500 plus dla niesamodzielnych 2026. Nowy próg dochodowy i wyższa kwota. Jak dostać?

Ile wynosi "500 plus dla niesamodzielnych" w 2026 roku?

Wbrew obiegowej, potocznej nazwie, kwota tego świadczenia nie dla każdego wynosi równo 500 złotych. W 2026 roku obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że pełna kwota przysługuje osobom o najniższych dochodach, a u pozostałych jest odpowiednio pomniejszana.

Maksymalna kwota świadczenia: wynosi 500 zł miesięcznie na rękę (jest zwolniona z podatku dochodowego PIT oraz składek zdrowotnych).

Minimalna kwota wypłaty: ZUS nie wypłaci świadczenia, jeśli po wyliczeniach kwota miałaby być niższa niż 30 zł.

Nowy próg dochodowy w 2026 roku - kluczowa zmiana dla emerytów

To najważniejsza informacja dla wszystkich starających się o dodatek w czerwcu 2026 roku. Aby otrzymać wsparcie, Twoje dotychczasowe dochody (emerytura, renta, inne świadczenia finansowane ze środków publicznych) nie mogą przekroczyć ustawowego limitu. Po ostatniej nowelizacji i waloryzacji, łączna kwota brutto świadczeń wraz z dodatkiem dla niesamodzielnych nie może przekroczyć nowego progu kryterium dochodowego. Maksymalny próg dochodowy uprawniający do otrzymania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+ dla niesamodzielnych) wynosi obecnie 2687,67 zł brutto miesięcznie.

Jak działa mechanizm wypłaty w praktyce?

Wariant 1: Jeśli suma Twoich obecnych emerytur i rent wynosi mniej niż próg podstawowy, otrzymujesz pełne 500 zł.

Wariant 2: Jeśli suma Twoich świadczeń mieści się między progiem podstawowym a maksymalnym limitem granicznym, otrzymujesz różnicę (np. jeśli do limitu brakuje Ci 250 zł, ZUS dopłaci dokładnie 250 zł).

Wariant 3: Jeśli Twoje dochody przekraczają maksymalny próg dochodowy - wniosek zostanie odrzucony.

Uwaga: Do dochodu nie wlicza się m.in. zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego, renty rodzinnej wypłacanej po zmarłym małżonku czy dochodów z pracy zarobkowej.

Kto może otrzymać świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych? Kryteria medyczne i wiekowe

Samo osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) to za mało. Pieniądze mogą otrzymać osoby, które spełniają łącznie trzy twarde warunki:

Wiek: Ukończone 18 lat. Miejsce zamieszkania: Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stan zdrowia (kluczowy punkt): Posiadanie ważnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Co oznacza "niezdolność do samodzielnej egzystencji"?

To stan, w którym naruszenie sprawności organizmu jest tak duże, że pacjent wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Chodzi o proste, codzienne czynności, takie jak: przygotowywanie i spożywanie posiłków, mycie się, ubieranie, robienie zakupów, poruszanie się czy załatwianie spraw urzędowych.

Jakie orzeczenie medyczne honoruje ZUS?

ZUS nie przyzna "500 plus dla niesamodzielnych" na podstawie zwykłego zaświadczenia od lekarza rodzinnego. Musisz posiadać jeden z poniższych dokumentów:

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS (lub komisję lekarską ZUS).

Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej (wydane przed 1 września 1997 roku przez KIZ).

Orzeczenie o stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego (KRUS).

Instrukcja krok po kroku: Jak złożyć wniosek w czerwcu 2026?

Procedura wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji medycznej. Jeśli składasz wniosek po raz pierwszy, przejdź przez te 4 kroki:

Pobierz wniosek ESUN: Formularz "Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji" znajdziesz na sali obsługi w każdym oddziale ZUS lub pobierzesz online na platformie PUE ZUS. Uzyskaj zaświadczenie OL-9: Twój lekarz prowadzący (np. internista, kardiolog, neurolog) musi wypełnić druk OL-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia). Pamiętaj: musi być ono wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Dołącz dokumentację medyczną: Skseruj i dołącz całą historię choroby (karty informacyjne ze szpitali, wyniki badań RTG/MRI, opinie specjalistów). Im więcej twardych dowodów na brak samodzielności, tym większa szansa na pozytywną decyzję. Złóż dokumenty do ZUS: Możesz to zrobić osobiście, przez pełnomocnika (np. członka rodziny), pocztą tradycyjńską lub elektronicznie przez PUE ZUS.

ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności (czyli najczęściej od dnia badania przez lekarza orzecznika ZUS). Świadczenie jest przyznawane od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.