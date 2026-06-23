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Emerytury i renty

Obiecali koniec abonamentu RTV, a od 2027 i tak zapłacimy więcej. Kary rosną do 1035 zł

Seniorki oglądające telewizor w domu - abonament RTV i obowiązek opłat
Wyższe opłaty i kary za abonament RTV od 2027 roku. Zmiany już zatwierdzone.Shutterstock
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
dzisiaj, 11:27

Zapowiedzi o finansowaniu mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa i rezygnacji z tradycyjnego abonamentu wciąż czekają na realizację, tymczasem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zatwierdziła już podwyżki na 2027 rok. Za używanie telewizora zapłacimy o 4 złote miesięcznie więcej, co automatycznie podnosi karę za brak rejestracji odbiornika do poziomu 1035 złotych.

Skrót artykułu

Każdy właściciel telewizora lub radia ma 14 dni od zakupu na jego rejestrację. Obowiązek opłacania abonamentu powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbiornik został zarejestrowany. Obowiązek opłacania abonamentu RTV nie zależy od tego, czy korzystamy z telewizji kablowej, satelitarnej czy platform streamingowych. Przepisy wiążą go z samym posiadaniem i używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego.

Przykład

Jeśli kupisz telewizor 5 czerwca i zarejestrujesz go 12 czerwca (czyli w ustawowym terminie 14 dni), to obowiązek opłacania abonamentu RTV powstanie od 1 lipca, czyli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu rejestracji odbiornika.

Jeden abonament RTV na całe gospodarstwo domowe

Obowiązuje zasada jednej opłaty na jedno gospodarstwo domowe. Oznacza to, że niezależnie od liczby posiadanych telewizorów czy radioodbiorników, płaci się tylko jeden abonament RTV. Dotyczy to zarówno sprzętu używanego w domu, jak i radia w prywatnym samochodzie.

Znaczenie ma tu pojęcie gospodarstwa domowego. Przepisy definiują je jako osobę mieszkającą i utrzymującą się samodzielnie albo grupę osób, które mieszkają razem i wspólnie prowadzą budżet. Jeśli więc kilka osób tworzy jedno gospodarstwo domowe, nie ma obowiązku opłacania osobnego abonamentu za każde urządzenie.

Kontrola abonamentu RTV - jak wygląda w praktyce

Kontrole prowadzą uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej. Kontroler musi okazać upoważnienie, legitymację służbową, a na żądanie także dowód osobisty.

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Według zgodnej opinii prawników nie ma obowiązku wpuszczania kontrolera RTV do mieszkania. Nawet jeśli okaże on upoważnienie i legitymację, decyzja o wpuszczeniu należy wyłącznie do mieszkańca. Odmowa nie wiąże się z żadną karą - kontroler nie ma prawa wejść siłą ani żądać przeszukania lokalu czy wzywać policji w tym celu.

Podczas kontroli sprawdza się czy w mieszkaniu jest odbiornik (radio/TV), czy został zarejestrowany, jak długo jest używany (czy minęło 14 dni na rejestrację).

Jeśli sprzęt nie jest zarejestrowany, naliczana jest kara (30-krotność miesięcznego abonamentu) oraz wydawana decyzja nakazująca rejestrację. W razie braku płatności sprawa trafia do egzekucji przez urząd skarbowy.

Abonament RTV 2027. Kary wzrosną. To nie jedyny koszt, który grozi po kontroli

Od 2027 r. wzrosną kary za brak abonamentu RTV. Podwyżka wynika ze wzrostu miesięcznych stawek abonamentowych. Kara jest bowiem obliczana jako 30-krotność miesięcznej opłaty.

W 2026 r. kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiowego wynosi 285 zł. W przypadku telewizora lub zestawu radio i telewizor jest to 915 zł.

Z kolei od stycznia 2027 r. kara za niezarejestrowane radio wyniesie 324 zł. Natomiast za telewizor lub zestaw radio i telewizor trzeba będzie zapłacić 1035 zł.

Abonament RTV to nie tylko kara. Możliwe zaległości nawet za 5 lat

Jak już wspomniano, jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzone używanie niezarejestrowanego odbiornika, właściciel może otrzymać decyzję o nałożeniu opłaty karnej. Po wykryciu nieprawidłowości mogą zostać naliczone również nieuregulowane należności za wcześniejsze okresy nawet za 5 lat wstecz. W efekcie całkowita kwota do zapłaty może być znacznie wyższa niż sama kara przewidziana za brak rejestracji odbiornika.

