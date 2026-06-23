Gazeta Prawna
Emerytury i renty

Ważna zmiana dla osób odkładających na emeryturę. Obejmie ponad 14 mln Polaków

Senior przegląda dokumenty emerytalne przy komputerze
Nowe przepisy mają ułatwić zawieranie umów i składanie oświadczeń w OFE online.Shutterstock
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
dzisiaj, 08:46

Kolejne procedury związane z systemem emerytalnym mają przenieść się do internetu. Opublikowany projekt rozporządzenia zakłada rozszerzenie możliwości elektronicznego składania dokumentów, oświadczeń i zawierania umów z otwartymi funduszami emerytalnymi. Zmiany mają dostosować obowiązujące przepisy do cyfrowej obsługi członków OFE i uprościć formalności dla ponad 14 mln osób należących do funduszy.

Skrót artykułu

Rząd przygotował zmiany dotyczące zasad przystępowania do otwartych funduszy emerytalnych. Projekt rozporządzenia dostosowuje procedury do przepisów, które już pozwalają na zawieranie umów o członkostwo w OFE przez internet.

OFE 2026. Koniec wyłącznej formy papierowej przy składaniu dokumentów

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, obecne rozporządzenie obowiązuje od 2011 r. Powstało w czasie, gdy większość formalności związanych z OFE wymagała formy pisemnej. Od tego czasu przepisy ustawowe zostały zmienione. We wrześniu 2025 r. wprowadzono możliwość załatwiania spraw związanych z członkostwem w OFE za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Teraz konieczne jest dostosowanie do tych zmian przepisów wykonawczych.

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Jak zawrzeć umowę z OFE online? Rząd przygotował nowe przepisy

Nowe regulacje mają dostosować obowiązujące procedury do możliwości zawierania umów o członkostwo w OFE przez internet. Dotyczy to zarówno osób, które dopiero przystępują do funduszu, jak i części formalności związanych z członkostwem. Rozwiązanie ma uprościć procedury i przyspieszyć obsługę klientów.

Jakie oświadczenia będzie można składać elektronicznie do OFE?

Członkowie OFE będą mogli również elektronicznie potwierdzać zapoznanie się z informacjami o funduszu. Przez internet będzie można także przekazywać informacje dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych, zgłaszać zmianę danych identyfikacyjnych oraz informować fundusz o kolejnych zmianach tych danych.

Forma elektroniczna, dokumentowa i papierowa. Nowe zasady kontaktu z OFE

Po zmianach dokumenty będzie można składać w trzech formach. Pierwsza to tradycyjna forma pisemna. Druga to forma elektroniczna umożliwiająca utrwalenie dokumentu na trwałym nośniku. Trzecia to forma dokumentowa, która również pozwala zachować treść dokumentu na trwałym nośniku. Oznacza to, że papierowe dokumenty nie znikną, ale pojawią się dodatkowe możliwości kontaktu z funduszem.

Ponad 14 mln osób w OFE. Kogo obejmą nowe przepisy?

Według danych UKNF członkami otwartych funduszy emerytalnych jest ponad 14,1 mln osób. Zmiany obejmą również osiem działających obecnie OFE. Nowe rozwiązania mają przyspieszyć wymianę informacji oraz ułatwić załatwianie spraw bez konieczności wysyłania papierowych dokumentów.

Od kiedy będzie można załatwiać więcej spraw w OFE przez internet?

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym - nr RD302

Źródło: gazetaprawna.pl

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