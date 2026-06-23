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Świat

Polityczne trzęsienie ziemi na Litwie. To on został nowym premierem

litwa stan wyjątkowy grudzień 2025
Litwa ma nowego premiera. Polityczne zawirowania u naszych sąsiadówShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 11:01

Polityczne zawirowania u naszych sąsiadów. Po tym, jak litewski rząd kierowany przez socjaldemokratkę Ingę Ruginiene podał się we wtorek do dymisji, doszło do zmiany na stanowisku premiera. Stanowisko szefa rządu objął liderowi socjaldemokratów Mindaugas Sinkeviczius.

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- Pomimo wszystkich trudności mamy powody do dumy, a każdy z was wniósł znaczący wkład w dobrobyt naszego państwa i poprawę życia ludzi – powiedziała premier Ruginiene podczas ostatniego posiedzenia rządu.

Uchwała o dymisji, którą zatwierdzono jednogłośnie, zostanie przekazana prezydentowi Gitanasowi Nausedzie. Następnie szef państwa powierzy dotychczasowemu gabinetowi dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego rządu.

Misja utworzenia nowego rządu

Zgodnie z konstytucją, w ciągu 15 dni prezydent przedstawi parlamentowi kandydata na nowego premiera. Na mocy porozumienia nowej większości stanowisko to ma objąć lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkeviczius.

Po zatwierdzeniu przez Sejm nowy premier będzie miał maksymalnie 15 dni na przedstawienie składu rządu oraz jego programu, uzgodnionych z prezydentem.

Nowa większość parlamentarna powstała po zerwaniu przez socjaldemokratów współpracy z ugrupowaniem Świt Niemna. W skład nowej koalicji weszły Litewska Partia Socjaldemokratyczna, Związek Demokratów „W imię Litwy”, a także sejmowa frakcja Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych oraz Związku Chrześcijańskich Rodzin, tworzona m.in. przez trzech posłów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin. Nowa większość posiada 75 mandatów w 141-osobowym parlamencie.

Zgodnie z umową koalicyjną, w nowym rządzie zmieni się co najmniej kilkoro ministrów. Demokraci, którzy dołączyli do koalicji, obejmą resorty rolnictwa, energetyki i zdrowia, natomiast socjaldemokraci przejmą kierownictwo w ministerstwie środowiska. Ruginiene ma zostać ministrą pracy i opieki społecznej.

Po wyborach parlamentarnych, przeprowadzonych jesienią 2024 r., socjaldemokraci utworzyli koalicję z populistycznym Świtem Niemna oraz Związkiem Demokratów „W imię Litwy”. Jesienią ubiegłego roku dokonano jednak zmian, zastępując demokratów frakcją Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych oraz Związku Chrześcijańskich Rodzin. Rada Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej podjęła 6 czerwca br. ponowną decyzję o zmianie składu koalicji rządzącej. Wykluczono z niej wówczas Świt Niemna, a do rozmów koalicyjnych zapraszano ponownie Związek Demokratów „W imię Litwy”.

Źródło: PAP

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