Odsetki i koszty upomnienia zwiększają zadłużenie

Ponadto jeżeli abonament nie jest opłacany w terminie, naliczane są odsetki za zwłokę. Odbywa się to na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej. Im dłużej trwa zaległość, tym wyższa może być kwota do zapłaty.

W przypadku zaległości Poczta Polska może wysłać upomnienie przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. W takiej sytuacji do zadłużenia doliczane są również koszty upomnienia. Oznacza to, że osoba zalegająca z opłatami może zapłacić nie tylko zaległy abonament i odsetki, ale także dodatkową opłatę związaną z wysłaniem wezwania.

Egzekucja administracyjna zaległego abonamentu RTV

Jeżeli abonent nie ureguluje należności, sprawa może trafić do postępowania egzekucyjnego w administracji. Dotyczy to zarówno zaległych opłat abonamentowych, jak i naliczonych odsetek oraz innych kosztów związanych z dochodzeniem należności.

Jak rozliczane są wpłaty za zaległy abonament RTV

Przy spłacie zadłużenia wpłacone pieniądze nie zawsze trafiają od razu na poczet zaległego abonamentu. Najpierw rozliczane są koszty upomnienia, jeśli zostały naliczone. Następnie pokrywane są odsetki za zwłokę. Dopiero pozostała część wpłaty zaliczana jest na zaległy abonament RTV. Oznacza to, że całkowite uregulowanie długu może wymagać wpłaty wyższej kwoty niż sama zaległość wynikająca z nieopłaconych abonamentów.

Nowe stawki abonamentu RTV od 1 stycznia 2027 r.

Od 1 stycznia 2027 r. abonament RTV wzrośnie. Za radio wyniesie 10,80 zł miesięcznie (obecnie 9,50 zł), a za telewizor lub zestaw RTV 34,50 zł miesięcznie (obecnie 30,50 zł). Oznacza to wzrost odpowiednio o 1,30 zł i 4 zł miesięcznie.

Czy abonament RTV zostanie zniesiony? Założenia projektu UC130 i planowane zmiany od 2027 r.

Ministerstwo Kultury pracuje nad projektem ustawy UC130. Zakłada on likwidację abonamentu RTV i finansowanie mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa. Zmiany mogłyby wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Na razie jednak obowiązują obecne przepisy. Abonament RTV nadal trzeba opłacać według aktualnych stawek.

Według danych, w 2023 roku tylko ok. 700 tys. gospodarstw domowych faktycznie opłacało abonament RTV. Łącznie zarejestrowanych było ok. 4,5 mln gospodarstw, jednak większość z nich korzystała ze zwolnień lub nie regulowała opłat. Projektowana likwidacja abonamentu oznaczałaby utratę źródła przychodów dla Poczty Polskiej, która z tytułu obsługi systemu otrzymuje ok. 40 mln zł rocznie.

Spór o wyrejestrowanie odbiornika RTV trafił do sądu

Poczta Polska wezwała obywatela do zapłaty zaległych opłat abonamentowych wraz z odsetkami w wysokości ponad 2250 zł za lata 2019 - 2024. W 2025 roku wystawiono tytuł wykonawczy i wyegzekwowano całą kwotę z rachunków bankowych.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Obywatel wskazywał, że odbiorniki wyrejestrował już w 2016 roku, wysyłając pismo do Poczty Polskiej. Instytucja uznała jednak, że brak urzędowego formularza oznacza nieskuteczność wyrejestrowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że przepisy są niejednoznaczne i nie mogą prowadzić do nadmiernego formalizmu. Obywatel nie powinien ponosić negatywnych skutków luk w prawie.

25 marca 2026 r. WSA w Gliwicach uchylił stanowisko Poczty Polskiej. Sąd uznał, że każda forma pisemnego zgłoszenia może być skutecznym oświadczeniem woli, a instytucja ma obowiązek ją uwzględnić i wyjaśnić sprawę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1585)

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 2026 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2027 r. (Dziennik Ustaw 2026 r. poz. 664)

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 2026 r. w sprawie zniżek za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2027 r. (Dziennik Ustaw 2026 r. poz. 665)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (UC130)

Źródło: gazetaprawna.pl

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