emeryturą spośród wszystkich omawianych służb. Statystyczny były żołnierz pobiera obecnie około 6 400 zł brutto, co po odliczeniach podatkowych i składkowych oznacza 5 180 zł netto w portfelu.

  • Korpus podoficerów (starszy chorąży itp.): Po 25 latach nienagannej służby średnie uposażenie emerytalne wynosi 5 500 zł brutto, czyli około 4 500 zł netto.
  • Korpus oficerski (od majora w górę): Wypracowanie maksymalnej wysługi 75 proc. pozwala starszym oficerom na pobieranie emerytury w wysokości od 10 200 zł brutto do nawet 14 000 zł brutto w przypadku najwyższych rang dowódczych. Daje to czysty zysk na poziomie od 8 000 zł do 10 800 zł netto miesięcznie.

Mocnym punktem wojskowego systemu jest fakt, że podstawa wymiaru uwzględnia nie tylko pensję zasadniczą, ale również stałe dodatki o charakterze obronnym, które w ostatnich latach przed 2026 rokiem mocno rosły.

Państwowa Straż Pożarna - stabilne wypłaty z dodatkiem za akcje

Emerytury strażackie w 2026 roku plasują się blisko średniej mundurowej. Przeciętny strażak w stanie spoczynku inkasuje co miesiąc około 5 900 zł brutto, czyli około 4 800 zł netto.

  • Strażacy ratownicy (korpus podoficerski): Przechodząc na emeryturę z poziomu starszego ogniomistrza po 25 latach pracy, otrzymują oni około 4 900 zł brutto (4 050 zł netto).
  • Dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (korpus oficerski): Świadczenia starszych brygadierów kończących aktywność zawodową wynoszą średnio 8 900 zł brutto, gwarantując przelew "na czysto" w granicach 7 050 zł netto.

W przypadku strażaków ogromne znaczenie przy wyliczaniu podstawy ma dodatek motywacyjny (tzw. 1500+ lub 2500+ za staż powyżej 25 i 28 i pół roku służby), który drastycznie podnosi kwotę braną pod uwagę przy wystawianiu decyzji emerytalnej.

Służba Celno-Skarbowa - celnicy na fali nadchodzących zmian

Funkcjonariusze celni historycznie mieli najtrudniejszą drogę do pełnych uprawnień mundurowych, jednak w 2026 roku ich sytuacja uległa stabilizacji. Średnia emerytura celnika wynosi obecnie około 5 300 zł brutto, co daje blisko 4 350 zł netto.

  • Młodsi eksperci i kontrolerzy celni: Świadczenia osób z 25-letnim stażem oscylują wokół 4 400 zł brutto (3 650 zł netto).
  • Starsza kadra ekspercka i kierownicy oddziałów: Emerytura z pełną wysługą zbliża się do poziomu 7 800 zł brutto, czyli około 6 200 zł netto.

To właśnie celników najbardziej dotyczy wielka reforma przygotowywana przez MON na koniec 2026 roku. Nowelizacja ma definitywnie zrównać ich prawa z Policją i Wojskiem, umożliwiając przechodzenie na emeryturę po 15 latach służby. Projekt ma jednak uderzyć w tzw. zbiegi uprawnień i ukrócić pobieranie pełnej emerytury wojskowej przez osoby, które po zdjęciu zielonego munduru podjęły służbę w urzędach celno-skarbowych.

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

policjastraż pożarnaemerytura mundurowaemerytury munduroweSłużba Celno-Skarbowa

Powiązane

pieniądze, gotówka
Emerytury i rentyEmerytura olimpijska w 2026 roku - ile wynosi? Kto może ją otrzymać i na jak długo?
500 plus, pieniądze
Emerytury i renty500 plus dla niesamodzielnych 2026. Nowy próg dochodowy i wyższa kwota. Jak dostać?
seniorzy, emeryci
Emerytury i rentySzykują się wielkie zmiany w emeryturach. Będziesz mógł odejść z pracy nawet 7 lat wcześniej

Najważniejsze

Siedziba Krajowej Rady Sądownictwa
PrawnikStatus Łukasza Piebiaka w KRS. Rada analizuje skutki decyzji MS
rolnik, traktor, pole uprawne, dokumenty, zwrot podatku akcyzowego, ARiMR
KrajZwrot akcyzy dla rolników po nowemu. Rząd szykuje duże zmiany w systemie
Ruszy lawina zwolnień w tych zawodach. Miliony ludzi trafią na bruk. Na polskim rynku pracy zaczyna się trzęsienie ziemi
KrajRuszy lawina zwolnień w tych zawodach. Miliony ludzi trafią na bruk. Na polskim rynku pracy zaczyna się trzęsienie ziemi
Logo UOKiK na smartfonie na tle monitora, na którym widnieje strona internetowa urzędu
KrajKara dla znanego serwisu z kreatorem CV. UOKiK nauczy go, jak legalnie sprzedawać subskrypcje online?
Julija Swyrydenko
PolitykaOdbudowa Ukrainy w cieniu konfliktu o UPA. Zełenski wysyła do Gdańska szefową rządu
Rodzic z dzieckiem przy komputerze, składanie wniosku o świadczenie z programu Aktywny Rodzic.
ŚwiadczeniaWażne zmiany dla rodziców małych dzieci. Sejm zajmie się nimi już w lipcu
autostrada raport specjalny dgp
KrajKiedy skończymy polskie drogi szybkiego ruchu [RAPORT SPECJALNY DGP]
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png