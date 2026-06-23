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Jedna kwestia przesądziła sprawę. Wiadomo, czy Zełenski pojawi się w Gdańsku

Zełenski
Wołodymyr Zełenski nie pojawi się na Kongresie Odbudowy Ukrainy w GdańskuShutterstock
Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 13:17

Prezydent Ukrainy zdecydował. Wołodymyr Zełenski nie pojawi się w Gdańsku na Kongresie Odbudowy Ukrainy - wynika z nieoficjalnych informacji podanych przez Polskie Radio i Polsat News. Wiadomo, że zastąpi go premier Julia Swyrydenko. Sprawę absencji Zełenskiego skomentował już premier Donald Tusk.

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Napięcia na linii Warszawa-Kijów sięgnęło zenitu. Machinę nieporozumień i wzajemnych pretensji uruchomił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, nadając jednej z jednostek wojskowych nazwę „Bohaterów UPA”.

Ta decyzja wywołała niezrozumienie i oburzenie po stronie polskiej. Zabiegi dyplomatyczne i próba przekonania władz Ukrainy do zmiany nazwy nie przyniosły rezultatów. W sprawie tej próbował interweniować między innymi premier Donald Tusk i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Oliwy do ognia dolał prezydent Karol Nawrocki, ogłaszając w maju, że Zełenski powinien stracić nadany przez Andrzeja Dudę Order Orła Białego. O tym, że tak się stanie Nawrocki zadecydował w miniony piątek.

Decyzja Nawrockiego wywołała natychmiastową reakcję po stronie ukraińskiej. Wołodymyr Zełenski Order Orła Białego odesłał sam, na koszt odbiorcy. W ślad za obecnym prezydentem Ukrainy poszli jego poprzednicy. Zwrot polskiego odznaczenia państwowego zapowiedzieli także Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

Zełenski się obraził? Do Gdańska nie przybędzie

To jednak nie koniec napięć. We wtorek media obiegła informacja, że 25 i 26 czerwca Wołodymyr Zełenski nie pojawi się na planowanym w Gdańsku Kongresie Odbudowy Ukrainy. Wiadomo, że na czele delegacji ukraińskiej ma stanąć premier tego kraju Julia Swyrydenko.

Kongres miał być poświęcony odbudowie Ukrainy po wojnie i jej przyszłych relacjach z UE. Obecność na konferencji potwierdziła m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Tusk komentuje nieobecność Zełenskiego

Głos w tej sprawie zdążył już też zabrać szef polskiego rządu. Donald Tusk na konferencji tuż przed posiedzeniem rządu oświadczył, że jest odpowiedzialny za Polskę, a nie za Ukrainę i nie ma zamiaru przykładać ręki do podsycania tego napięcia.

Jak dodał, Kongres poświęcony odbudowie Ukrainy i tak się odbędzie.
– Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w Warszawie i w Kijowie – dodał Tusk. Zaznaczył, że Polska przygotowywała się od długiego czasu do Kongresu i pomogła przygotować ponad 200 umów i porozumień, a w grze są setki milionów dolarów do wydania na odbudowę Ukrainy po wojnie.

Tusk podkreślił jednocześnie, że zarówno w interesie Polski, jak i Ukrainy leży, by współpraca między naszymi krajami dobrze funkcjonowała. Ale, jak dodał, nie on decyduje, kto ostatecznie przybędzie z Kijowa do Gdańska.

Źródło: gazetaprawna.pl

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Donald TuskKarol Nawrockiwołodymyr zełenski

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